Топ-матчи пятницы: РПЛ, еврофутбол, а ещё хоккей и баскетбол

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Посмотреть все события 23 августа в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🎾 0:30*: Эрика Андреева (Россия) — Лулу Сун (Новая Зеландия), Монтеррей, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Эрика в своём первом четвертьфинале?

Старшая сестра Мирры Андреевой — 20-летняя Эрика — впервые в карьере пробилась в 1/4 финала турнира WTA. Соперницей россиянки будет новозеландка Лулу Сун, которая её на три года старше. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Екатерина Александрова — Юань Юэ.

🏀 14:00: Колумбия — «Парма», Кубок Дружбы (мужские команды)

Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир 23 августа 2024, пятница. 16:30 МСК Парма Пермь Не начался Колумбия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: удастся ли повторить 100-очковую разницу в счёте?

Баскетбольный клуб «Парма» на своём паркете в Перми стартовал на Кубке Дружбы с мегауверенной победы над Колумбией – 155:53, а затем последовало поражение от сборной России. Подопечным Евгения Пашутина осталось провести последний матч в групповом этапе с национальной командой Венесуэлы, но руководству Российской федерации баскетбола (РФБ) в связи со скандальным инцидентом с участием игроков Колумбии пришлось менять расписание матчей. Теперь «Парме» снова придётся сыграть с колумбийцами в рамках Кубка Дружбы.

🏒 16:30: «Авангард» — «Локомотив», Кубок Блинова

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова 23 августа 2024, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: одержит ли «Локомотив» третью подряд победу в Омске?

«Локомотив» в блестящем стиле начал предсезонный турнир, одержав две победы над «Сибирью» и «Трактором». В случае успеха в матче с хозяевами соревнования команда Игоря Никитина практически гарантирует себе первое место по итогам турнира. Сумеют ли железнодорожники сломить сопротивление «ястребов»?

🏀 17:00: Россия — Венесуэла, Кубок Дружбы (мужские команды)

Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир 23 августа 2024, пятница. 19:00 МСК Венесуэла Не начался Россия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: россияне закончат групповой этап без поражений?

Изначально сборная России по баскетболу должна была провести заключительный матч группового этапа Кубка России с Колумбией, но из-за скандала, который связан с тем, каких игроков привезла национальная команда этой страны, расписание решили изменить. Теперь нашим баскетболистам предстоит ещё раз встретиться с Венесуэлой. Ранее коллектив под руководством Зорана Лукича победил венесуэльцев со счётом 79:57. Удастся ли на этот раз повторить успех?

🏒 19:30: СКА — «Сочи», турнир имени Николая Пучкова

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова 23 августа 2024, пятница. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто выйдет вперёд в летнем противостоянии команд?

Несколько дней назад СКА и «Сочи» разными составами сыграли два матча подряд, которые прошли в максимально упорной борьбе. Первый матч закончился в пользу армейцев Санкт-Петербурга, повторный — остался за «леопардами». Как сложится противостояние команд в оптимальных составах?

⚽️ 20:00: «Рубин» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 6-й тур

Интрига: одна из лучших атак РПЛ против одной из лучших оборон

«Рубин» в новом сезоне приучил к множеству голов: в чемпионате настрелял девять штук в пяти матчах, в Кубке – разгромил «Акрон» (4:0). Махачкалинцы же, наоборот, поражают надёжностью: вроде бы только поднялись из Первой лиги и должны много пропускать, но вместо этого запустили только четыре мяча в Премьер-Лиге. Меньше только у «Зенита», московского «Динамо», «Спартака» и «Краснодара». Что окажется сильнее, рубиновая атака или динамовская оборона?

⚽️ 20:00: «Сельта» — «Валенсия», Примера, 2-й тур

Интрига: разборка двух самобытных команд

Что будет, если во время битвы за выживание назначить местного тренера-любимчика, который любит доверять молодёжи? Позорный вылет? А вот и нет! «Валенсия» и «Сельта» доказали это: первые в феврале 2023-го поверили в Рубена Бараху, вторые – в марте 2024-го назначили Клаудио Хиральдеса. Молодые футболисты крепнут, футбол – радует глаз. Что ещё нужно? Предыдущая дуэль Барахи и Хиральдеса закончилась увесистыми 2:2.

⚽️ 21:30: «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Байер», Бундеслига, 1-й тур

Интрига: Леверкузен пойдёт на второе чемпионство подряд?

«Байер» по-прежнему силён. Он это показал и на трансферном рынке, не потеряв никого из лидеров. И в матче за Суперкубок, когда в меньшинстве отыгрался против сильного «Штутгарта» – и взял трофей. «Баварии» снова не поздоровится? Всё идёт к этому. Начнёт новый заход на салатницу Леверкузен в Гладбахе, который в данном противостоянии побеждал последний раз в ноябре 2019-го. За девять последующих встреч у «Байера» аж семь побед. Впереди восьмая?

⚽️ 21:45: «ПСЖ» — «Монпелье», Лига 1, 2-й тур

Интрига: парижане продолжат победную серию?

Даже без Мбаппе «ПСЖ» по составу превосходит во Франции остальные команды за явным преимуществом. Может, без звёздного якоря этот корабль наконец-то как следует заведётся и поборется за титул ЛЧ? Но до этого пока далеко, ведь сначала нужно удачно стартовать в Лиге 1. «Гавр» Далера Кузяева парижане вообще не заметили (4:1). «Монпелье» – команда сопоставимого уровня. Последние пять матчей этих соперников закончились с общим счётом 21:5. Разумеется, в пользу «ПСЖ». Кое-кому, судя по всему, снова будет больно.

⚽️ 22:30: «Севилья» — «Вильярреал», Примера, 2-й тур

Интрига: майский праздник повторится?

В 35-м туре прошедшего сезона «Севилья» и «Вильярреал» выдали настоящий концерт, устроив перестрелку с решающим голом Сёрлота на 90+7-й минуте (3:2). Норвежец теперь ушёл на повышение и представляет «Атлетико». Нет больше в этих командах и других героев того матча: Филипа Йоргенсена, Юссефа Эн-Несири, Серхио Рамоса и так далее. Но это вовсе не значит, что зрители увидят скучнейшие 0:0. «Севилья» и «Вильярреал» умеют делать красиво: в 1-м туре они оформили по 2:2 с «Лас-Пальмасом» и «Атлетико» соответственно.