Испанский клуб дарит соперникам рисунки, сделанные лапами собак из приюта

Испанский «Вильярреал» запустил акцию совместно с местным питомником Aupa. В ней приняли участие 19 собак из приюта. Каждый из узоров этих рисунков уникален и невероятно мил!