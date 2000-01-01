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Чемпион Европы — 2024 развёлся. Причина — переход из «Атлетико» в «Милан»
Чемпион Европы — 2024 развёлся. Причина — переход из «Атлетико» в «Милан»
Морате пришлось расстаться с возлюбленной. Она не хотела переезжать за ним в Италию, где Альваро сыграет за «Милан». Однако появились слухи, что у развода иные причины. Сам футболист это прокомментировал.
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Трансфер в Италию
Трансфер в Италию
31-летний нападающий покинул «Атлетико» из-за потери места в стартовом составе и критики в соцсетях, обрушившейся на него в последнее время. Контракт с «Миланом» – до 2028 года, клуб заплатил € 13 млн за футболиста.
Без жены в Милане
Без жены в Милане
Однако жена футболиста Элис Кампелло, с которой у него четверо детей, отказалась ехать в родную для неё Италию. Так пара приняла решение о расставании, но в социальных сетях появились и другие версии причин разрыва.
Измена?
Измена?
Позже в СМИ появилась версия, что на самом деле испанец изменил супруге, но пара не хотела выносить это на всеобщее обозрение. Вот что на это ответил сам футболист.
«Она главная женщина в моей жизни»
«Она главная женщина в моей жизни»
«Я опустошён, но клянусь, что никогда ей не изменял. Она главная женщина в моей жизни», — сказал Мората. Отметим, что у него на руке даже набит портрет возлюбленной.
Чемпион Европы — 2024 развёлся из-за перехода в другой клуб. Но это ли истинная причина?
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