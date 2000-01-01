Смертельно больной тренер Свен-Йоран Эрикссон оставил прощальное послание

Болезнь оказывается сильнее?

Однако на днях Свен-Йоран оставил послание. «Надеюсь, вы запомните меня как тренера, который старался изо всех сил. Который много побеждал и порой проигрывал. Не грустите, у меня была замечательная и долгая жизнь. Вспоминайте обо мне с улыбкой», — сказал Эрикссон.