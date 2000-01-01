Великая карьера Нойера в сборной — всё
21 августа немецкий футболист объявил об уходе из сборной. Он начал свой путь в национальной команде в 24 года и ни разу не проиграл конкуренцию другим претендентам на его место.
Начало пути Мануэля Нойера
Нойер дебютировал в составе сборной в 2009 году. Это получилось случайно — основной вратарь Рене Адлер получил травму. На тот момент Мануэлю было 24 года, так что он стал одним из самых молодых голкиперов национальной команды. А потом на 15 лет закрепил за собой статус главного вратаря сборной Германии.
Надолго номер один
Все 15 лет в сборной Мануэль не проигрывал конкуренцию ни одному из вратарей, а с другим выдающимся голкипером — Марком-Андре тер Штегеном — у него был конфликт по поводу вратарской позиции даже перед Евро-2024. За 15 лет Нойер редко пропускал матчи сборной — тренеры доверяли ему безоговорочно.
Чемпионат мира — 2014
На счету Нойера участие в четырёх чемпионатах мира и в стольких же чемпионатах Европы. В 2014 году вместе с Германией он стал чемпионом мира, остановив в финале турнира Аргентину с Лионелем Месси. Он провёл за сборную 124 матча и стал пятым в сборной по этому показателю.
«У нас было много взлётов и падений»
«Прошло 15 лет с момента моего дебюта, когда мы играли против сборной ОАЭ, – я очень нервничал. У нас было много взлётов и падений со сборной. Я думаю, что все знают кульминацию — победа на стадионе «Маракана» над Аргентиной, где мы стали чемпионами мира», — сказал Нойер на прощание.
Мануэль Нойер завершил выступление в сборной Германии. Вот его великий путь в команде!
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