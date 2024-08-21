УЕФА изменил гимн Лиги чемпионов. Звучит непривычно. Видео

Святое не тронули, но нравится не всем.

В Лиге чемпионов вовсю идёт квалификация, и уже скоро мы узнаем финальный список участников основного турнира. Нас ждёт новый формат, к которому ещё предстоит привыкать. А УЕФА тем временем изменил в Лиге чемпионов ещё кое-что. И вы могли этого не заметить.

Сегодня в Лиге чемпионов прошли первые матчи раунда плей-офф. От предыдущих стадий квалификации он отличается в том числе наличием гимна турнира. Когда основной этап максимально близко, футболисты перед стартовым свистком стоят на поле и слушают великую мелодию, как в по-настоящему больших матчах.

УЕФА, очевидно, показалось, что одной смены формата будет недостаточно. Поэтому изменить решили ещё и гимн. Не волнуйтесь, святое не тронули — ноты остались теми же. Просто теперь акцент сделан на хоре, а инструменты отошли на второй план и звучат чуть иначе.

На самом деле, хоть звучание и может показаться непривычным, УЕФА всего лишь нырнул в прошлое. Ведь вплоть до 2006-го гимн Лиги чемпионов был не таким эпичным и насыщенным, как в последние годы. Так что, вероятно, привыкнем к новому-старому звучанию совсем скоро. На фоне «швейцарского» формата турнира это изменение выглядит куда скромнее.

В соцсетях этот шаг УЕФА встретили по-разному. Многим забытое звучание режет уши. А что вы думаете о гимне Лиги чемпионов?