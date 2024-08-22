«Зенит» «прибедняется» перед игрой со «Спартаком». Это хитрый план?

«К сожалению, мы не можем рассчитывать ни на Глушенкова, ни на Вендела, ни на Педро. Также не смогут сыграть травмированные ранее Родригао и Ильзат Ахметов. Так что придётся и за себя, и за того парня», — сказал о грядущем матче со «Спартаком» босс «Зенита» Александр Медведев в интервью ТАСС.

Потери действительно колоссальные. Кажется, именно теперь у «Спартака» наилучшие за 12 лет шансы наконец-то увезти победу из Петербурга. Глушенков — лучший бомбардир «Зенита», Вендел — главный распасовщик. Насколько команде без них трудно, показал матч с «Химками». При этом Медведев акцентировал внимание не только на этой связке, но и на Педро, Родригао и Ахметове. Почему?

Двух бразильцев незаменимыми не назвать, а Ахметов… вы вообще помнили, что есть в «Зените» такой футболист? Оказывается, есть. За полгода в РПЛ у него только 28 сыгранных минут. И то — ещё в марте. Травмирован он был не всё это время.

Против «Химок» «Зенит» напоминал сам себя образца прошлого сезона: осмысленности, скорости и конструктива впереди было мало. А тут предстоит бороться с набравшим приличный ход «Спартаком»: моментально освоился Барко, наконец-то стал забивать Угальде, по-прежнему в огромном порядке Бабич и так далее. Что уж говорить, если Станкович повторил рекорд Романцева по разгромным победам в первых матчах (четыре за семь попыток). А «Спартак» во всех турнирах не пропускает пять матчей подряд – рекорд для клуба в этом веке. И это для петербуржцев ещё хорошо, что Караваев выздоровел: в Подмосковье его сменщик Волков выглядел совсем плохо.

Логично, что Медведев заранее нашёл оправдание: впервые за многие годы фаворит в данном противостоянии непонятен. В «Зените» хватает квалифицированных футболистов, но двух равноценных составов нет даже у «Реала» с «Ман Сити». Представляете, что будет, внезапно забери у первых Беллингема с Винисиусом, а у вторых — Де Брёйне с Холандом? Явно ничего хорошего. За неделю перестроить игру и при этом оставить её результативной с учётом двух подобных потерь нереально. Будь ты хоть Гвардиолой, хоть Анчелотти, хоть Семаком.

Вендел и Глушенков после повреждений Фото: РИА Новости

В РПЛ в принципе нет того, кто равноценно способен сменить Вендела — даже если «Зенит» психанёт и выйдет на внутренний рынок с € 30 млн, как в случае с Данни в 2008-м. Что уж говорить про петербургскую лавку. А тут он заодно отсутствует в связке с настрелявшим семь голов за пять игр нападающим. Плюс КДК, возможно, дисквалифицирует Клаудиньо за мат в адрес судей. Тогда будет полнейшая безнадёга. Для полного «счастья» осталось только что-нибудь натворить Латышонку, Нино и Сантосу с Барриосом.

Но, может, не всё так просто? Что, если Медведев просто запутывает тренерский штаб «Спартака»? Как писал bobsoccer.ru, вероятность возвращения Вендела уже к этой субботе по-прежнему сохраняется. Виллиан де Оливейра в интервью «Чемпионату» говорил, что Вендел «чувствует себя хорошо». А вот сегодняшние слова Сергея Семака:

Сергей Семак главный тренер «Зенита» — перед игрой со «Спартаком» «Максим после операции присоединился к команде, но понятно, что его участие в ближайших матчах исключено. Родригао занимается только с медицинским штабом. Ещё не работают в общей группе Ахметов, Педро и Вендел. Караваев сегодня начинает тренироваться. Посмотрим, как его состояние после болезни. Остальные игроки работали в общей группе и готовятся к матчу».

Если с Глушенковым понятно, то «не работают в общей группе» не равно «не смогут сыграть». Да и уже случалось, что Медведев лукавил. К примеру, говорил, якобы у «Зенита» не было обязательного выкупа Изидора. Почему он тогда случился? Неужели тренерский штаб петербуржцев оценил игру француза в прошлом сезоне? Так сильно, что тут же отдал его в «Сандерленд». Или как зенитовский босс отрицал скорый переход в ЦСКА Кругового, ещё не договорившись с ним о новом контракте? Возможно, сейчас происходит нечто подобное.

Слова Медведева про отсутствие пятерых футболистов выглядят играми разума. Он заранее объявил, что не готова практически половина состава, до кучи упомянув даже Ахметова. Потерять очки в такой ситуации не зазорно, победить равно проявить героизм. Да и остальных футболистов мотивировал. Если же кто-то из пятёрки упомянутых всё-таки сыграет, можно будет сослаться не на свою ошибку, а на отвагу Вендела, Педро или Родригао. Обманув при этом «Спартак». Ситуация получается беспроигрышная.