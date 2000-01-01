Мануэль Нойер завершил выступление в сборной Германии. Вот его великий путь в команде!

«У нас было много взлётов и падений»

«Прошло 15 лет с момента моего дебюта, когда мы играли против сборной ОАЭ, – я очень нервничал. У нас было много взлётов и падений со сборной. Я думаю, что все знают кульминацию — победа на стадионе «Маракана» над Аргентиной, где мы стали чемпионами мира», — сказал Нойер на прощание.