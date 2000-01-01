Роналду – блогер? Он побил несколько рекордов YouTube
Криштиану успешен не только на футбольном поле. Легендарный португалец запустил канал на популярном хостинге и за рекордное количество времени набрал 1 млн подписчиков. Какие ещё рекорды побил Роналду в качестве начинающего блогера?
1 млн за 90 минут
После анонса в социальных сетях канал Роналду получил мощный буст, и уже через 40 минут на него подписались 225 тыс. человек. За 90 минут отметка возросла до 1 млн. Спустя сутки — уже 19,2 млн подписчиков! Криштиану побил рекорд платформы по скорости набора аудитории.
Топ-1 в рейтинге самых знаменитых людей в соцсетях
Роналду на первом месте и в рейтинге самых знаменитых людей в социальных сетях. В сумме на разных аккаунтах у него около 900 млн подписчиков.
Что по контенту?
Роналду анонсировал, что на канале будут появляться видео, посвящённые футболу и другим аспектам его жизни — семье, здоровью, питанию.
Роналду запустил YouTube-канал и побил сразу несколько рекордов
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