Новый топ-клуб в Саудовской Аравии. Он переманил капитана «Реала» и ветерана-бомбардира

В саудовской лиге появился ещё один амбициозный проект. Летом прошлого года местные клубы потратили немало денег на приобретение звёздных легионеров. Как правило, эти футболисты уходили в «Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли». Эти клубы принадлежат Суверенному фонду Саудовской Аравии (PIF). Неудивительно, что каждый из них попал в топ-5 по итогам прошлого сезона.

Но теперь в лиге появился новый клуб с серьёзными амбициями. «Аль-Кадисия» — собственность нефтяной компании Aramco, у которой есть спонсорский контракт с ФИФА. Руководство рассчитывает навязать борьбу лучшим клубам лиги. Прошлый сезон «Аль-Кадисия» провела во втором по силе дивизионе, но получила повышение в классе.

Команду тренирует бывший футболист «Реала». Он вернул её в высшую лигу

Летом 2023 года пост главного тренера клуба занял легендарный в прошлом нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер. Однако он продержался в должности всего 117 дней. И это несмотря на то что команда не потерпела ни одного поражения во второй лиге (шесть побед, две ничьих). Вместо Фаулера на вакантный пост назначил бывшего футболиста «Реала» Мичела.

Испанец — семикратный чемпион Примеры, четырёхкратный обладатель Суперкубка страны, двукратный — Кубка Короля. Помимо этого, он дважды побеждал в Кубке УЕФА. Мичел провёл почти всю игровую карьеру в «Реале», а напоследок ненадолго съездил в Мексику. Также футболист сыграл 66 матчей в составе сборной Испании и забил 21 мяч.

Мичел начал тренерскую карьеру в 2005 году. Сначала работал в испанских клубах («Райо Вальекано», «Реал Мадрид Кастилья», «Хетафе», «Севилья»), а потом уехал в за границу («Олимпиакос», «Марсель», мексиканский «Пумас»). До поездки в Саудовскую Аравию Мичел трудился в Греции — во второй раз зашёл в «Олимпиакос».

Под руководством испанского тренера «Аль-Кадисия» провела 26 матчей (16 побед, пять ничьих, пять поражений). Но главное, что она вернулась в элитный дивизион саудовского футбола. Теперь Мичела и компанию ждёт задача посложнее. А вот руководство, похоже, ставит перед клубом более серьёзные задачи, нежели просто сохранение места в высшей лиге. По крайней мере, на это намекает трансферная кампания.

Мичел — главный тренер «Аль-Кадисии» Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

Состав «Аль-Кадисии» пополнили чемпион Европы и экс-футболист «Арсенала». А всего на новичков она потратила почти € 60 млн

Этим летом «Аль-Кадисия» приобрела новичков на € 59 млн. Самый дорогой из них — полузащитник Эсекьель Фернандес (за него заплатили «Бока Хуниорс» € 18,7 млн). Кстати, в начале 2024 года появлялась информация об интересе к аргентинцу со стороны «Спартака». Генеральный директор красно-белых Олег Малышев подтверждал, что Фернандес находится в списках клуба. Но до трансфера дело так и не дошло. Эсекьель никогда не играл Европе. И пока не сыграет. Не так давно 22-летний Фернандес выступил на Олимпийских играх в Париже в составе сборной Аргентины (четыре матча, один гол).

Помимо этого, клуб заплатил мексиканской «Америке» € 13,8 млн за нападающего Хулиана Киньонеса и € 12 млн — за центрального защитника Гастона Альвареса из «Хетафе». А «Марсель» получил € 9 млн за форварда Пьер-Эмерика Обамеянга. Да, он уже не молод (35 лет), но-прежнему способен забивать. Об этом свидетельствует статистика африканца в прошлом сезоне — 30 голов и 11 голевых передач в 51 матче. У Обамеянга большой опыт игры в ведущих чемпионатах Европы («Боруссия» Дортмунд, «Арсенал», «Барселона», «Челси», «Марсель»).

Ещё одно значимое приобретение «Аль-Кадисии» — экс-капитан «Реала» Начо Фернандес. Шесть раз он побеждал в Лиге чемпионов, четырежды — в чемпионате Испании, а в 2024-м завоевал золотую медаль на чемпионате Европы. 34-летний футболист с таким богатым послужным списком достался саудовскому клубу бесплатно, поскольку у него истёк срок контракта с «Реалом».

Начо Фернандес Фото: Dan Mullan/Getty Images

За вратаря сборной Бельгии Коэна Кастельса не заплатили ни евро. До лета 2024 года голкипер играл только на родине («Генк») и в Германии («Хоффенхайм», «Вердер», «Вольфсбург»). А теперь участник Евро-2024 уехал в Саудовскую Аравию — непросто отказаться от местных денег, когда тебе 32 года. Помимо этого, отметим переход уругвайского полузащитника Наитана Нандеса. Предыдущие пять лет хавбек провёл в составе «Кальяри».

Коэн Кастельс Фото: Stu Forster/Getty Images

«Аль-Кадисия» звала к себе Моуринью. А ещё она построит крутой стадион

Весной этого года появилась информация о возможном назначении Жозе Моуринью в саудовский клуб. Если верить журналисту Бену Джейкобсу, португальцу предложили должность технического директора. Но Особенный так и не доехал до «Аль-Кадисии». Вместо этого он занял пост главного тренера турецкого «Фенербахче».

А ещё компания Aramco вложит деньги в строительство нового стадиона. Его вместимость составит 47 000 зрителей. Строительством арены займётся архитектурная студия Populous. Стадион будет выполнен в спиральной форме, напоминающей волны. Это отсылка к расположению на побережье Персидского залива.

Макет нового стадиона «Аль-Кадисии» Фото: Архитектурная студии Populous

Строительный фасад сделают из перекрывающихся панелей. В них будут отверстия, пропускающие естественный свет. Стадион в Эль-Хубаре станет новым домом «Аль-Кадисии» и примет матчи Кубка Азии — 2027. Его планируют сдать в эксплуатацию к 2026 году. Объект оснастят новейшими технологиями и интегрированными системами охлаждения. Чашу стадиона выполнят в форме водоворота