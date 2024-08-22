Чемпион Медиалиги вылетел из Кубка! «БроукБойз» остановил куражный вратарь «Химика». Видео

«БроукБойз» дебютировали в профессиональном футболе на прошлой стадии Кубка России. Действующий чемпион Медиалиги обыграл в 1/256 финала «Квант» из Обнинска (1:1, 4:2 пен.). А впереди команду Виталия Дьякова поджидал выезд в Дзержинск к «Химику». Получилось ли у «броуков» повторить достижение «Амкала» и выйти в третий раунд Кубка?

Стартовый состав «БроукБойз» было несложно угадать. Единственная проблема – отсутствие из-за травмы Алишера Рахимова – одного из лидеров команды и автора лучшего гола в пятом сезоне Медиалиги. Из известных широкой публике футболистов в старте «броуков» вышли: Антон Соснин (экс-«Динамо» Москва), Павел Яковлев (экс-«Спартак») и Георгий Челидзе (экс-«Локомотив»). А тренирует команду обладатель Кубка России в составе «Ростова» Виталий Дьяков.

Оба клуба начали матч резво. Но лучше в атаке выглядел «Химик». Команда создала парочку моментов, после которых болельщики «БроукБойз» могли схватиться за сердце. А испортил настроение уже на седьмой минуте полузащитник «Химика» Алексей Сергиенко. 25-летний футболист оказался на подборе и нанёс пушечный удар по воротам Николая Зирикова. 1:0 – и Сергиенко послал издевательские жесты в адрес трибуны «броуков».

А уже до конца тайма активнее выглядели гости. «Броуки» активно шли вперёд, «Химик» же периодически прибегал к затяжке времени. Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров в своём телеграм-канале в перерыве выразил недовольство тем, что судья никак не реагирует на действия вратаря Никиты Шулкина. По словам босса «броуков», голкипер «Химика» долго вводил мяч в игру. И с его словами вполне можно согласиться.

А в атаке «Броуки» создали два классных момента. Сначала Илья Давыдов издали приложился по воротам «Химика» — Шулкин парировал удар. На добивании первым оказался Максим Майрович, но голкипер хозяев накрыл мяч. А на 39-й минуте форвард «БроукБойз» Илья Мазуров немного не попал в «девятку» после удара из штрафной.

Во втором тайме гости продолжили давление. Ничего другого «БроукБойз» не оставалось. «Химик» же не форсировал атаки, хотя один момент всё же создал. Полузащитник Дмитрий Меренчуков замыкал головой подачу, но не попал в створ из выгодной позиции. А затем начались тяжёлые минуты для клуба из Дзержинска. Главным героем концовки стал вратарь «Химика» Шулкин. Сначала он чуть не «привёз» гол, отдав плохой пас своему защитнику. Павел Яковлев перехватил мяч, но отпустил его слишком далеко.

Однако затем Шулкин отмечался только с положительной стороны. На 83-й минуте мяч попал в руку автора гола Алексея Сергиенко в штрафной «Химика». Судья Евгений Рубцов назначил пенальти, исполнять подошёл капитан «броуков» Илья Давыдов. Но Шулкин отразил мощный удар, а затем спас команду ещё и на добивании! Герой.

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Расстроились ли «броуки»? Нет, конечно. И пошли в штурм дальше. Шулкин же снова отметился, вытащив дальний удар Майровича из-под перекладины. Эстетично и красиво получилось.

Финальное давление от «БроукБойз» не закончилось ничем. Ещё и арбитр добавил всего четыре минуты ко второму тайму (странное решение). Медиафутбол в итоге потерял ещё одну команду в Кубке. Ранее розыгрыш покинули 2DROTS, уступившие «Спартаку» из Костромы. Отдуваться за всю Медиалигу придётся «Амкалу».