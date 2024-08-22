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Расписание спортивных матчей 23 августа 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи пятницы: РПЛ, еврофутбол, а ещё хоккей и баскетбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 23 августа
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Комментарии
Яркое 23 августа: Россия — Венесуэла, «Авангард» — «Локо», СКА — «Сочи» плюс игры «Байера» и «ПСЖ».

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Время в материале указано по Москве.

🎾 0:30*: Эрика Андреева (Россия) — Лулу Сун (Новая Зеландия), Монтеррей, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Монтеррей. 1/4 финала
23 августа 2024, пятница. 00:30 МСК
Эрика Андреева
89
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Лулу Сун
57
Новая Зеландия
Лулу Сун
Л. Сун

Интрига: как сыграет Эрика в своём первом четвертьфинале?

Старшая сестра Мирры Андреевой — 20-летняя Эрика — впервые в карьере пробилась в 1/4 финала турнира WTA. Соперницей россиянки будет новозеландка Лулу Сун, которая её на три года старше. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Екатерина Александрова — Юань Юэ.

Детский тренер сестёр сразу разглядела в девушках большой потенциал:
«Мирра будет №1. Обидно, что Эрике не всё удаётся». Интервью с первым тренером Андреевых
Эксклюзив
«Мирра будет №1. Обидно, что Эрике не всё удаётся». Интервью с первым тренером Андреевых

🏀 14:00: Колумбия — «Парма», Кубок Дружбы (мужские команды)

Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир
23 августа 2024, пятница. 16:30 МСК
Парма
Пермь
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: удастся ли повторить 100-очковую разницу в счёте?

Баскетбольный клуб «Парма» на своём паркете в Перми стартовал на Кубке Дружбы с мегауверенной победы над Колумбией – 155:53, а затем последовало поражение от сборной России. Подопечным Евгения Пашутина осталось провести последний матч в групповом этапе с национальной командой Венесуэлы, но руководству Российской федерации баскетбола (РФБ) в связи со скандальным инцидентом с участием игроков Колумбии пришлось менять расписание матчей. Теперь «Парме» снова придётся сыграть с колумбийцами в рамках Кубка Дружбы.

Что творится на Кубке Дружбы?
Международный скандал на турнире в России. Сборная привезла «ряженых» баскетболистов?
Международный скандал на турнире в России. Сборная привезла «ряженых» баскетболистов?

🏒 16:30: «Авангард» — «Локомотив», Кубок Блинова

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
23 августа 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одержит ли «Локомотив» третью подряд победу в Омске?

«Локомотив» в блестящем стиле начал предсезонный турнир, одержав две победы над «Сибирью» и «Трактором». В случае успеха в матче с хозяевами соревнования команда Игоря Никитина практически гарантирует себе первое место по итогам турнира. Сумеют ли железнодорожники сломить сопротивление «ястребов»?

Каковы перспективы финалиста Кубка Гагарина — 2024 в новом сезоне?
«Локомотив» не стал ничего ломать после провала в финале. Что изменит фактор Радулова?
«Локомотив» не стал ничего ломать после провала в финале. Что изменит фактор Радулова?

🏀 17:00: Россия — Венесуэла, Кубок Дружбы (мужские команды)

Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир
23 августа 2024, пятница. 19:00 МСК
Венесуэла
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: россияне закончат групповой этап без поражений?

Изначально сборная России по баскетболу должна была провести заключительный матч группового этапа Кубка России с Колумбией, но из-за скандала, который связан с тем, каких игроков привезла национальная команда этой страны, расписание решили изменить. Теперь нашим баскетболистам предстоит ещё раз встретиться с Венесуэлой. Ранее коллектив под руководством Зорана Лукича победил венесуэльцев со счётом 79:57. Удастся ли на этот раз повторить успех?

Как Россия проявила себя в первом матче на турнире:
У России — новые герои? Наши баскетболисты блестяще ворвались на международный турнир
У России — новые герои? Наши баскетболисты блестяще ворвались на международный турнир

🏒 19:30: СКА — «Сочи», турнир имени Николая Пучкова

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
23 августа 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет вперёд в летнем противостоянии команд?

Несколько дней назад СКА и «Сочи» разными составами сыграли два матча подряд, которые прошли в максимально упорной борьбе. Первый матч закончился в пользу армейцев Санкт-Петербурга, повторный — остался за «леопардами». Как сложится противостояние команд в оптимальных составах?

Что делает СКА на трансферном рынке КХЛ?
«То, что делает СКА, плохо для лиги». Для КХЛ настало время жёстких и конкретных мер
«То, что делает СКА, плохо для лиги». Для КХЛ настало время жёстких и конкретных мер

⚽️ 20:00: «Рубин» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 6-й тур

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2024, пятница. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одна из лучших атак РПЛ против одной из лучших оборон

«Рубин» в новом сезоне приучил к множеству голов: в чемпионате настрелял девять штук в пяти матчах, в Кубке – разгромил «Акрон» (4:0). Махачкалинцы же, наоборот, поражают надёжностью: вроде бы только поднялись из Первой лиги и должны много пропускать, но вместо этого запустили только четыре мяча в Премьер-Лиге. Меньше только у «Зенита», московского «Динамо», «Спартака» и «Краснодара». Что окажется сильнее, рубиновая атака или динамовская оборона?

Махачкалинцы, кстати, подписали очень крутого иранца. Он уже приносит пользу:
Мохаммад Джавад Хоссейннежад Махаллех Колаеи! Вот это дебют с голом иранца в России!
Видео
Мохаммад Джавад Хоссейннежад Махаллех Колаеи! Вот это дебют с голом иранца в России!

⚽️ 20:00: «Сельта» — «Валенсия», Примера, 2-й тур

Испания — Примера . 2-й тур
23 августа 2024, пятница. 20:00 МСК
Сельта
Виго
Не начался
Валенсия
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: разборка двух самобытных команд

Что будет, если во время битвы за выживание назначить местного тренера-любимчика, который любит доверять молодёжи? Позорный вылет? А вот и нет! «Валенсия» и «Сельта» доказали это: первые в феврале 2023-го поверили в Рубена Бараху, вторые – в марте 2024-го назначили Клаудио Хиральдеса. Молодые футболисты крепнут, футбол – радует глаз. Что ещё нужно? Предыдущая дуэль Барахи и Хиральдеса закончилась увесистыми 2:2.

Валенсийцы едва не отобрали очки у «Барсы»:
«Барселона» и «Валенсия» померились юниорами. А зарешал Левандовски
«Барселона» и «Валенсия» померились юниорами. А зарешал Левандовски

⚽️ 21:30: «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Байер», Бундеслига, 1-й тур

Германия — Бундеслига . 1-й тур
23 августа 2024, пятница. 21:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Не начался
Байер
Леверкузен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Леверкузен пойдёт на второе чемпионство подряд?

«Байер» по-прежнему силён. Он это показал и на трансферном рынке, не потеряв никого из лидеров. И в матче за Суперкубок, когда в меньшинстве отыгрался против сильного «Штутгарта» – и взял трофей. «Баварии» снова не поздоровится? Всё идёт к этому. Начнёт новый заход на салатницу Леверкузен в Гладбахе, который в данном противостоянии побеждал последний раз в ноябре 2019-го. За девять последующих встреч у «Байера» аж семь побед. Впереди восьмая?

Суперкубок Германии — чистый восторг:
Магия «Байера» продолжается. Феноменальный матч за Суперкубок Германии!
Магия «Байера» продолжается. Феноменальный матч за Суперкубок Германии!

⚽️ 21:45: «ПСЖ» — «Монпелье», Лига 1, 2-й тур

Франция — Лига 1 . 2-й тур
23 августа 2024, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Монпелье
Монпелье
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: парижане продолжат победную серию?

Даже без Мбаппе «ПСЖ» по составу превосходит во Франции остальные команды за явным преимуществом. Может, без звёздного якоря этот корабль наконец-то как следует заведётся и поборется за титул ЛЧ? Но до этого пока далеко, ведь сначала нужно удачно стартовать в Лиге 1. «Гавр» Далера Кузяева парижане вообще не заметили (4:1). «Монпелье» – команда сопоставимого уровня. Последние пять матчей этих соперников закончились с общим счётом 21:5. Разумеется, в пользу «ПСЖ». Кое-кому, судя по всему, снова будет больно.

Парижане продолжают укрепляться:
«Бавария» слила балласт в «МЮ», топ-сделки «Атлетико», замена для Мбаппе. Трансферы недели
«Бавария» слила балласт в «МЮ», топ-сделки «Атлетико», замена для Мбаппе. Трансферы недели

⚽️ 22:30: «Севилья» — «Вильярреал», Примера, 2-й тур

Испания — Примера . 2-й тур
23 августа 2024, пятница. 22:30 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Вильярреал
Вильярреал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: майский праздник повторится?

В 35-м туре прошедшего сезона «Севилья» и «Вильярреал» выдали настоящий концерт, устроив перестрелку с решающим голом Сёрлота на 90+7-й минуте (3:2). Норвежец теперь ушёл на повышение и представляет «Атлетико». Нет больше в этих командах и других героев того матча: Филипа Йоргенсена, Юссефа Эн-Несири, Серхио Рамоса и так далее. Но это вовсе не значит, что зрители увидят скучнейшие 0:0. «Севилья» и «Вильярреал» умеют делать красиво: в 1-м туре они оформили по 2:2 с «Лас-Пальмасом» и «Атлетико» соответственно.

Всё самое важное о стартовавшем сезоне Ла Лиги:
Беззащитный «Реал», революция в «Атлетико» и новая «Жирона». Большое превью сезона Ла Лиги
Беззащитный «Реал», революция в «Атлетико» и новая «Жирона». Большое превью сезона Ла Лиги
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