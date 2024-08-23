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Александр Соболев может перейти в Зенит, зачем это нужно команде Сергея Семака, что известно о трансфере, подробности

А зачем вообще Соболев «Зениту»?
Дмитрий Зимин
А зачем вообще Соболев «Зениту»?
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Один из важнейших вопросов трансферной саги, которая многим могла поднадоесть.

Александр Соболев пока не перешёл в «Зенит». Хотя ещё 21 августа казалось, что сделка будет закрыта в ближайшее время. Тогда инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков сообщил, что стороны близки к согласованию трансфера, а существенное влияние на переговоры оказывает глава «Газпрома» Алексей Миллер. Но прошло несколько дней — и пока ничего. Возможно, новый раунд переговоров состоится как раз в пятницу/субботу, когда руководители «Спартака» приедут в Петербург. До этого момента Соболев уже вряд ли успеет сменить клуб.

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Однако за всеми обсуждениями морально-этических деталей сделки, в сторону ушла другая тема: а зачем «Зениту» в принципе понадобился силовой нападающий? Ведь на старте сезона команда очень много забивает, Матео Кассьерра не снизил результативность, добавился Максим Глушенков – и всё это происходит против команд с разными стилем – от «Факела» до «Ростова». Так и в чём тогда проблема?

Её как никто другой видит Сергей Семак. Важно: желание получить силового форварда – не блажь, возникшая летом. Главный тренер ещё с зимы говорил о важности такого игрока. Он понимал всю специфичность сильных качеств имеющихся Ивана Сергеева и Кассьерры. И уже в зимнее ТО клуб работал на рынке в поисках соответствующего игрока. Тогда тоже появлялись разные фамилии (но не Соболева), однако сделки не случилось. Зато подъехали Артур, Педро, Нино, Ильзат Ахметов – посчитали такое усиление достаточным.

А потом наступила весна, которая ознаменовалась кризисом в атаке. Вы можете вспомнить матчи с «Рубином» и «Факелом», когда петербуржцы мучились и не знали, что делать впереди. Скиллы Кассьерры и Сергеева под это просто не подходили. Они не те, кто выигрывает единоборства, скидывает мяч и классно действует перед штрафной. А такой тип нападающего и был нужен Семаку, чтобы варьировать схемы и иметь возможность использовать классические навалы. Чемпионство «Зенит» выиграл без большого нападающего, но вы помните, с каким трудом.

Сергей Семак

Сергей Семак

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А летом появилась информация о Соболеве. Ни одна из сторон не подтверждала факт переговоров, однако Семак ещё в июле публично заявил о необходимости покупки такого футболиста.

Сергей Семак
Сергей Семак
главный тренер «Зенита»

«По вопросу высокого форварда: Изидор – игрок немного другого плана. Это разные позиции. Для нас важно, конечно, чтобы у нас был игрок, который мог бы выигрывать единоборства, хорошо играть вверху, потому что, когда в штрафной площади 10 человек, достаточно сложно вскрывать оборону. Конечно, хотелось бы, чтобы был форвард, который хорошо играет на втором этаже. Точно бы не помешал. Получится или не получится – здесь уже сложно сказать».

Соболев поможет в нескольких направлениях. Первое – даст возможность поменять схему. Сейчас «Зенит» играет в 4-3-3 просто потому, что Кассьерра и Сергеев вместе не так эффективны при 4-4-2 ил 3-5-2. А ещё им просто нет альтернативы. Соболев способен сыграть в паре с каждым из них и быть полезным. Плюс для Александра схема 4-3-3 тоже подходит, ведь он хорош как перед штрафной, так и внутри неё. Помогает при выходе из-под прессинга и грамотно двигается. Интересно, что за последние два года Соболев сделал 12 ассистов – почти все они из-за штрафной.

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Плюс Семак умеет работать с габаритными форвардами и наверняка видит в Александре будущего Артёма Дзюбу. По характеристикам, потенциалу, да и по трансферной истории они чем-то похожи. И, возможно, главный тренер «Зенита» считает, что может довести Соболева либо до уровня праймового Дзюбы, либо близко к этому.

Для реализации этого сценария остался самый минимум – оформить трансферные документы. Случится ли это?

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