Будущее футбола. Лучшие молодые игроки РПЛ за 5 туров

Каждый сезон «Чемпионат» определяет лучшего молодого футболиста РПЛ. Главное в нём – голосование тренеров и капитанов всех команд РПЛ. Однако важны не только итоговые цифры, но и прогресс по ходу сезона.
Пять туров – хорошая дистанция, чтобы отметить молодых в лиге. Напомним, молодыми мы считаем всех футболистов, которым на начало чемпионата было 21 год и меньше. Происхождение здесь абсолютно неважно. Мы отобрали всех футболистов РПЛ, подходящих под этот критерий, и оставили из них тех, кто провёл на поле суммарно хотя бы час. Просто потому, что оценивать человека за меньшее время (с учётом того, что матчей все команды уже провели пять) нам кажется неправильным – информации слишком мало. Но это не значит, что про этих футболистов мы забыли: нет, если они позже ворвутся в сезон активнее, то ворвутся и в наш рейтинг. Да, выходит данный материал в формате рейтинга, чтобы вы, наши читатели, могли и ознакомиться со статистикой молодых игроков, и выбрать лучшего для себя.
Теперь – о том, какую статистику мы использовали. Для начала обозначим, что брали мы её из данных Рустата, undersat и whoscored – спасибо коллегам за цифры. Далее – какие же именно цифры мы брали в расчёт? Для всех в рейтинге мы приводим общие важные показатели: минуты на поле, голы, голевые передачи – без этого в футболе никуда. А уже дальше уходили в более продвинутую статистику для игроков конкретных позиций. С ней вы можете ознакомиться ниже. Учитывали мы только выступления в РПЛ, без Кубка России.
Футболистов в рейтинге достаточно много, а их позиции в нём зависят от вас. В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Алексей Батраков, «Локомотив»: полузащитник, 09.06.2005 (19 лет)
На поле: 5 матчей (450 минут), 5 – в старте, 90 минут в среднем;
голы и ассисты: 2+4;
xG: 0,82;
xA: 2,38;
пасы под удар: 3,2.
Милан Майсторович, «Динамо» Москва: защитник, 21.02.2005 (19 лет)
На поле: 5 матчей (450 минут), 5 – в старте, 90 минут в среднем;
голы и ассисты: 1+0;
выигранные единоборства: 73%;
отборы: 3;
перехваты: 1,8.
Вадим Раков, «Локомотив»: нападающий, 09.01.2005 (19 лет)
На поле: 4 матча (114 минут), 0 – в старте, 28,5 минуты в среднем;
голы и ассисты: 1+0;
xG: 0,32;
xA: 0,05;
удары в среднем: 2,6.
Педро, «Зенит»: нападающий, 05.02.2006 (18 лет)
На поле: 5 матчей (291 минута), 4 – в старте, 58,2 минуты в среднем;
голы и ассисты: 3+1;
xG: 0,48;
xA: 0,47
удары в среднем: 1,49.
Сергей Пиняев, «Локомотив»: нападающий, 02.11.2004 (19 лет)
На поле: 5 матчей (312 минут), 5 – в старте, 62,4 минуты в среднем;
голы и ассисты: 1+1;
xG: 1,42;
xA: 0,19;
удары в среднем: 4,98.
Иван Лепский, «Динамо» Москва: защитник, 19.01.2005 (19 лет)
На поле: 3 матча (262 минуты), 3 – в старте, 87,3 минуты в среднем;
голы и ассисты: 1+0;
выигранные единоборства: 75%;
отборы: 2,8;
перехваты: 1,3.
Ярослав Гладышев, «Динамо» Москва: нападающий, 05.05.2003 (21 год)
На поле: 5 матчей (324 минуты), 4 – в старте, 64,8 минуты в среднем;
голы и ассисты: 2+1;
xG: 0,93;
xA: 1,12;
удары в среднем: 2,19.
Даниил Денисов, «Спартак»: защитник, 21.10.2002 (21 год)
На поле: 5 матчей (313 минут), 3 – в старте, 62,6 минуты в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
выигранные единоборства: 61%;
отборы: 3,86;
перехваты: 0,6.
Данила Козлов, «Краснодар»: полузащитник, 19.01.2005 (19 лет)
На поле: 5 матчей (159 минут), 2 – в старте, 31,8 минуты в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
xG: 0,41;
xA: 0,25;
пасы под удар: 1,2.
Андрей Лангович, «Ростов»: защитник, 28.05.2003 (21 год)
На поле: 5 матчей (423 минуты), 5 – в старте, 84,6 минуты в среднем;
голы и ассисты: 1+0;
выигранные единоборства: 57%;
отборы: 5,67;
перехваты: 2,8.
Мозес Кобнан Дэвид, «Краснодар»: нападающий, 10.09.2002 (21 год)
На поле: 5 матчей (163 минуты), 2 – в старте, 32,6 минуты в среднем;
голы и ассисты: 2+1;
xG: 0,59;
xA: 0,85;
удары в среднем: 3,99.
Богдан Москвичёв, «Оренбург»: вратарь, 30.04.2004 (20 лет)
На поле: 1 матч (90 минут), 1 – в старте, 90 минут в среднем;
пропущенные мячи: 3;
сейвы: 8;
отбитые удары: 67%
Аббосбек Файзуллаев, ЦСКА: полузащитник, 03.10.2003 (20 лет)
На поле: 3 матча (198 минут), 2 – в старте, 66 минут в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
xG: 0,21;
xA: 0,04;
пасы под удар: 0,46.
Сергей Бабкин, ФК «Крылья Советов»: полузащитник, 25.09.2002 (21 год)
На поле: 5 матчей (372 минуты), 5 – в старте, 74,4 минуты в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
xG: 0,38;
xA: 0,22;
пасы под удар: 0,94.
Лука Гагнидзе, «Динамо» Москва: полузащитник, 28.02.2023 (21 год)
На поле: 2 матча (73 минуты), 1 – в старте, 36,5 минуты в среднем;
голы и ассисты: 1+0;
xG: 0,1;
xA: 0,03;
пасы под удар: 1,18.
Станислав Бессмертный, «Динамо» Москва: защитник, 11.03.2004 (20 лет)
На поле: 2 матча (115 минут), 2 – в старте, 57,5 минуты в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
выигранные единоборства: 53%;
отборы: 3;
перехваты: 0,5.
Владислав Шитов, ФК «Крылья Советов»: нападающий, 07.05.2003 (21 год)
На поле: 5 матчей (367 минут), 5 – в старте, 73,4 минуты в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
xG: 0,47;
xA: 0,16;
удары в среднем: 1,88.
Михаил Щетинин, «Факел»: полузащитник, 08.07.2005 (19 лет)
На поле: 3 матча (149 минут), 2 – в старте, 49,7 минуты в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
xG: 0;
xA: 0;
пасы под удар: 0.
Илья Рожков, ФК «Рубин»: защитник, 29.03.2005 (19 лет)
На поле: 4 матча (338 минут), 4 – в старте, 84,5 минуты в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
выигранные единоборства: 56%;
отборы: 2,8;
перехваты: 2,5.
Абакар Гаджиев, «Динамо» Махачкала: полузащитник, 31.12.2003 (20 лет)
На поле: 5 матчей (117 минут), 1 – в старте, 23,4 минуты в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
xG: 0,14;
xA: 0,23;
пасы под удар: 3,64.
Эмирджан Гюрлюк, «Оренбург»: нападающий, 15.10.2003 (20 лет)
На поле: 2 матча (156 минут), 2 – в старте, 78 минут в среднем;
голы и ассисты: 1+1;
xG: 0,63;
xA: 0,72;
удары в среднем: 2,26.
Сергей Грибов, «Акрон»: нападающий, 10.02.2005 (19 лет)
На поле: 4 матча (111 минут), 1 – в старте, 27,7 минуты в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
xG: 0,06;
xA: 0,02;
удары в среднем: 0,83.
Матвей Лукин, ЦСКА: защитник, 27.04.2004 (20 лет)
На поле: 3 матча (60 минут), 0 – в старте, 20 минут в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
выигранные единоборства: 65%;
отборы: 1,4;
перехваты: 0.
Кирилл Данилин, «Акрон»: полузащитник, 13.11.2002 (21 год)
На поле: 5 матчей (387 минут), 5 – в старте, 77,4 минуты в среднем;
голы и ассисты: 1+0;
xG: 0,26;
xA: 0,68;
пасы под удар: 1,8.
Саид Сахархизан, «Оренбург»: нападающий, 26.06.2003 (21 год)
На поле: 4 матча (214 минут), 2 – в старте, 53,5 минуты в среднем;
голы и ассисты: 1+1;
xG: 0,99;
xA: 0,6;
удары в среднем: 3,35.
Данила Хотулёв, «Оренбург»: защитник, 01.10.2002 (21 год)
На поле: 1 матч (90 минут), 1 – в старте, 90 минут в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
выигранные единоборства: 81%;
отборы: 2;
перехваты: 2.
Имран Азнауров, «Ростов»: нападающий, 23.08.2004 (19 лет)
На поле: 4 матча (282 минуты), 4 – в старте, 70,5 минуты в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
xG: 0,26;
xA: 0,27;
удары в среднем: 1,55.
Сергей Волков, «Зенит»: защитник, 09.09.2002 (21 год)
На поле: 2 матча (79 минут), 1 – в старте, 39,5 минуты в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
выигранные единоборства: 43%;
отборы: 1,75;
перехваты: 1.
Никита Ермаков, «Пари Нижний Новгород»: полузащитник, 19.01.2003 (21 год)
На поле: 4 матча (175 минут), 2 – в старте, 43,7 минуты в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
xG: 0;
xA: 0;
пасы под удар: 0.
Ярослав Михайлов, «Оренбург»: полузащитник, 28.04.2003 (21 год)
На поле: 4 матча (313 минут), 3 – в старте, 78,2 минуты в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
xG: 0,06;
xA: 0,01;
пасы под удар: 0,28.
Алекса Джурасович, ФК «Акрон»: полузащитник, 23.12.2002 (21 год)
На поле: 5 матчей (347 минут), 4 – в старте, 69,4 минуты в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
xG: 0,02;
xA: 0,06;
пасы под удар: 0,51.
Кирилл Зинович, «Динамо» Махачкала: полузащитник, 05.03.2003 (21 год)
На поле: 5 матчей (99 минут), 1 – в старте, 19,8 минуты в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
xG: 0,03;
xA: 0,09;
пасы под удар: 1,82.
Ян Джапо, ФК «Динамо» Махачкала: защитник, 17.09.2002 (21 год)
На поле: 2 матча (87 минут), 1 – в старте, 43,5 минуты в среднем;
голы и ассисты: 0+0;
выигранные единоборства: 49%;
отборы: 0,75;
перехваты: 0,5.