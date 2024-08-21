«Реалу» не хватает мощи. Мбаппе, Винисиуса и Беллингема недостаточно

«Реал» после возвращения Карло Анчелотти кажется командой практически неуязвимой. «Мадрид» может менять схему по несколько раз за матч. У него нет чёткого стиля – и в этом как раз и заключается стиль. «Реал» – мастер гибкости и компромисса. Два главных принципа тренера Анчелотти команда блистательно реализует на поле.

В прошлом сезоне «Мадрид» играл и без чистого форварда, и без основного вратаря, и с одним здоровым центральным защитником. И всегда находилось решение! Тут и итальянец молодец, и футболисты, у которых так много класса и интеллекта, что они способны адаптироваться под любые трудности.

Этим летом «Реал» потерял камертона центра поля – Тони Крооса – и незаметного героя Начо, который без страха и упрёка готов был качественно закрыть любую позицию в обороне. Это серьёзные потери, но «Мадрид» приучил, что благодаря гибкости и адаптивности может перемолоть буквально всё.

Плюс пришли Килиан Мбаппе и Эндрик, которые своим звёздным сиянием как будто закрывают чёрные дыры, возникшие после ухода Крооса и Начо. Речь не о заменах по позиции, а о сохранении высочайшего уровня команды в целом. Убыло (в первую очередь) в центре поля и в обороне, зато сильно прибыло в атаке.

Но матч с «Мальоркой», который «Реал» не смог выиграть, показал, что в атаке тоже убыло. Мбаппе, Джуд Беллингем, Винисиус и Родриго ярко комбинировали, родили прекрасный гол и могли родить ещё. Но в итоге – 1:1. Почему? Во-первых, надо сделать комплимент «Мальорке». Команда Хагобы Аррасате дала железную дисциплину и выдержала высочайшую интенсивность на невыносимой балеарской жаре.

Во-вторых, сколько бы звёзд ни было у «Реала», им всё равно нужно сыграться, это абсолютно нормально. Пока они притираются, у «Мадрида» будут проблемы со структурными и колючими командами типа «Мальорки», особенно на выезде. И, наконец, в-третьих, команде Анчелотти в концовке банально не хватило мощи. Не хватило человека, который играл бы в корпус здоровым защитникам «Мальорки». Такого, который смог бы их продавить и либо пробить самостоятельно, либо оставить хороший подбор партнёрам. «Реалу» не хватило Хоселу.

На фоне Крооса и Начо уход Хоселу остался практически незамеченным. Все умилились его сказочной истории – как он спустя годы вернулся в «Реал» и выиграл почти все титулы. Но его вклад в успехи «Мадрида» в прошлом сезоне как будто недооценивают. Он не был главной звездой, он не давал сумасшедшей эстетики, как Винисиус или Джуд. Но он был чертовски полезен.

Хоселу чётко знал, когда должен выйти и что должен делать. Плюс, что важно, он готов был посидеть на скамейке и при этом никогда не был токсичным. Хоселу – не архетипичный столб. Для своих габаритов он довольно техничный. Но техники «Реалу» хватает и без него. Он позволял Анчелотти упростить игру, когда это было нужно. И в матчах, как с «Мальоркой» в новом сезоне, Хоселу помогал «Реалу» дожимать.

Причём «дожимать» в данном случае не означает выйти в концовке и забить на 90-й минуте. Такое с Хоселу тоже было (например, в полуфинале ЛЧ с «Баварией»), но речь не только об этом. Дожимать – значит ещё сильнее вдавливать в штрафную соперника, который глубоко обороняется. Чтобы он точно треснул. Чтобы он никуда не делся от праведного атакующего гнева «Реала», от карающей ноги, головы или груди кого-то из мадридского нападения.

Хоселу Фото: David Ramos/Getty Images

Сейчас в «Реале» нет такого человека. Мбаппе другой. Эндрик тоже другой – да ещё и очень юный, пока даже на замену ни разу не вышел. Возможно, Анчелотти будет использовать Джуда или кого-то другого габаритного, чтобы усиливать в прямом смысле слова физическое давление на соперника. Но с «Мальоркой», если такой план и был, не сработало.

На фоне всех плюсов «Реала» минус в виде отсутствия Хоселу выглядит мизерным. И вообще, уж кому-кому, а «Мадриду» просто-таки грешно жаловаться на недокомплект в атаке, когда есть Мбаппе, Вини, Беллингем и прочие Браимы Диасы. Но не всё золото, что блестит. Точнее, так: даже то, что не блестит, может быть золотом. Это как раз про Хоселу.

Его потеря, конечно, не фатальна. Но и недооценивать её не надо. У «Реала» точно будут матчи, когда Анчелотти по старой памяти будет выискивать Хоселу на скамейке. И будет расстраиваться, не видя его там.