Топ-события четверга: матч баскетбольной сборной России, еврофутбол, хоккей и теннис

Спорт 22 августа: смогут ли Оздоев и Чалов помочь своему клубу попасть в групповой этап Лиги Европы? Ваше расписание дня!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 1:30*: Кристофер Юбэнкс (США, WC) — Роман Сафиуллин (Россия, 17), Уинстон-Сейлем, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Сафиуллин с новым Мистером Эйсом?

Роман Сафиуллин успешно стартовал на турнире в Уинстон-Сейлеме и теперь сразится в третьем круге с американским гигантом (рост — 201 см) Кристофером Юбэнксом, который славится своими эйсами. В рамках ATP-тура теннисисты ещё не пересекались, а на более низком уровне играли дважды, и оба раза сильнее оказался Сафиуллин — в квалификации Australian Open — 2022 и только что — на «челленджере» в Кэри-2024. Победитель нового матча далее сразится в 1/4 финала с кем-то из пары Зизу Бергс — Алекс Михельсен.

🏒 11:00: Россия U23 — ХК «Сочи», турнир имени Николая Пучкова

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова 22 августа 2024, четверг. 11:00 МСК Россия (олимп.) Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как проявят себя молодые таланты системы СКА?

«Сборная России» образца петербургского турнира будет называться так довольно условно — в её составе 14 игроков системы СКА, тренерский штаб тоже представлен петербургской командой. «Сочи» же не особенно сильно усилился летом, но в контрольных матчах уже успел покусать СКА. Сможет ли Сергей Зубов построить в молодой команде крепкую оборону?

Станет ли ситуация в южном клубе лучше, чем в прошлом году? Эксклюзив «Не готов был мириться с ситуацией, у многих потухшие глаза». Бердин — об игре в ХК «Сочи»

🏒 15:00: «Ак Барс» — «Куньлунь Ред Стар», турнир имени Николая Пучкова

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова 22 августа 2024, четверг. 15:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: будет ли казанский клуб играть быстро?

Впервые лет за шесть «Куньлунь» собрал состав, который может реально претендовать на плей-офф: у Михаила Кравца в распоряжении есть почти шесть троек взрослых игроков. Новый «Ак Барс» же остаётся загадкой: селекция клуба, вполне возможно, ещё даже не завершена. Потенциал обеих команд пока остаётся загадкой, которую этот матч чуть прояснит.

🏒 16:30: «Трактор» — «Локомотив», Кубок Блинова

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова 22 августа 2024, четверг. 16:30 МСК Трактор Челябинск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто будет сильнее в ремейке весеннего полуфинала?

Назначение Бенуа Гру в «Трактор» сопровождалось шквалом критики, но челябинская команда в первом матче омского турнира показала себя здорово, как и многие её новички. «Локомотив» за лето не поменялся и ограничил «Сибирь» в очном матче лишь восемью бросками в створ. Будут ли тренеры снова играть основными составами или проверят резервы?

🏀 17:00: Россия — «Парма», Кубок Дружбы (мужские команды)

Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир 22 августа 2024, четверг. 17:00 МСК Россия Не начался Парма Пермь Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: россияне победят клуб Единой лиги с легионерами?

Второй матч для обоих коллективов на Кубке Дружбы – 2024. «Парма» с разницей в более чем в 100 очков разобралась с Колумбией, а сборная России оказалась сильнее Венесуэлы. Команды показывают отличный уровень баскетбола и с огромной долей вероятности разыграют между собой главные награды на турнире. Подопечные Лукича играли в более комбинационный баскетбол, чем клуб Единой лиги, у которого был соперник послабее. В общем, нас ожидает интереснейшая битва за место лидера в групповом этапе.

⚽️ 19:30: «Химик» Дзержинск — «БроукБойз», Кубок России, 1/128 финала

Интрига: пройдёт ли ещё один медиаклуб дальше в Кубке?

Медийные клубы мощно шагают по сетке Кубка России: синхронно прошли первую стадию, а «Амкал» – уже и вторую. «БроукБойз» повторят? «Химик» на порядок сильнее «Кванта», который «броуки» победили ранее: входит в топ-4 дивизиона А Второй лиги. Бороться с ним будет в разы сложнее. Но не невозможно: медиаклубы давно доказали, что по уровню соответствуют лучшим представителям «втордива».

⚽️ 20:30: «ПАОК» — «Шэмрок Роверс», Лига Европы, раунд плей-офф, первый матч

Интрига: попадут ли в групповой этап Оздоев и Чалов?

ПАОК в дополнительное время уступил «Мальмё» и отлетел из квалификации Лиги чемпионов. Теперь нужно не повторить и остаться хотя бы во втором по статусе еврокубке. Сделать это будет проще: «Шэмрок Роверс» не входит даже в топ-3 не самого сильного ирландского чемпионата, да и состав у него куда слабее, чем у предыдущего соперника греческого клуба. Представляете, даже не у всех футболистов есть ценник на Transfermarkt. Но просто так сдаваться «Шэмрок» точно не станет.

⚽️ 22:00: «Челси» — «Серветт», Лига конференций, раунд плей-офф, первый матч

Интрига: англичане ворвутся в групповой этап?

«Челси» играет в квалификации Лиги конференций. Скажи такое несколько лет назад, когда он побеждал в ЛЧ, вас бы засмеяли. Однако реальность порой оказывается смешнее любого анекдота. Есть ли смысл сравнивать составы соперников? Нет, конечно, у клуба АПЛ колоссальное преимущество: он должен проходить дальше, даже если всем его футболистам закрыть глаза. Для таких ребят, как Энцо, Палмер или Нкунку, поражение будет позором. Они же его не допустят?