Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Раед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

РПЛ, лучшие молодые игроки: футболисты Зенита, Спартака, Динамо, Краснодара, ЦСКА и других клубов, список, статистика

Будущее футбола. Лучшие молодые игроки РПЛ за 5 туров
Никита Паглазов Максим Пахомов
,
Лучшие молодые игроки РПЛ за 5 туров
Аудио-версия:
Комментарии
В списке — 33 человека. Взяли тех, кому на старте сезона было 21 год и меньше + провели на поле хотя бы час.

Каждый сезон «Чемпионат» определяет лучшего молодого футболиста РПЛ. Главное в нём – голосование тренеров и капитанов всех команд РПЛ. Однако важны не только итоговые цифры, но и прогресс по ходу сезона.

Итоги премии прошлого сезона:
Будущее футбола. 15 лучших молодых игроков России сезона-2023/2024
Будущее футбола. 15 лучших молодых игроков России сезона-2023/2024

Пять туров – хорошая дистанция, чтобы отметить молодых в лиге. Напомним, молодыми мы считаем всех футболистов, которым на начало чемпионата было 21 год и меньше. Происхождение здесь абсолютно неважно. Мы отобрали всех футболистов РПЛ, подходящих под этот критерий, и оставили из них тех, кто провёл на поле суммарно хотя бы час. Просто потому, что оценивать человека за меньшее время (с учётом того, что матчей все команды уже провели пять) нам кажется неправильным – информации слишком мало. Но это не значит, что про этих футболистов мы забыли: нет, если они позже ворвутся в сезон активнее, то ворвутся и в наш рейтинг. Да, выходит данный материал в формате рейтинга, чтобы вы, наши читатели, могли и ознакомиться со статистикой молодых игроков, и выбрать лучшего для себя.

Теперь – о том, какую статистику мы использовали. Для начала обозначим, что брали мы её из данных Рустата, undersat и whoscored – спасибо коллегам за цифры. Далее – какие же именно цифры мы брали в расчёт? Для всех в рейтинге мы приводим общие важные показатели: минуты на поле, голы, голевые передачи – без этого в футболе никуда. А уже дальше уходили в более продвинутую статистику для игроков конкретных позиций. С ней вы можете ознакомиться ниже. Учитывали мы только выступления в РПЛ, без Кубка России.

xG (ожидаемые голы), xA (ожидаемые голевые передачи), а также процент выигранных единоборств, перехватов и отборов указаны в среднем за матч.

Футболистов в рейтинге достаточно много, а их позиции в нём зависят от вас. В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший молодой футболист РПЛ в первых 5 турах
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
1 место

Алексей Батраков, «Локомотив»: полузащитник, 09.06.2005 (19 лет)

На поле: 5 матчей (450 минут), 5 – в старте, 90 минут в среднем;
голы и ассисты: 2+4;
xG: 0,82;
xA: 2,38;
пасы под удар: 3,2.

Фото: РИА Новости
2 место

Милан Майсторович, «Динамо» Москва: защитник, 21.02.2005 (19 лет)

На поле: 5 матчей (450 минут), 5 – в старте, 90 минут в среднем;
голы и ассисты: 1+0;
выигранные единоборства: 73%;
отборы: 3;
перехваты: 1,8.

Фото: РИА Новости
3 место

Вадим Раков, «Локомотив»: нападающий, 09.01.2005 (19 лет)

На поле: 4 матча (114 минут), 0 – в старте, 28,5 минуты в среднем;
голы и ассисты: 1+0;
xG: 0,32;
xA: 0,05;
удары в среднем: 2,6.

Фото: РИА Новости
4 место

Педро, «Зенит»: нападающий, 05.02.2006 (18 лет)

На поле: 5 матчей (291 минута), 4 – в старте, 58,2 минуты в среднем;
голы и ассисты: 3+1;
xG: 0,48;
xA: 0,47
удары в среднем: 1,49.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
5 место

Сергей Пиняев, «Локомотив»: нападающий, 02.11.2004 (19 лет)

На поле: 5 матчей (312 минут), 5 – в старте, 62,4 минуты в среднем;
голы и ассисты: 1+1;
xG: 1,42;
xA: 0,19;
удары в среднем: 4,98.

Фото: РИА Новости
6 место

Иван Лепский, «Динамо» Москва: защитник, 19.01.2005 (19 лет)

На поле: 3 матча (262 минуты), 3 – в старте, 87,3 минуты в среднем;
голы и ассисты: 1+0;
выигранные единоборства: 75%;
отборы: 2,8;
перехваты: 1,3.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
7 место

Ярослав Гладышев, «Динамо» Москва: нападающий, 05.05.2003 (21 год)

На поле: 5 матчей (324 минуты), 4 – в старте, 64,8 минуты в среднем;
голы и ассисты: 2+1;
xG: 0,93;
xA: 1,12;
удары в среднем: 2,19.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
8 место

Даниил Денисов, «Спартак»: защитник, 21.10.2002 (21 год)

На поле: 5 матчей (313 минут), 3 – в старте, 62,6 минуты в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
выигранные единоборства: 61%;
отборы: 3,86;
перехваты: 0,6.

Фото: РИА Новости
9 место

Данила Козлов, «Краснодар»: полузащитник, 19.01.2005 (19 лет)

На поле: 5 матчей (159 минут), 2 – в старте, 31,8 минуты в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
xG: 0,41;
xA: 0,25;
пасы под удар: 1,2.

Фото: РИА Новости
10 место

Андрей Лангович, «Ростов»: защитник, 28.05.2003 (21 год)

На поле: 5 матчей (423 минуты), 5 – в старте, 84,6 минуты в среднем;
голы и ассисты: 1+0;
выигранные единоборства: 57%;
отборы: 5,67;
перехваты: 2,8.

Фото: РИА Новости
11 место

Мозес Кобнан Дэвид, «Краснодар»: нападающий, 10.09.2002 (21 год)

На поле: 5 матчей (163 минуты), 2 – в старте, 32,6 минуты в среднем;
голы и ассисты: 2+1;
xG: 0,59;
xA: 0,85;
удары в среднем: 3,99.

Фото: ФК «Оренбург»
12 место

Богдан Москвичёв, «Оренбург»: вратарь, 30.04.2004 (20 лет)

На поле: 1 матч (90 минут), 1 – в старте, 90 минут в среднем;
пропущенные мячи: 3;
сейвы: 8;
отбитые удары: 67%

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
13 место

Аббосбек Файзуллаев, ЦСКА: полузащитник, 03.10.2003 (20 лет)

На поле: 3 матча (198 минут), 2 – в старте, 66 минут в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
xG: 0,21;
xA: 0,04;
пасы под удар: 0,46.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
14 место

Сергей Бабкин, ФК «Крылья Советов»: полузащитник, 25.09.2002 (21 год)

На поле: 5 матчей (372 минуты), 5 – в старте, 74,4 минуты в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
xG: 0,38;
xA: 0,22;
пасы под удар: 0,94.

Фото: РИА Новости
15 место

Лука Гагнидзе, «Динамо» Москва: полузащитник, 28.02.2023 (21 год)

На поле: 2 матча (73 минуты), 1 – в старте, 36,5 минуты в среднем;
голы и ассисты: 1+0;
xG: 0,1;
xA: 0,03;
пасы под удар: 1,18.

Фото: РИА Новости
16 место

Станислав Бессмертный, «Динамо» Москва: защитник, 11.03.2004 (20 лет)

На поле: 2 матча (115 минут), 2 – в старте, 57,5 минуты в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
выигранные единоборства: 53%;
отборы: 3;
перехваты: 0,5.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
17 место

Владислав Шитов, ФК «Крылья Советов»: нападающий, 07.05.2003 (21 год)

На поле: 5 матчей (367 минут), 5 – в старте, 73,4 минуты в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
xG: 0,47;
xA: 0,16;
удары в среднем: 1,88.

Фото: ФК «Факел»
18 место

Михаил Щетинин, «Факел»: полузащитник, 08.07.2005 (19 лет)

На поле: 3 матча (149 минут), 2 – в старте, 49,7 минуты в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
xG: 0;
xA: 0;
пасы под удар: 0.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
19 место

Илья Рожков, ФК «Рубин»: защитник, 29.03.2005 (19 лет)

На поле: 4 матча (338 минут), 4 – в старте, 84,5 минуты в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
выигранные единоборства: 56%;
отборы: 2,8;
перехваты: 2,5.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
20 место

Абакар Гаджиев, «Динамо» Махачкала: полузащитник, 31.12.2003 (20 лет)

На поле: 5 матчей (117 минут), 1 – в старте, 23,4 минуты в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
xG: 0,14;
xA: 0,23;
пасы под удар: 3,64.

Фото: РИА Новости
21 место

Эмирджан Гюрлюк, «Оренбург»: нападающий, 15.10.2003 (20 лет)

На поле: 2 матча (156 минут), 2 – в старте, 78 минут в среднем;
голы и ассисты: 1+1;
xG: 0,63;
xA: 0,72;
удары в среднем: 2,26.

Фото: ФК «Акрон»
22 место

Сергей Грибов, «Акрон»: нападающий, 10.02.2005 (19 лет)

На поле: 4 матча (111 минут), 1 – в старте, 27,7 минуты в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
xG: 0,06;
xA: 0,02;
удары в среднем: 0,83.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
23 место

Матвей Лукин, ЦСКА: защитник, 27.04.2004 (20 лет)

На поле: 3 матча (60 минут), 0 – в старте, 20 минут в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
выигранные единоборства: 65%;
отборы: 1,4;
перехваты: 0.

Фото: ФК «Оренбург»
24 место

Кирилл Данилин, «Акрон»: полузащитник, 13.11.2002 (21 год)

На поле: 5 матчей (387 минут), 5 – в старте, 77,4 минуты в среднем;
голы и ассисты: 1+0;
xG: 0,26;
xA: 0,68;
пасы под удар: 1,8.

Фото: ФК «Оренбург»
25 место

Саид Сахархизан, «Оренбург»: нападающий, 26.06.2003 (21 год)

На поле: 4 матча (214 минут), 2 – в старте, 53,5 минуты в среднем;
голы и ассисты: 1+1;
xG: 0,99;
xA: 0,6;
удары в среднем: 3,35.

Фото: ФК «Оренбург»
26 место

Данила Хотулёв, «Оренбург»: защитник, 01.10.2002 (21 год)

На поле: 1 матч (90 минут), 1 – в старте, 90 минут в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
выигранные единоборства: 81%;
отборы: 2;
перехваты: 2.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
27 место

Имран Азнауров, «Ростов»: нападающий, 23.08.2004 (19 лет)

На поле: 4 матча (282 минуты), 4 – в старте, 70,5 минуты в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
xG: 0,26;
xA: 0,27;
удары в среднем: 1,55.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
28 место

Сергей Волков, «Зенит»: защитник, 09.09.2002 (21 год)

На поле: 2 матча (79 минут), 1 – в старте, 39,5 минуты в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
выигранные единоборства: 43%;
отборы: 1,75;
перехваты: 1.

Фото: ФК «Пари НН»
29 место

Никита Ермаков, «Пари Нижний Новгород»: полузащитник, 19.01.2003 (21 год)

На поле: 4 матча (175 минут), 2 – в старте, 43,7 минуты в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
xG: 0;
xA: 0;
пасы под удар: 0.

Фото: РИА Новости
30 место

Ярослав Михайлов, «Оренбург»: полузащитник, 28.04.2003 (21 год)

На поле: 4 матча (313 минут), 3 – в старте, 78,2 минуты в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
xG: 0,06;
xA: 0,01;
пасы под удар: 0,28.

Фото: ФК «Оренбург»
31 место

Алекса Джурасович, ФК «Акрон»: полузащитник, 23.12.2002 (21 год)

На поле: 5 матчей (347 минут), 4 – в старте, 69,4 минуты в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
xG: 0,02;
xA: 0,06;
пасы под удар: 0,51.

Фото: РИА Новости
32 место

Кирилл Зинович, «Динамо» Махачкала: полузащитник, 05.03.2003 (21 год)

На поле: 5 матчей (99 минут), 1 – в старте, 19,8 минуты в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
xG: 0,03;
xA: 0,09;
пасы под удар: 1,82.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
33 место

Ян Джапо, ФК «Динамо» Махачкала: защитник, 17.09.2002 (21 год)

На поле: 2 матча (87 минут), 1 – в старте, 43,5 минуты в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
выигранные единоборства: 49%;
отборы: 0,75;
перехваты: 0,5.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android