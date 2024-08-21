У бывших клубов РПЛ огромные проблемы в Первой лиге. Один уже меняет тренера

Знаете одно из самых больших заблуждений в российском футболе? Это мнение, что после вылета команды из РПЛ в Мелбет Первую лигу она однозначно будет в числе главных претендентов на повышение. Это правило не работает по множеству причин. И в нынешнем сезоне у нас появилось сразу два повода вспомнить, почему вчерашние участники элитного дивизиона не всегда успешны в турнире классом ниже.

В Первой лиге прошло всего шесть туров, но тенденция выступления экс-эрпээловцев уже прорисовывается: «Урал» стабильно идёт в топ-2 и действительно воспринимается как один из главных претендентов на повышение. Но есть «Сочи» и «Балтика», для которых начало сезона вышло спорным. Почему так?

Сильное изменение составов, сокращение бюджетов и времени на подготовку

Вылет в Первую лигу практически всегда сопровождается кардинальными изменениями состава. Здесь уход не только иностранцев из-за сокращения лимита, но и многих россиян, желающих остаться в РПЛ. Из этого же вытекает и усложнённый поиск игроков, на который влияет как статус лиги, так и сокращение бюджетов — клубы Первой лиги не получают тех денег, что гарантированы командам РПЛ. Да, для решения задач в Первой лиге нужны другие цифры, однако денежный вопрос — основной при формировании составов.

Между сезонами у команд есть всего несколько недель и для отдыха, и для подготовки. Поэтому серьёзные изменения в составах не могут не сказаться на выступлении: игрокам нужно успеть и набрать форму, и сыграться с теми, кого они, вероятно, видят в первый раз. В связи с этим главным козырем для игры в Первой лиге зачастую становится сыгранный состав. Без оглядки на его силу.

Футболисты «Балтики» Фото: fc-baltika.ru

Смотрим на изменения в составе «Балтики»: больше 15 новых футболистов, включая взятых в аренду и тех, кто из неё вернулся. У «Сочи» таких игроков 23. Да, в список включены те, кто уже играл за команду и был выкуплен по окончании сезона, но и без них клубы сильно изменились, обновив более половины состава.

При этом состав «Сочи» — самый дорогой в Первой лиге по версии Transfermarkt. У «Балтики» — третий. На втором месте «Урал».

Играть в Первой лиге точно не легче, чем в РПЛ

Перед тем как прочитать этот пункт, попробуйте вспомнить ваши первые эмоции, когда вы говорите или вспоминаете о российском футболе. Часто ли в вашей голове соединяются «атакующий» и «российский футбол»? Кажется, чуть реже, чем мысли, где фигурируют закрытость и оборона.

Обороняться в российском футболе умеют намного лучше, чем атаковать. Будущие участники Первой лиги в РПЛ, как правило, исходят из того, как против них играют сейчас. Со многими соперниками приходится закрываться, терпеть, выжидать возможность для контратак. Если клубы РПЛ нередко испытывают проблемы при вскрытии массированных оборон, о чём можно говорить даже в контексте фактических фаворитов Первой лиги? Ресурсы команд сокращаются, и их атаке тяжело вскрывать не только чётко выстроенную линию обороны, но и тех, у кого в этой зоне играют не самые сильные и сыгранные футболисты. Обороняться действительно проще, чем атаковать.

«Сочи» (7 голов) и «Балтика» (5) — не худшие команды в плане результативности, но в трёх турах из шести забить не смогли. К примеру, у «Урала» такая игра одна — и 10 голов в остальных встречах.

Футболисты «Сочи» Фото: pfcsochi.ru

И не забывайте про средний уровень команд. Первая лига — самая конкурентная футбольная лига России. Вчерашний аутсайдер за несколько туров может кардинально поменять ситуацию и оказаться в топ-10 или даже топ-5. В классе команд нет такой разницы, какая, например, есть у того же «Зенита» перед рядом других команд РПЛ. Чемпионат сильно усреднён. Пройти весь сезон на классе не получится. Вы ведь помните прошлый сезон «Зенита»: даже при плохой игре у команды Семака получалось вытаскивать матчи за счёт силы своего состава и индивидуальных качеств игроков.

Тренерский вопрос

У недавних участников РПЛ действительно нет права на ошибку в глазах болельщиков. Ведь никто не может гарантировать, что, набрав форму ко второй части сезона, они смогут добрать невзятые в первом круге очки. Поэтому очень важен фактор правильно подобранного тренера.

Помните прошлогодний «Торпедо»? Чехарда тренеров, начавшаяся с Клотета, завалила заводчанам сезон, на который возлагались огромные надежды. Команда даже сняла многосерийный фильм, рассчитывая, что к году 100-летия вернётся в РПЛ. Но не получилось.

Возможно, подобная проблема открыта и сейчас. «Балтика» действительно стала играть хуже, а комментарии под постами команды насыщены лишь призывами к увольнению Александра Грищенко. Для 34-летнего тренера, ранее работавшего в дубле калининградцев и в «Велесе», это первый серьёзный опыт с большим давлением. И по первым турам складывается впечатление, что специалист тяжело с этим справляется.

Теперь, по информации «Чемпионата», Грищенко с большой вероятностью в ближайшее время ждёт отставка. А Metaratings пишет, что клуб рассматривает на его место бывшего тренера «Спартака» Владимира Слишковича.

Владимир Слишкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Сочи» статистически смотрится неплохо, но не побеждает, даже когда играет с преимуществом. У Морено собралась новая команда, поэтому тяжело полноценно анализировать его работу. Однако то, что он строит футбол, присущий всем испанцам — однозначно. Экс-тренер сборной Испании остался в «Сочи» после вылета в Первую лигу, вероятно, с одной лишь задачей — моментально вернуться в элиту. По первым турам сочинцы смотрятся нормально, но пока это не синоним регулярного набора очков.