Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Янг Бойз — Галатасарай. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 22 августа 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: матч баскетбольной сборной России, еврофутбол, хоккей и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 22 августа
Аудио-версия:
Комментарии
Спорт 22 августа: смогут ли Оздоев и Чалов помочь своему клубу попасть в групповой этап Лиги Европы? Ваше расписание дня!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 22 августа в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 1:30*: Кристофер Юбэнкс (США, WC) — Роман Сафиуллин (Россия, 17), Уинстон-Сейлем, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уинстон-Сейлем. 3-й круг
22 августа 2024, четверг. 01:40 МСК
Кристофер Юбэнкс
120
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
Не начался
1 2 3
         
         
Роман Сафиуллин
59
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Интрига: как сыграет Сафиуллин с новым Мистером Эйсом?

Роман Сафиуллин успешно стартовал на турнире в Уинстон-Сейлеме и теперь сразится в третьем круге с американским гигантом (рост — 201 см) Кристофером Юбэнксом, который славится своими эйсами. В рамках ATP-тура теннисисты ещё не пересекались, а на более низком уровне играли дважды, и оба раза сильнее оказался Сафиуллин — в квалификации Australian Open — 2022 и только что — на «челленджере» в Кэри-2024. Победитель нового матча далее сразится в 1/4 финала с кем-то из пары Зизу Бергс — Алекс Михельсен.

Роман добрался на Олимпиаде до испанского лидера:
«С таким Алькарасом играть очень-очень сложно». Слова Сафиуллина после вылета с Игр
Эксклюзив
«С таким Алькарасом играть очень-очень сложно». Слова Сафиуллина после вылета с Игр

🏒 11:00: Россия U23 — ХК «Сочи», турнир имени Николая Пучкова

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
22 августа 2024, четверг. 11:00 МСК
Россия (олимп.)
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как проявят себя молодые таланты системы СКА?

«Сборная России» образца петербургского турнира будет называться так довольно условно — в её составе 14 игроков системы СКА, тренерский штаб тоже представлен петербургской командой. «Сочи» же не особенно сильно усилился летом, но в контрольных матчах уже успел покусать СКА. Сможет ли Сергей Зубов построить в молодой команде крепкую оборону?

Станет ли ситуация в южном клубе лучше, чем в прошлом году?
Эксклюзив
«Не готов был мириться с ситуацией, у многих потухшие глаза». Бердин — об игре в ХК «Сочи»

🏒 15:00: «Ак Барс» — «Куньлунь Ред Стар», турнир имени Николая Пучкова

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
22 августа 2024, четверг. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: будет ли казанский клуб играть быстро?

Впервые лет за шесть «Куньлунь» собрал состав, который может реально претендовать на плей-офф: у Михаила Кравца в распоряжении есть почти шесть троек взрослых игроков. Новый «Ак Барс» же остаётся загадкой: селекция клуба, вполне возможно, ещё даже не завершена. Потенциал обеих команд пока остаётся загадкой, которую этот матч чуть прояснит.

Егор Коршков стал одной из новых надежд казанского клуба:
«В «Локомотиве» было, что прятался за спинами легионеров». Разговор с новичком «Ак Барса»
Эксклюзив
«В «Локомотиве» было, что прятался за спинами легионеров». Разговор с новичком «Ак Барса»

🏒 16:30: «Трактор» — «Локомотив», Кубок Блинова

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
22 августа 2024, четверг. 16:30 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто будет сильнее в ремейке весеннего полуфинала?

Назначение Бенуа Гру в «Трактор» сопровождалось шквалом критики, но челябинская команда в первом матче омского турнира показала себя здорово, как и многие её новички. «Локомотив» за лето не поменялся и ограничил «Сибирь» в очном матче лишь восемью бросками в створ. Будут ли тренеры снова играть основными составами или проверят резервы?

У ярославцев мало перемен после финала:
«Локомотив» не стал ничего ломать после провала в финале. Что изменит фактор Радулова?
«Локомотив» не стал ничего ломать после провала в финале. Что изменит фактор Радулова?

🏀 17:00: Россия — «Парма», Кубок Дружбы (мужские команды)

Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир
22 августа 2024, четверг. 17:00 МСК
Россия
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: россияне победят клуб Единой лиги с легионерами?

Второй матч для обоих коллективов на Кубке Дружбы – 2024. «Парма» с разницей в более чем в 100 очков разобралась с Колумбией, а сборная России оказалась сильнее Венесуэлы. Команды показывают отличный уровень баскетбола и с огромной долей вероятности разыграют между собой главные награды на турнире. Подопечные Лукича играли в более комбинационный баскетбол, чем клуб Единой лиги, у которого был соперник послабее. В общем, нас ожидает интереснейшая битва за место лидера в групповом этапе.

Удивительный матч на турнире:
Клуб Единой лиги безжалостно разбил сборную из Южной Америки. Разница в счёте шокирует!
Клуб Единой лиги безжалостно разбил сборную из Южной Америки. Разница в счёте шокирует!

⚽️ 19:30: «Химик» Дзержинск — «БроукБойз», Кубок России, 1/128 финала

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
22 августа 2024, четверг. 19:30 МСК
Химик Дз
Дзержинск
Не начался
Broke Boys
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: пройдёт ли ещё один медиаклуб дальше в Кубке?

Медийные клубы мощно шагают по сетке Кубка России: синхронно прошли первую стадию, а «Амкал» – уже и вторую. «БроукБойз» повторят? «Химик» на порядок сильнее «Кванта», который «броуки» победили ранее: входит в топ-4 дивизиона А Второй лиги. Бороться с ним будет в разы сложнее. Но не невозможно: медиаклубы давно доказали, что по уровню соответствуют лучшим представителям «втордива».

«Амкал» уже победил:
«Амкал» снова идёт дальше в Кубке России! «Задушили» команду из Второй лиги на её же поле
Видео
«Амкал» снова идёт дальше в Кубке России! «Задушили» команду из Второй лиги на её же поле

⚽️ 20:30: «ПАОК» — «Шэмрок Роверс», Лига Европы, раунд плей-офф, первый матч

Лига Европы . Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2024, четверг. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Не начался
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: попадут ли в групповой этап Оздоев и Чалов?

ПАОК в дополнительное время уступил «Мальмё» и отлетел из квалификации Лиги чемпионов. Теперь нужно не повторить и остаться хотя бы во втором по статусе еврокубке. Сделать это будет проще: «Шэмрок Роверс» не входит даже в топ-3 не самого сильного ирландского чемпионата, да и состав у него куда слабее, чем у предыдущего соперника греческого клуба. Представляете, даже не у всех футболистов есть ценник на Transfermarkt. Но просто так сдаваться «Шэмрок» точно не станет.

Шведы были сильнее греков:
Дебют хуже трудно представить. Чалов и ПАОК непостижимо вылетели из Лиги чемпионов
Дебют хуже трудно представить. Чалов и ПАОК непостижимо вылетели из Лиги чемпионов

⚽️ 22:00: «Челси» — «Серветт», Лига конференций, раунд плей-офф, первый матч

Лига конференций . Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Серветт
Женева, Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: англичане ворвутся в групповой этап?

«Челси» играет в квалификации Лиги конференций. Скажи такое несколько лет назад, когда он побеждал в ЛЧ, вас бы засмеяли. Однако реальность порой оказывается смешнее любого анекдота. Есть ли смысл сравнивать составы соперников? Нет, конечно, у клуба АПЛ колоссальное преимущество: он должен проходить дальше, даже если всем его футболистам закрыть глаза. Для таких ребят, как Энцо, Палмер или Нкунку, поражение будет позором. Они же его не допустят?

Это совсем не «Ман Сити», против него было реально сложно:
«Сити» в плохом состоянии. Но «Челси» даже это не спасло
«Сити» в плохом состоянии. Но «Челси» даже это не спасло
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android