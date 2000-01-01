Испанский клуб дарит соперникам рисунки, сделанные лапами собак из приюта
Испанский «Вильярреал» запустил акцию совместно с местным питомником Aupa. В ней приняли участие 19 собак из приюта. Каждый из узоров этих рисунков уникален и невероятно мил!
Подарок соперникам
Все рисунки выполнены в цветах клубов-соперников «Вильярреала». Испанцы решили сделать им необычный подарок к началу сезона-2024/2025, вручив эти рисунки.
Доброе дело
Так клуб будет способствовать тому, что у собак появится дом, и на одно доброе дело станет больше!
Испанский клуб дарит соперникам рисунки, сделанные лапами собак из приюта
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