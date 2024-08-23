«Реал» должен исправиться за 1-й тур, а «МЮ» выиграет снова? Вместе с вами создаём рейтинг интереса.

Топ-игра в АПЛ, проверка для «Барсы» и старт «Баварии»! Главные матчи уикенда в Европе

Европейский сезон разгоняется! Четыре топ-лиги уже начались, а в предстоящий уикенд стартует немецкая Бундеслига. Мы отобрали лучшие матчи выходных в европейском футболе. И предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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