Будущее футбола. Лучшие молодые игроки РПЛ за 5 туров

В списке — 33 человека. Взяли тех, кому на старте сезона было 21 год и меньше + провели на поле хотя бы час.

Каждый сезон «Чемпионат» определяет лучшего молодого футболиста РПЛ. Главное в нём – голосование тренеров и капитанов всех команд РПЛ. Однако важны не только итоговые цифры, но и прогресс по ходу сезона.

Пять туров – хорошая дистанция, чтобы отметить молодых в лиге. Напомним, молодыми мы считаем всех футболистов, которым на начало чемпионата было 21 год и меньше. Происхождение здесь абсолютно неважно. Мы отобрали всех футболистов РПЛ, подходящих под этот критерий, и оставили из них тех, кто провёл на поле суммарно хотя бы час. Просто потому, что оценивать человека за меньшее время (с учётом того, что матчей все команды уже провели пять) нам кажется неправильным – информации слишком мало. Но это не значит, что про этих футболистов мы забыли: нет, если они позже ворвутся в сезон активнее, то ворвутся и в наш рейтинг. Да, выходит данный материал в формате рейтинга, чтобы вы, наши читатели, могли и ознакомиться со статистикой молодых игроков, и выбрать лучшего для себя.

Теперь – о том, какую статистику мы использовали. Для начала обозначим, что брали мы её из данных Рустата, undersat и whoscored – спасибо коллегам за цифры. Далее – какие же именно цифры мы брали в расчёт? Для всех в рейтинге мы приводим общие важные показатели: минуты на поле, голы, голевые передачи – без этого в футболе никуда. А уже дальше уходили в более продвинутую статистику для игроков конкретных позиций. С ней вы можете ознакомиться ниже. Учитывали мы только выступления в РПЛ, без Кубка России.

xG (ожидаемые голы), xA (ожидаемые голевые передачи), а также процент выигранных единоборств, перехватов и отборов указаны в среднем за матч.

Футболистов в рейтинге достаточно много, а их позиции в нём зависят от вас. В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.