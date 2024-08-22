Чалов и Оздоев уже почти в Лиге Европы. Но, Фёдор, так бить пенальти просто нельзя!

ПАОК не прошёл в отборе ЛЧ шведский «Мальмё» — и отлетел в квалификацию еврокубка ниже рангом. Причём в дебютном матче Фёдора Чалова. Там греков ждал ирландский «Шэмрок Роверс», весь состав которого оценивается в совсем уж скромные € 4,28 млн (против € 100,4 млн у ПАОКа). Если не проходить такого соперника, то зачем вообще стремиться в Европу? Греки задачу, судя по всему, выполнят.

На прошедших выходных ПАОК бодался с «Пансерраикосом» (3:2). Чалов попал в перекладину и заработал пенальти, за что болельщики признали его игроком матча. Рэзвану Луческу было всё равно: с «Шэмроком» он оставил нападающего на лавке. А вот Магомеда Оздоева, который отметился голом, привычно поставил в старт. Спасибо и на том.

Греки, само собой, гораздо больше атаковали и куда чаще били по воротам. Тем не менее забить получилось только к 41-й минуте, и в голевой комбинации поучаствовал как раз Оздоев: отдал проникающую передачу в штрафную на испанского крайка Хонни Отто, чтобы комбинацию мощным ударом завершил экс-игрок «Челси» Абдул-Рахман Баба. Проблема в том, что Хонни фолил, и VAR это подтвердил. Хотя, кажется, ирландец сам же запнулся о свою ногу.

Фол Отто, из-за которого отменили гол Бабы Фото: ПАОК

На 45+4-й минуте видеоповторы «Шэмроку» уже не помогли: Андрия Живкович закрутил подачу с левого фланга, и центральный защитник Ли Грэйс случайно устроил в прыжке самострел. Как говорят дети, когда что-то несправедливо упущенное всё равно случается, «правда справдилась».

В начале второго тайма ПАОК справился уже сам: Тайсон вспомнил праймовые времена в «Шахтёре», на скорости прошёл оппонентов и мощно вколотил в ближний угол. Тут же бразилец должен был вообще разгромным счёт сделать, но промазал с 11 метров вслед за передачей Константелиаса.

ПАОК долго разогревался, и всё же разгром казался делом времени. Приблизил его получивший вторую жёлтую за удар локтём по лицу на 52-й минуте Хоноган. А знаете, как он заработал первую? Долго не мог найти адресата при вбросе аута и был наказан за затяжку времени. В середине первого тайма, ещё при 0:0. Гений!

На 64-й минуте травмированного Брэндона Томаса заменил Чалов. И уже вскоре запрессинговал ирландца на левом фланге, подарив мяч Тайсону. Передача Константелиасу — есть 3:0 и предголевой пас от Фёдора.

Мог он забивать и сам, однако вместо этого бесхитростно пробил головой низом прямо по центру. Было заметно, что его форма далека от идеальной: порой россиянин действовал невпопад и совершал необязательные потери. Но от него никто и не ждёт по результативному действию в каждой игре.

Момент Чалова Фото: ПАОК

ПАОКу было мало, и Десподов заработал пенальти. К мячу тут же пошли Чалов и Кульеракис, который вскоре перейдёт в «Вольфсбург». Россиянин отвоевал право исполнить 11-метровый. И сделал это ужасно: удар низом по центру отразил Леон Пёльс, а добиванию помешала штанга. Ужасное невезение.

Хорошо хоть получилось быстро исправиться: именно за Фёдором добил Баба в финальной атаке. На том команды и закончили. Футболисты ПАОКа достигли комфортного преимущества и поедут в Ирландию туристами. Жаль только, что первый гол Чалова в Греции вновь откладывается.