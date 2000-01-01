Смертельно больной экс-тренер сборной Англии прощается с жизнью
Швед Свен-Йоран Эрикссон обратился с трогательным посланием в своём документальном фильме. Бывшему тренеру сборной Англии диагностировали терминальную стадию рака поджелудочной железы в январе 2024 года. Уже тогда врачи сказали, что ему осталось жить около года, но он не собирался сдаваться.
«Отказываюсь сидеть и плакать»
Узнав о болезни, Эрикссон заявил, что будет жить полноценно. «Моя цель на всю оставшуюся жизнь — просыпаться утром и чувствовать себя хорошо. Обычно я чувствую себя неплохо. Я не жалуюсь, но отказываюсь сидеть и плакать, жалея себя», — сказал он.
Болезнь оказывается сильнее?
Однако на днях Свен-Йоран оставил послание. «Надеюсь, вы запомните меня как тренера, который старался изо всех сил. Который много побеждал и порой проигрывал. Не грустите, у меня была замечательная и долгая жизнь. Вспоминайте обо мне с улыбкой», — сказал Эрикссон.
Смертельно больной тренер Свен-Йоран Эрикссон оставил прощальное послание
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