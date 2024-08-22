«Я написал Нгамалё, попросил прощения». Чилийский новичок «Крыльев» резко ворвался в РПЛ

Первый чилийский легионер в истории «Крыльев Советов» оставил исключительно добрую память о себе в Самаре. Спустя 14 лет после ухода экстравагантного вратаря Лобоса в клуб прибыл его соотечественник. За три матча в России защитник Гальдамес успел отметиться результативной передачей (на победный гол Костанцы в ворота «Факела») и стать невольным участником самого страшного столкновения 5-го тура РПЛ. После верхового единоборства с Томасом Муми Нгамалё на одной ноге и на плечах врачей смог покинуть поле. С этого эпизода мы и начали разговор с третьим номером волжан.

«Я очень волновался за здоровье Муми и написал ему»

— Твоя версия: что случилось на «Динамо» в конце первого тайма?

— Это просто несчастный случай! Я прыгнул, пытаясь сыграть головой в мяч, и, приземляясь, упал на его ногу. Мы оба рухнули на газон, но он пострадал больше. Я очень волновался за его здоровье, потому что я не тот человек, который способен нанести кому-либо умышленно травму. Мы же коллеги по работе и профессии! Раньше не был знаком с Муми, у меня нет его номера. Поэтому на следующий день после матча нашёл Нгамалё по имени в «Инстаграме»* (организация Meta признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ. — Прим. «Чемпионата») и отправил ему сообщение, чтобы узнать, как он себя чувствует, и попросить прощения. Написал ему: «Извини, если сможешь». И он ответил: «Не беспокойся. Всё не так страшно, как могло показаться. В игре всякое бывает». Надеюсь, он скоро поправится и мы сможем встретиться на поле. Конечно, я огорчён, что так получилось. Но рад, что травма оказалась не очень серьёзной.

Эпизод с травмой Муми Нгамалё Фото: РИА Новости

— У тебя бывали тяжёлые травмы?

— Слава богу, нет. Никогда. У меня даже мышечных повреждений практически не было. В этом плане я очень здоровый парень.

— Считаешь себя жёстким защитником?

— Жёстким, но не жестоким. В южноамериканском футболе ценятся неуступчивость и агрессивность в игре. У нас исторически играют сердцем и когтями. Наверное, у этого явления есть социальные корни. В Южной Америке много бедности, и, чтобы пробиться наверх, приходится проявлять характер. Вот этот дух отличает большинство южноамериканских футболистов и позволяет быть конкурентоспособными в любой стране и в любой команде.

— В одном сезоне за «Годой-Крус» ты собрал шесть жёлтых и две красные карточки. Почему так много?

— Потому что я привык играть на пределе возможностей. Где бы ни выступал, я без остатка, на 100% выкладываюсь на поле ради команды. Плюс я достаточно темпераментный парень. Мне всегда хочется выигрывать — не только целые матчи, но и каждый конкретный эпизод на поле. Естественно, периодически мне прилетают то жёлтые, то красные карточки.

«Счёт 0:0 с «Динамо» был бы более справедливым»

— За «Динамо» против вас вышло пятеро южноамериканцев. Ни с кем из них не пересекался раньше?

— По чемпионату Аргентины хорошо помню Карраскаля. Парагвайца (Бальбуэну. — Прим. «Чемпионат») лично не знал, но мы нормально пообщались на поле. Очень доброжелательный парень. Южноамериканцы вообще по натуре душевные ребята. Соперничество на поле не мешает нормальным человеческим отношениям.

— У вас с Ороско тоже образовался «латиноамериканский» фланг в «Крыльях». Общий язык общения способствует лучшей игровой коммуникации?

— Конечно, это помогает на поле. Но мы провели ещё слишком мало игр вместе, чтобы говорить об идеальном взаимопонимании. Против «Динамо» я всего во второй раз вышел в старте «Крыльев». Очевидно, нам нужно продолжать работать, тренироваться вместе, идти от игры к игре, чтобы наша связка заработала максимально эффективно. У меня нет сомнений, что так и будет. Франко — большой и очень важный для клуба футболист.

Томас Гальдамес Фото: ФК «Крылья Советов»

— Поражение от «Динамо» — по делу?

— Первый тайм был абсолютно равным. Моменты были у обеих команд. Возможно, во втором нам просто не хватило сил, чтобы до конца выдержать ритм игры, и концентрации, чтобы не пропустить этот гол. Счёт 0:0 был бы более справедливым. Ничья на выезде с «Динамо» стала бы хорошим результатом для «Крыльев» и позволила бы нам немного подняться в таблице. Если в матче с таким сильным соперником берёшь три очка — прекрасно, если одно — тоже хорошо. Нам нужно стараться в каждом туре набирать очки.

— Динамовец Тюкавин в прошлом сезоне забрал титулы лучшего молодого игрока чемпионата и футболиста года. На тебя он произвёл впечатление?

— Не сомневаюсь, что он большой футболист, раз признавался игроком года. На поле мне приходилось сталкиваться с несколькими динамовцами, и все они показали себя с хорошей стороны. Но «Крылья» надёжно сработали в обороне и не позволили им создать много моментов. Для меня как защитника это важно. Да, 4:3 — это тоже победа, три очка. Но я предпочитаю, чтобы у нас сзади был «ноль». В этом случае шансы на успех возрастают. Всё-таки впереди у нас достаточно быстрых и техничных ребят, способных убежать в быструю атаку и решить исход эпизода. Даже если ты выиграешь все матчи со счётом 1:0, то станешь чемпионом.

— Подавленности в команде не ощущается?

— Понятно, что все хотят побеждать. Скажу за себя: с клубом «Унион Эспаньола» я доходил до финалов Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка, с «Годой-Крус» мы участвовали в полуфинале Кубка лиги и на равных бились с большими командами из Аргентины. В России я стремлюсь к тому же — побеждать как можно чаще. Я вообще мечтаю стать чемпионом. Конечно, все в «Крыльях» расстроены последними поражениями. Но у нас сейчас ограниченный состав, из-за травм не можем рассчитывать на всех ребят. И как назло на этот период выпали встречи с «Зенитом», «Спартаком», «Динамо» — командами, которые сражаются за чемпионский титул. Однако впереди ещё достаточно игр, поэтому мы сохраняем спокойствие. Главное сейчас — начать побеждать.

«По инфраструктуре чемпионат России — один из лучших в мире»

— Ты провёл уже три матча за «Крылья». Какие первые впечатления от российского чемпионата?

— Уже почувствовал, что футбол в России очень атлетичный. Мне нравится, что большинство команд инвестирует средства в качественных футболистов. Это делает лигу одной из самых конкурентных в Европе. РПЛ — подходящее место, чтобы расти и прогрессировать как игроку.

Томас Гальдамес с партнёрами Фото: ФК «Крылья Советов»

— Много различий заметил между чемпионатами Чили, Аргентины и России?

— Футбол в России соответствует европейскому топ-уровню. И это касается не только класса команд, но и условий для тренировок, стадионов, полей. По инфраструктуре она вообще одна из лучших в мире.

— Кто из недавних соперников на тебя произвёл наибольшее впечатление?

— Я ещё слишком мало нахожусь здесь, чтобы сказать, какая команда мне нравится больше в футбольном отношении. Сейчас я в «Крыльях» и с большим уважением отношусь к городу и клубу. Сразу понял, что в Самаре любят футбол и очень поддерживают свою команду. Но все соперники, с которыми мы встречались до сих пор, были хорошего уровня. Как я уже понял, большинство команд в России старается играть в футбол — владеть мячом, атаковать и искать голы, а не сидеть всем составом в обороне. Благодаря этому лигу отличает высокая результативность, и мне это нравится. В Аргентине футбол более закрытый. Голы забиваются реже, потому что все команды сильны в оборонительном плане. В этом главное различие между лигами. Кроме того, в РПЛ каждый может выиграть у каждого — это ещё один признак конкурентоспособности чемпионата.

— А конкретно против «Крыльев» кто сыграл сильнее — «Спартак» или «Динамо»?

— Обе команды сильны. Видно, что и «Спартак», и «Динамо» имели достаточно времени для того, чтобы качественно подготовиться к сезону. А «Крылья» только находятся в процессе роста. В клуб пришло много новых футболистов. И тренер делает всё возможное, чтобы мы как можно быстрее сыгрались и начали побеждать. Я считаю, что у нас хорошая команда, которая способна бороться за высокие места. Но прямо сейчас «Крылья» очень нуждаются в победах и очках.

«В Южной Америке «Зенит» более известен, чем «Спартак»

— О «Зените» уже составил представление, может быть, по телевизионным обзорам?

— Судя по тому, что я уже видел, «Зенит» — сильнейший клуб российской лиги и один из лучших на континенте. Они вкладывают большие деньги в классных футболистов, которые делают разницу на поле. Этот «Зенит» мог бы спокойно конкурировать с любой командой Европы.

— Аргентинский защитник «Оренбурга» Матиас Перес мне рассказывал, что в Латинской Америке «Зенит» популярнее «Спартака». Подтвердишь/опровергнешь?

— Да, однозначно «Зенит» в Южной Америке знают больше, чем «Спартак». До недавних пор этот клуб постоянно участвовал в международных кубках — в Лиге чемпионов, Лиге Европы.

— По твоим наблюдениям, другие команды РПЛ способны навязать серьёзную борьбу такому «Зениту»?

— Я думаю, могут. Для этого важны стабильность, постоянство. Бывает, команда одерживает одну-вторую победу, обретает уверенность — и её уже не остановить. Как я уже сказал, в России хватает сильных нападающих, техничных полузащитников. Благодаря этому регулярно забивается много голов. Но, мне кажется, преимущество в чемпионской гонке получит команда с самой крепкой обороной.

«Все мужчины в семье — профессиональные футболисты»

— Каким было твоё детство?

— Очень хорошим. Я вырос в футбольной семье. Мой папа играл в футбол, а оба родных брата — продолжают играть. Мы с детства гоняли мяч и не испытывали нужды в еде или одежде. Для Южной Америки это редкость. В моём становлении как игрока окружение сыграло большую роль. Благодаря родителям мы могли заниматься любимым делом и прогрессировать.

— По меркам Чили твой отец — знаменитый футболист?

— Да, конечно. Он много где поиграл — в Чили, Мексике, Аргентине, Колумбии. Провёл достаточно матчей за сборную. Для страны папа был достаточно важным футболистом.

Томас Гальдамес Фото: ФК «Крылья Советов»

— И он желал такого же будущего всем троим сыновьям?

— Безусловно. Он мечтал, чтобы все мы играли в футбол: возился с нами, брал на свои тренировки. Я с пяти-шести лет крутился в кругу профессиональных футболистов. Думаю, в дальнейшем мне это очень помогло.

— А как мама на это смотрела?

— С одной стороны, она была довольна. А с другой — ей приходилось непросто. Она была единственной мамой, чьи сыновья занимались в трёх разных возрастах клуба: старший брат Пабло — 1996 года рождения, я — 1998-го, а младший Бенхамин — 2001-го. Когда команды играли в разное время на на разных стадионах, маме приходилось разрываться: одного сына везти в одно место, второго — в другое. Но всё было не напрасно: мы все трое стали профессиональными футболистами и достигли первого дивизиона.

— Чем сейчас занимаются родители?

— Папа работает в нескольких местах, связанных со спортом. Мама — домохозяйка. Ещё у нас есть младшая сестра: ей 17 лет, заканчивает школу.

— Братья до сих пор играют?

— Да, старший сейчас в бразильском «Васко да Гама», а младший — в мексиканском «Атлетико Сан-Луис».

— Когда-нибудь играли на профессиональном уровне одновременно?

— Нет, но мне повезло поиграть с ними обоими в разное время. А все втроем мы только тренировались вместе в «Унион Эспаньола», пока Пабло не продали в Аргентину.

Томас Гальдамес с братьями Фото: Из личного архива Томаса Гальдамеса

— Вам повезло поработать с великим аргентинским футболистом Мартином Палермо. Каким тренером он стал?

— Мартин — большой тренер. У него я дебютировал на профессиональном уровне. Меня поразило, как человек, выигравший столько всего в футболе, может быть таким скромным и добрым в жизни. В то же время тренер Палермо мог быть очень строгим в работе и эмоциональным в работе. Эту свою страсть и свои знания о футболе он передавал команде. Это было очень важно для меня, для моего развития.

«Давила и Мендес из ЦСКА рассказали много хорошего о России»

— Как и когда ты узнал об интересе из России?

— Я был на Кубке Америки. После нашего матча с Аргентиной или Перу, не помню точно, мне по FaceTime позвонил Корниленко (спортивный директор «Крыльев Советов». — Прим. «Чемпионата»). Он сообщил об интересе самарского клуба и спросил, не хочу ли я попробовать себя в Российской Премьер-Лиге. Я сразу ответил да, потому что слышал о вашем футболе только хорошее.

— Что именно?

— Что РПЛ — топ-лига Европы по уровню футболистов и инфраструктуры, что там играет много южноамериканцев — из Бразилии, Аргентины, Колумбии, Уругвая. Всё было быстро и профессионально: мы обговорили условия, и «Крылья» сделали запрос на трансфер в «Годой-Крус». Неделя ожидания показалось мне невероятно долгой, но в конце концов «Крылья» закрыли сделку, и вот я здесь.

— Что ты знал о России как стране до приезда сюда?

— Не так уж много. Но два Виктора, Давила и Мендес, уже играли в ЦСКА и много рассказывали о России в сборной Чили. От них я услышал много хороших, позитивных вещей о вашей стране. Они говорили, что очень довольны своим выбором, что в Москве чувствуют себя в безопасности, а уровень РПЛ позволяет футболистам прогрессировать. Поэтому я долго не раздумывал над предложением «Крыльев».

— А помнишь чилийского вратаря «Крыльев» Эдуардо Лобоса?

— Да-да, конечно. Лобос хорошо известен в Чили. Уже после России он некоторое время играл в «Унион Эспаньола» и был одним из моих детских кумиров. А на прошлой неделе он приезжал на две игры в гости в Самару, и мы много времени провели вместе. Он классный вратарь и отличный мужик. Знаю, что болельщики «Крыльев Советов» его очень любят.

Томас Гальдамес и Эдуардо Лобос Фото: ФК «Крылья Советов»

— Что-то тебя удивляет в России?

— Я никогда раньше не был в России и совсем немного знал о стране. Думал, что люди здесь немного холодны, и был удивлён теплотой, с которой меня встретили. Я уже увидел много красивых мест и увижу ещё больше. Пока впечатления только позитивные.

— Ты женат?

— Ещё нет, но у меня есть невеста. Мы живём вместе. Сейчас она не со мной, однако как только оформит визу, надеюсь, прилетит в Самару.

— В общем, самарские красавицы тебя не интересуют?

— Ха-ха, нет, неактуально. Джованна — очень милая девушка, нам хорошо вместе, и мы собираемся пожениться.

Томас Гальдамес с невестой Фото: Из личного архива Томаса Гальдамеса

— Как проводишь свободное время в Самаре?

— А его пока было совсем мало. Игры идут одна за другой — кажется, за всё время было всего два выходных. К тому же я пока живу на базе «Крыльев». Потихоньку узнаю город: погулял по центру Самары, набережной Волги. Но когда у меня появится своё жильё, возможностей для этого будет больше.

— Знаменитое самарское пиво не пробовал ещё?

— Ха-ха, ещё нет. Вообще я не любитель алкоголя, но пиво как-нибудь попробую. Тоже слышал, что оно здесь вкусное.

— Рассматриваешь РПЛ как трамплин в топ-лигу Европы?

— Я хочу расти в профессиональном плане. Но для того чтобы совершить следующий шаг в карьере, мне нужно сделать себе имя в российской лиге.

— О чём ты мечтаешь?

— Сыграть на чемпионате мира за свою страну. Надеюсь, что на следующем ЧМ будут и Чили, и я. Тем более он пройдёт почти дома — в Америке.