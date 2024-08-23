Топ-игра в АПЛ, проверка для «Барсы» и старт «Баварии»! Главные матчи уикенда в Европе

Европейский сезон разгоняется! Четыре топ-лиги уже начались, а в предстоящий уикенд стартует немецкая Бундеслига. Мы отобрали лучшие матчи выходных в европейском футболе. И предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Астон Вилла» — «Арсенал»: суббота, 24 августа, 19:30 мск
Интрига: чем закончится первый топ-матч сезона для «Арсенала»?
Очень весело начинается сезон для «Астон Виллы». Сначала бирмингемцы сгоняли в гости к крутому «Вест Хэму» (2:1) и взяли три очка в Лондоне. А теперь на домашнем поле принимают «Арсенал». Команда Микеля Артеты стремится наконец-то выиграть АПЛ (спустя 21 год) и вообще не настроена терять очки. Так что «Арсеналу» неважно: дома — гости, «Астон Вилла» или «Испвич». Нужно побеждать. Но против Уная Эмери это сделать тяжело. Именно поражение от «Виллы» во втором круге прошлого сезона притормозило Артету в чемпионской гонке. И он явно ждёт реванша.
«Барселона» — «Атлетик» Бильбао: суббота, 24 августа, 20:00 мск
Интрига: Нико Уильямс огорчит «Барсу»?
«Барселона» в 1-м туре одержала трудовую победу над «Валенсией» в гостях. Матч показал, что Ханс-Дитер Флик ещё не до конца настроил игру команды. Да и состав у каталонцев испытывает кадровый дефицит. Спасением мог стать Нико Уильямс, но вингер «Атлетика» из Бильбао остался дома. А теперь сыграет против «Барсы» и своего друга Ламина Ямаля во 2-м туре. Каталонцам необходимо выдать идеальный матч, чтобы обыграть организованный «Атлетик» Эрнесто Вальверде.
«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Байер»: пятница, 23 августа, 21:30 мск
Интрига: действующий чемпион Германии начнёт защиту титула успешно?
«Байер» впервые в истории выиграл Бундеслигу весной 2024-го. А теперь входит в сезон с задачей защиты титула. Летом клуб сохранил и Хаби Алонсо, и ключевых исполнителей. Так что навязать борьбу «Баварии» леверкузенцы в состоянии. Уже в 1-м туре «Байер» едет в гости в Мёнхенгладбах. Местная «Боруссия» переживает не лучший момент в истории, но отобрать очки у чемпиона способна. Да и любопытно посмотреть, как же изменился за два месяца «Байер».
«Вольфсбург» — «Бавария»: воскресенье, 25 августа, 16:30 мск
Интрига: «Бавария» начинает путь за золотом Бундеслиги
В прошлом сезоне «Бавария» осталась без больших трофеев. Так что новая кампания обязана стать «золотой», иначе в Мюнхене начнутся тектонические перемены. Вернуть «Баварии» звание чемпионов Германии доверили Венсану Компани. Молодой бельгийский тренер принял задачу. А теперь мы посмотрим на первый большой официальный матч «Баварии» вместе с ним. Мюнхенцы едут в гости к «Вольфсбургу»: не самый сильный клуб Бундеслиги, но достаточно крепкий. Тем круче проверка для «Баварии».
«Атлетико» — «Жирона»: воскресенье, 25 августа, 22:30 мск
Интрига: серьёзная проверка для «Атлетико» и Симеоне
Хулиан Альварес, Конор Галлахер, Александр Сёрлот, Робен Ле Норман — трансферы «Атлетико» выглядят круто. Команда способна дать бой «Реалу» и «Барселоне» в борьбе за золото. Хотя уже в 1-м туре «Атлетико» потерял очки с «Вильярреалом» (2:2). А теперь — другое тяжёлое испытание. В Мадрид приезжает «Жирона», занявшая третье место в прошлом сезоне Примеры. Да, каталонцы потеряли несколько ведущих игроков. И тоже не смогли выиграть в 1-м туре (в гостях у «Бетиса»). И всё же «Жирона» остаётся классной командой с крутым тренером Мичелом. Никто не гарантирует, что «Атлетико» одержит победу. Ожидаем топ-рубку.
«Тоттенхэм» — «Эвертон»: суббота, 24 августа, 17:00 мск
Интрига: «Тоттенхэм» справится дома с «Эвертоном»?
«Тоттенхэм» начал сезон АПЛ с не самого удачного выезда к «Лестеру». В первом тайме лондонцы тотально доминировали, но забили всего один мяч. А во вторые 45 минут симпатичнее выглядел уже «Лестер», и Джейми Варди сравнял счёт. «Эвертон» же разнесли дома со счётом 0:3 — постарался «Брайтон». А теперь два злых клуба встретятся во 2-м туре. За «Тоттенхэм» играют класс исполнителей и домашнее поле. Но и «Эвертон» умеет упираться в нужные моменты. Интригующая вывеска!
«Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт» Франкфурт: суббота, 24 августа, 19:30 мск
Интрига: финалист ЛЧ-2023/2024 начнёт чемпионат с победы?
«Боруссия» Дортмунд проиграла в финале Лиги чемпионов мадридскому «Реалу», потеряла Марко Ройса и Матса Хуммельса, а теперь идёт в новый бой. Почему бы не повторить шоковый путь «Байера», став чемпионом Германии? Обновлённые дортмундцы с тренером Нури Шахином выглядят перспективно. Уже в 1-м туре «Боруссия» ждёт дома непростого соперника — «Айнтрахт». Ещё недавно франкфуртцы выигрывали Лигу Европы, так что назвать команду слабой нельзя.
«Реал» Мадрид — «Вальядолид»: воскресенье, 25 августа, 18:00 мск
Интрига: «Реал» исправится за фейл в 1-м туре?
Мадридский «Реал» обыграл «Аталанту» в матче за Суперкубок УЕФА, после чего на радостях поехал в Пальма-де-Мальорку. И провёл слабую встречу с «Мальоркой», добыв всего лишь ничью. Атакующее трио Винисиус – Мбаппе – Родриго подверглось критике за слабый футбол. В общем, у Карло Анчелотти хватает головной боли. Но уменьшить её команда может по итогам встречи с «Вальядолидом». Новичок Примеры приедет на «Сантьяго Бернабеу» заряженным. Однако «Реал» обязан побеждать такого соперника. Или будет новая сенсация? Две на старте для «Реала» – звучит многовато.
«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: суббота, 24 августа, 14:30 мск
Интрига: «МЮ» начнёт сезон с двух побед подряд?
«Манчестер Юнайтед» удачно стартовал в новом сезоне АПЛ. Команда Эрика тен Хага обыграла «Фулхэм», забив на 87-й минуте. Манкунианцев спас новичок — Джошуа Зиркзее. Но впереди «МЮ» ждёт тяжелейший выезд к «Брайтону». Команда с самым молодым тренером в истории АПЛ (Фабиан Хюрцелер) в 1-м туре разгромила в гостях «Эвертон». И это ещё у «Брайтона» не подъехали все игроки основы. Так что «МЮ» придётся несладко. Получится увезти три очка из Брайтон энд Хоув? Или хотя бы одно?
«Наполи» — «Болонья»: воскресенье, 25 августа, 21:45 мск
Интрига: что покажет команда Конте после разгрома на старте сезона?
Внутри «Наполи» уже весело. Антонио Конте требует от президента Аурелио Де Лаурентиса кучу трансферов, а клуб в 1-м туре Серии А «сгорает» в гостях «Вероне» — 0:3. Хотя неаполитанцы провели не худший матч, а разгром стал стечением обстоятельств. Но «Наполи» всё равно не выглядит на 100% здоровым клубом. А теперь ещё и «Болонья» приезжает в гости. В прошлом сезоне команда финишировала четвёртой в чемпионате, попав в Лигу чемпионов. Летом «Болонью» покинул тренер Тьяго Мотта, а также два лидера — Джошуа Зиркзее и Риккардо Калафьори. В 1-м туре не смогла обыграть «Удинезе». Так что матч – важнейший, обе команды в случае поражения рискуют застрять внизу таблицы.
«Лион» — «Монако»: суббота, 24 августа, 18:00 мск
Интрига: принципиальный матч для обновлённых топ-клубов Франции
«Лион» и «Монако» летом провели солидные трансферные кампании. И даже зарубились в ней за форварда Микаутадзе из Грузии – борьбу выиграли первые. Они же мечтают вернуться в Лигу чемпионов. «Монако» в ней и так сыграет + рассчитывает составить конкуренцию «ПСЖ». Амбициозно. Но «Лион» уже в 1-м туре проиграл в гостях «Ренну» (0:3). А вот «Монако» без травмированного Александра Головина разобрался с «Сент-Этьеном» (1:0). Теперь клубы сыграют между собой. Получится у «Монако» увезти победу из Лиона? Или хозяева наберут первые очки в сезоне?