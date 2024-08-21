Россиянин — в шаге от выхода в основной этап ЛЧ! Но «Црвена» подпортила ему рекордный матч

Вторая половина августа — традиционное время для заключительных раундов квалификации еврокубков. «Будё-Глимт» с российским вратарём Никитой Хайкиным зарубился в первом матче отбора Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой».

К слову, Никита ещё ни разу в карьере не играл в основном раунде самого престижного клубного турнира Европы. Самое интересное в матче произошло после перерыва. На первых минутах второй половины чемпион Норвегии создал несколько хороших моментов, но мяч упорно не шёл в сетку. То спасал вратарь Марко Илич, но игроки «Будё-Глимт» не попадали в створ.

Всё поменялось на 52-й минуте. Илич неудачно сыграл на перехвате, а Один Бёртуфт перевисел всех в воздухе и вколотил мяч в ворота. Через 10 минут положение «Црвены Звезды» стало ещё плачевнее. Исак Дюбвик Мяяття расчехлил «пушку» и нанёс классный обводящий удар в дальний угол — 2:0. Знаете, сколько на тот момент «Црвена Звезда» нанесла ударов в створ? 0.

«Будё-Глимт» одолел «Црвену Звезду» Фото: ФК «Црвена Звезда»

Тем не менее чемпион Сербии всё-таки добился своего. Вышедший на замену Огнен Мимович, несмотря на такую фамилию, в падении протолкнул мяч в ворота Хайкина. «Будё-Глимт» в целом смотрелся гораздо интереснее, однако проиграл короткий отрезок в концовке матча. «Црвене Звезде» этого хватило, чтобы забить такой важный мяч.

Кстати, сербский клуб огорчил Хайкина вторым ударом в створ. За минуту до этого убойный момент запорол Мирко Иванич — пробил прямо в российского вратаря. Ещё один статистический факт: Хайкин догнал Александра Мостового по матчам в еврокубках (50) за иностранные клубы. Теперь они делят первое место среди российских футболистов. Правда, Никита не смог отыграть «на ноль».

Хозяева владели мячом 68% игрового времени, нанесли в два раза больше ударов (16 против восьми) и чаще попадали в створ (пять ударов против двух). Но ограничились победой с минимальным разрывом в счёте. Результат первого матча оставляет неплохие шансы обеим командам. Всё решится через неделю в Белграде. На всякий случай напомним: «Будё-Глимт» никогда не играл в основной сетке Лиги чемпионов.