Роналду запустил YouTube-канал и побил сразу несколько рекордов

1 млн за 90 минут

После анонса в социальных сетях канал Роналду получил мощный буст, и уже через 40 минут на него подписались 225 тыс. человек. За 90 минут отметка возросла до 1 млн. Спустя сутки — уже 19,2 млн подписчиков! Криштиану побил рекорд платформы по скорости набора аудитории.