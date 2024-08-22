Заруба за две бонусные путёвки в ЛЧ началась. Уже есть лидер

По итогам сезона в еврокубках две самые успешные страны получают по дополнительному месту в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Впервые эта система начала работать в прошлом сезоне. Тогда лучше всего в еврокубках выступили Италия и Германия, поэтому у этих стран по пять команд в основной стадии ЛЧ-2024/2025. Итоговый рейтинг сезона получился таким:

21,000 – Италия

19,357 – Германия

17,375 – Англия

16,250 – Франция

16,062 – Испания

14,400 – Бельгия

13,500 – Чехия.

Для подсчёта очков учитываются выступления в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций. Более весомым получается участие в ЛЧ благодаря дополнительным очкам, которые дают уже за само попадание в основную стадию. Каждый клуб набирает очки для своей страны (в основной стадии: 2 – за победу, 1 – за ничью и 0 – за поражение), а затем все очки делятся на количество участников. Например, в прошлом сезоне все итальянские клубы набрали 147 очков. Делим эту сумму на семь (количество представителей от Италии) и получаем 21,000 – рейтинг Италии в прошлом сезоне.

Рейтинг сезона в еврокубках Фото: Michael Regan/Getty Images

Важно не путать рейтинг за сезон и рейтинг за пять сезонов. Одно определяет лишь две бонусные путёвки в ЛЧ, а другое – базовое представительство стран в трёх еврокубках.

В стартовавшем сезоне-2024/2025 принцип набора очков в рейтинг не изменился. Команды заново начали борьбу за две дополнительные путёвки в ЛЧ – теперь уже в сезоне-2025/2026. На данный момент рейтинг учитывает очки набранные клубами в отборе ЛЧ, ЛЕ и ЛК, а также бонусы за попадание в основную стадию ЛЧ (шесть очков каждой команде). Например, у Италии и Германии пять команд получили по шесть очков. То есть сейчас рейтинг этих стран – 30 делить на 8 (количество команд в еврокубках от страны). Получается: 3,750. А полностью рейтинг на данный момент выглядит так:

4,100 – Португалия

3,750 – Италия

3,750 – Германия

3,500 – Швеция

3,428 – Англия

3,428 – Испания

3,375 – Армения.

Португальцы идут в отборе практически идеально. У «Браги» и «Витория» за девять матчей в отборе ЛЕ и ЛК – восемь побед и одна ничья. Оставшиеся «Спортинг», «Бенфика» и «Порту» начнут в еврокубках с основной стадии. Правда, пока не стоит рассматривать Португалию в качестве серьёзного претендента на бонусную путёвку в ЛЧ. Шансы попасть в топ-2 по итогам сезона минимальны. Например, в прошлом сезоне Турция возглавляла рейтинг до ноября, а закончила на восьмом месте. Дело в том, что основные претенденты на бонусные путёвки (Англия, Испания, Италия, Германия) ещё даже не стартовали в еврокубках. Эти страны обычно берут своё чуть позже – в том числе в плей-офф.

Рейтинг сезона в еврокубках Фото: Visionhaus/Getty Images

Однако уже сейчас для этих стран наступает важный момент. Если ведущие лиги всерьёз претендуют на бонусную путёвку, то не имеют права терять команду в отборе. Это сильно ударит по шансам на попадание в топ-2 в рейтинге сезона. Во многом из-за этого Испания в прошлом году осталась без пятой команды в ЛЧ. Тогда «Осасуна» вылетела от «Брюгге» в квалификации ЛК. Сейчас четырём ведущим лигам предстоит также пройти одного соперника перед групповым этапом (точнее, теперь это называется общий, или лиговый этап).

Матчи 22 и 29 августа

«Челси» (Англия) – «Серветт» (Швейцария)

«Фиорентина» (Италия) – «Академия Пушкаша» (Венгрия)

«Кривбасс» (Украина) – «Бетис» (Испания)

«Хеккен» (Швеция) – «Хайденхайм» (Германия)

Это тот случай, когда фанатам «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» или «Астон Виллы» имеет смысл поболеть за «Челси», чтобы у пятого места в АПЛ было больше шансов на Лигу чемпионов.