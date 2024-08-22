Поменять «Спартак» на «Зенит» — не всегда хорошо. 4 примера для Соболева

А вы тоже устали от саги, связанной с переходом нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит»? По данным «Чемпионата», клубы всё-таки близки к согласованию трансфера футболиста. Не исключено, что сделка состоится уже на этой неделе. А пока вспомним, как сложилась карьера футболистов, которые меняли «Спартак» на «Зенит». В расчёт брали только трансферы в российской истории.

Василий Кульков – лето 1997 года

Василий Кульков Фото: Игорь Уткин/ТАСС

Кульков сменил красно-белую футболку на сине-бело-голубую в 1997 году. Он несколько раз заходил в «Спартак», поиграл в чемпионатах СССР и России. Перед возвращением в московский клуб попробовал себя в португальской лиге, где бегал за «Бенфику» и «Порту». Во второй половине 1996-го Кульков занялся лечением — восстанавливался после травмы колена. После этого он тренировался со «Спартаком», съездил на сборы в Турцию и попал в заявку на чемпионат России.

Правда, сезон сложился для Кулькова неудачно. Он выпал из основы после нескольких матчей. Плюс ему помешали травмы. В середине 1997 года 31-летний Василий сменил «Спартак» на «Зенит». На тот момент пост главного тренера сине-бело-голубых занимал Анатолий Бышовец.

«Василий перешёл в «Зенит» в сложный для меня момент, когда целый ряд футболистов покинул клуб, — вспоминал Бышовец. — Он пришёл возрастным футболистом, к тому же имел +10 кг к своему боевому весу. Я сказал: «Василий, давай попробуем решить эту проблему. Как к игроку у меня к тебе претензий нет». И он начал её решать. Он мог и играть крайнего защитника, и действовать в центральной зоне. Василий справился, вернул все свои качества и стал примером для молодых футболистов. Авторитет Кулькова помогал им развиваться».

Василию потребовалось полтора месяца, чтобы набрать приличную форму. Он завоевал место в основном составе и отыграл полтора сезона в составе «Зенита». Несколько раз выходил на поле с капитанской повязкой. 44 матча, два гола, три результативные передачи — статистика Кулькова в составе клуба из Санкт-Петербурга.

Любопытно, что в «Зените» Василий выиграл такое же количество трофеев, что и в «Спартаке». С красно-белыми он стал чемпионом СССР, а с сине-бело-голубыми — победителем Кубка России. После отъезда из «Зенита» Кульков поиграл за «Крылья Советов», а потом съездил в португальскую «Алверку». Завершил карьеру в 2000 году. Кульков ушёл из жизни осенью 2020-го.

Владимир Быстров – лето 2009 года

Владимир Быстров Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/Елена Разина, «Чемпионат»

Скандальный переход Быстрова из «Зенита» в «Спартак» состоялся летом 2005 года. К тому моменту у футболиста испортились отношения с главным тренером петербургского клуба Властимилом Петржелой. Руководство «Зенита» тоже было не в восторге от поведения 21-летнего Быстрова. Именно тогда на Владимира вышел «Спартак». По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила € 4 млн.

«Зенит» получил очень выгодное предложение от «Спартака», а Вова к тому времени стал для клуба и иным человеком, чем был два года назад, и иным игроком. Мне его выходки не сильно мешали — лично от Быстрова впрямую я никогда ничего плохого не слышал. А вот персонал базы нередко жаловался мне на зарвавшегося игрока. Парень грубил направо-налево, и что самое печальное — никак не «отбивал» своё такое поведение игрой», — утверждал Петржела.

У Быстрова была иная точка зрения: «В последнее время Петржела гораздо больше меня критиковал — будто придирался. Говорил, что я снизил требования к себе, хотя тренировки лично почти никогда не проводит. Давал понять, что футболист Быстров ему не нужен. В такой ситуации я не видел смысла оставаться в команде. Хотя, не скрою, мне больно покидать клуб, который стал мне родным».

Уход Быстрова стал потрясением для футболистов «Зенита». За четыре года в с «Спартаке» Владимир отыграл 138 матчей, забил 18 мячей и отдал 26 результативных передач. Он так и не завоевал ни одного трофея в красно-белой форме, а в 2009-м вернулся в Санкт-Петербург. Возвращение в родной регион принесло Быстрову серьёзные трофеи — он стал двукратным чемпионом России, победителем Кубка и Суперкубка страны.

Вот как трансфер прокомментировал Валерий Карпин, занимавший тогда пост главного тренера «Спартака»: «Звонили не мне, а напрямую Федуну. Откуда? Из администрации президента. Сказали, что надо продавать. Мог ли «Спартак» ослушаться? Я лично, может быть, и мог. А Леонид Арнольдович — не знаю».

«Когда я переходил из «Зенита» в «Спартак», то сказал: «Вернусь, если клуб меня позовёт». Решил, что слово нужно сдержать. Я мог сам себя купить. Каждый, у кого есть деньги и моё согласие, мог меня купить», — утверждал сам Быстров. Он покинул Петербург в 2014 году, после чего поиграл за «Краснодар» и «Тосно».

Артём Дзюба – лето 2015 года

Артём Дзюба Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дзюба — воспитанник «Спартака», но у него были достаточно непростые отношения с родным клубом. Артём долго добивался признания и несколько раз ездил по арендам. В итоге он покинул «Спартак» со скандалом: отказался от продления контракта и ушёл в «Зенит» в статусе свободного агента. За красно-белых Дзюба отыграл 166 матчей и забил 38 мячей.

За полгода до истечения контракта Артёма перевели в дубль «Спартака». Сам нападающий уже тогда вёл предметные переговоры с «Зенитом».

«Сегодня был совет директоров. Он проголосовал за то, чтобы отпустить Дзюбу из «Спартака». Мы не собираемся устраивать ни с кем аукцион. У нас есть чувство собственного достоинства. Человеку трижды предлагали продлить контракт. Но позиция всех, в том числе главного тренера: этот человек не готов отдаваться полностью игре и не должен быть в команде», — сокрушался в 2014 году владелец «Спартака» Леонид Федун.

Дзюба сначала оказался в дубле красно-белых, а потом уехал в аренду в «Ростов». Нападающий отыграл в донском клубе остаток сезона-2014/2015, после чего перешёл в «Зенит». В Санкт-Петербурге Артём собрал приличную коллекцию наград: четыре победы в РПЛ, четыре — в Суперкубке России, две — в Кубке страны. Помимо этого, Дзюба дважды стал лучшим бомбардиром РПЛ.

С другой стороны, Артём неоднократно выходил на поле под свист и оскорбления фанатов. Они так и не приняли футболиста, который нередко влипал в неприятные истории. Тем не менее Дзюба может быть доволен своей карьерой в «Зените», за исключением периода под руководством Роберто Манчини. 249 матчей, 108 голов, 70 голевых передач — статистика Артёма в составе сине-бело-голубых.

Дзюба задержался в «Зените» на семь лет, после чего покинул клуб в статусе свободного агента. После этого был краткосрочный период игры в Турции за «Адана Демирспор» и частичная реанимация карьеры в «Локомотиве». Артём ярко отбегал вторую половину сезона-2022/2023, но дальше у него не сложилось. Сейчас Дзюба находится в статусе свободного агента.

Зелимхан Бакаев – лето 2022 года

Зелимхан Бакаев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»/Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пример очень неудачного перехода из «Спартак» в «Зенит». Бакаев, в отличие от Дзюбы и Быстрова, всё-таки зацепил пару трофеев с красно-белыми. Прямо перед уходом Зелимхан стал обладателем Кубка России, а пятью годами ранее — Суперкубка страны. Сам Бакаев после объявления об уходе чётко дал понять: расставание со «Спартаком» — не его инициатива.

«Думаю, все видели, что мне небезразличен «ромбик». Только Леонид Арнольдович Федун дольше меня в «Спартаке». Мне ни одного предложения клуб не сделал, переговоров толком не было. Кто говорил, что я большие деньги прошу — это чистое враньё. Если бы я попросил что-то заоблачное — можно же вести переговоры и прийти к общему знаменателю. Болельщики, которые думали, что я обнаглел — не верьте этому», — заявил Бакаев.

Каким был первый сезон Зелимхана в «Зените»? 26 матчей во всех турнирах (шесть — в стартовом составе), три гола, два результативные передачи. У Бакаева было мало игровой практики — он провёл на поле в общей сложности всего 682 минуты.

Начало прошлого сезона Зелимхан провёл в «Зенит», а потом уехал в аренду. Выбор удивил — Бакаев перебрался в клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ. Статистику в арабском клубе не назовёшь выдающейся (25 матчей, один гол, три результативные передачи). Изменилось ли что-то на старте нынешнего сезона? Нет. Бакаев вообще не выходил на поле в составе «Зенита», после чего укатил в новую аренду. Теперь Зелимхан бегает за «Химки» (там уже забил один мяч в Кубке России).