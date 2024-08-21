Из Кубка выбили первый медийный клуб. Всё решил нелепейший «привоз» экс-игрока «Спартака»

В первой стадии Кубка России 2DROTS благодаря голу со штрафного на последних минутах прошли «Строгино». Костромской «Спартак» — соперник куда серьёзнее: пусть команда тоже выступает во Второй лиге, но она не аутсайдер дивизиона «Б», а один из лидеров дивизиона «А». «Дротсы» в этом убедились.

«На медиа будем наигрывать игроков. Первенство важнее», — писал админ телеграм-канала костромчан несколько дней назад. Как выяснилось, он лукавил: состав получился вполне боевым. Разве что лучший бомбардир клуба Чиканчи (да, тот самый, который играл за «Красаву») остался в запасе. Всё-таки проигрывать медиаклубу не слишком-то и хотелось, а резервистов «Спартака» он наверняка бы осилил.

Помучиться пришлось и так. Матч проходил практически без моментов и был идеальной альтернативой снотворному. В первом тайме можно отметить разве что два эпизода, и оба организовали «дротсы»: в первом Терехов пробил выше ворот, во втором Садов вытащил с ленточки после удара Евтушенко, а следом Гайдаш лишил гола Гудаева.

«Спартак» Кострома — 2DROTS Фото: Александр Бормотин, 2DROTS

Что-то создавать спартаковцы начали только во втором тайме: в его начале Егурнёв отлично сыграл на перехвате, но не пробил Сычёва — как и позже. На 60-й минуте додавливать 2DROTS вышел Чиканчи. Не помогло. Тем не менее удача костромчанам улыбнулась: едва появившийся на поле экс-футболист московских «Спартака» и «Торпедо» Прошляков случайно сыграл рукой в своей штрафной, и Чурсин наказал медиаклуб с пенальти. Нелепейший «привоз».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

С минимальным преимуществом Кострома и закончила, хотя Корольков сотряс перекладину и должен был увеличивать счёт. Теперь в Кубке России осталось два медиаклуба. Завтра Broke Boys проэкзаменует дзержинский «Химик».