Итальянский клуб, который удивит в новом сезоне. Под Фабрегаса мощно закупились легендами!

Богаче владельцев клубов в Италии нет. Зато в «Комо» есть Рейна, Варан, а на подходе Серхи Роберто.

Комо — не только про туризм, красивые виды и величественное озеро. Теперь это и про футбол. В прошлом сезоне местная команда впервые с 2003 года вышла в Серию А, после чего солидно усилилась. Она точно заслуживает вашего внимания.

«Комо» прокачивает Сеск Фабрегас

Ещё прошлым летом, сразу после окончания игровой карьеры, в клубе остался Сеск Фабрегас. Остался, чтобы начать тренерскую и впоследствии стать главным – и с первой же попытки занять второе место в Серии В. Спасибо комбинационной игре и необычной схеме. Испанец был умнейшим плеймейкером — и становится заметным гиком-тренером со множеством ловушек для оппонентов. Вот его недавний монолог о построении атак в мастер-классе для YouTube-канала «Голоса тренеров».

«У каждого молодого тренера есть сформированные на основе полученного опыта в карьере игрока под руководством разных менеджеров идеи. На протяжении нескольких лет я подробно изучаю специфику многих схем: как они подходят тем или иным командам и футболистам.

При введении мяча от ворот я предпочитаю схему 4-2-2-2. Два центральных защитника располагаются относительно широко. К ним на случай активного прессинга со стороны соперников третьим выходит вратарь. Центральные же полузащитники находятся близко друг к другу, но не на одной линии, и поочерёдно разбивают атаку противоположной команды, предлагая себя для паса. Так образуются «треугольники». Если оттачивать подобные взаимодействия на тренировках, выход из обороны будет работать как часы.

Сеск Фабрегас Фото: кадр из видео

Важны и крайние защитники. Они как никто другой должны понимать, когда именно нужно расширить атаку, а когда — сместиться с фланга в центр. При прессинге решения нужно принимать быстро. Центральный защитник отдаёт мяч отошедшему назад инсайду, словно перебрасывая стену из прессингующих игроков. И тогда крайний защитник должен поддержать атаку, компенсируя нехватку футболистов впереди.

С одной стороны, необходимо перегружать центральную зону нашими игроками, потому что мне не нравится владение ради владения. Самая главная цель — как можно быстрее доставить мяч в финальную треть. С другой – необходимо растягивать оборону, чтобы наши атакующие футболисты получали больше свободы в полуфлангах. Таким образом, соперник становится зависимее от уровня своих центральных защитников — они постоянно находятся в подвешенном состоянии и должны часто выбрасываться из линии. Мы провоцируем их, опускаясь ниже и будто бы спрашивая: «Ты пойдёшь за мной или дашь мне пространство?»

Сеск Фабрегас Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

Смена позиций, перемещение мяча, правильное расположение корпуса — все эти аспекты крайне важны для качественного воспроизведения принципов нашей игры. Я пытаюсь привить футболистам принципы, которые впитал сам — нацеленность на продвижение мяча и атаку. Это требует большой вовлечённости и постоянной отработки перемещений на тренировках. Вместо того чтобы выносить мяч наобум в надежде «будь что будет», я выбираю такой игровой стиль».

Звёздность «Комо» приятно удивляет

Из-за селекции по принципу «ты подзабытая звезда? Берём!» «Комо» можно смело окрестить итальянскими «Химками». В Серии В добиться результата команде помогали известные воспитанники «Милана» Патрик Кутроне (14+4 за 32 матча) и Симоне Верди (8+2 в 34 встречах). А теперь к ним присоединилась настолько мощная банда, что после каждого такого трансфера невольно думаешь: надо же, серьёзно, и ты тоже?

Во-первых, это практически 42-летний Пепе Рейна. Он старше Фабрегаса на пять лет и до сих пор в деле! В прошлом сезоне ветеран отыграл 12 матчей за «Вильярреал», а в этом уже дважды вышел за «Комо». И суммарно пропустил от «Ювентуса» (0:3) с «Сампдорией» (1:1, 3:4 пен.) четыре раза в основное время. Но и 11-метровый отразил в послематчевой серии. В конкуренты ему, правда, подписали Эмиля Аудеро. По идее, основным должен стать как раз экс-вратарь «Сампдории». Хотя победитель Евро-2008 наверняка против.

Пепе Рейна Фото: Matteo Bottanelli/NurPhoto via Getty Images

Самый звёздный новичок «Комо» — 31-летний Рафаэль Варан. Каких-то три года назад «МЮ» отвалил за него «Реалу» € 40 млн, а сейчас он бесплатно перешёл к новичку Серии А. Виной всему травмы, из-за которых имя француза стало синонимом слова «хрусталь». Вот и сейчас защитник вновь в лазарете, получив повреждение в первом же товарищеском матче. Но уже вот-вот должен вернуться в строй.

Слева в обороне у Фабрегаса теперь бегает 32-летний Альберто Морено. Как и Рейну, его забрали из «Вильярреала» бесплатно. А вот за 30-летнего Андреа Белотти пришлось отвалить € 4,5 млн. В Риме нападающий проиграл конкуренцию и откровенно скучал. Засверкать не получилось и за «Фиорентину» в аренде. Возможно, именно Сеск воскресит его карьеру?

На уровне топ-клубов все они, как сказал бы Леонид Федун, «сбитые лётчики». А вот для команды статуса «Комо» — настоящие находки. Пока что других новых громких имён там не прибавилось. Тем не менее это не всё. В Комо слухи отправляли ещё Мемфиса Депая, Антони Марсьяля и Серхи Роберто (тут есть даже «хирвигоу» от Фабрицио Романо). Ещё есть новости про грядущую покупку у «Реала» Нико Паса. Да и уже сейчас состав «Комо» оценивается в € 84,7 млн — дороже, чем у «Монцы» (€ 84,6 млн), «Кальяри» (€ 66,85 млн), «Вероны», «Венеции» (по € 63 млн) и «Эмполи» (€ 58,8 млн).

Альберто Морено, Андреа Белотти, Рафаэль Варан Фото: Getty Images

А откуда у «Комо» вообще взялись деньги?

Поблагодарить стоит двух индонезийских инвесторов — Роберта и Майкла Хартоно. Их отец, Оэй Вие Гван, поднял состояние на производстве сигарет, однако погиб при пожаре. Братья с любовью распорядились щедрым наследством и сделали табачную империю Djarum одной из крупнейших в мире. Её продукцию экспортируют на все континенты. А мы, кстати, предупреждаем, что курение убивает.

При этом у Хартоно далеко не только курительный бизнес: они владеют электронным брендом Polytron, сетью супермаркетов, телекоммуникационными и медиакомпаниями, финансовыми организациями, множеством отелей, элитной недвижимостью в Джакарте и входят в сотню богатейших людей списка Forbes. Роберт занимает 71-место с состоянием в $ 26,5 млрд, Майкл — 76-й ($ 25,5 млрд). А ещё говорят, что с родственниками нельзя вести денежные дела.

Каждый из братьев Хартоно гораздо богаче остальных владельцев клубов Серии А вместе взятых. Ближайший преследователь — босс «Фиорентины» Рокко Комиссо ($ 8 млрд). Несмотря на несметные богатства, они довольно скромны. Так сделку с ними, которая состоялась в 2019 году, описывал экс-мэр Комо Марио Ландрисчини: «Мы предлагали братьям Хартоно впервые встретиться в Милане, но они настояли на переговорах именно в нашем городе. Вдобавок не в центре, а где-нибудь на окраине.

Ужин проходил в небольшом заведении. Господа Хартоно очень впечатлились его дизайном и историей. Переговоры прошли хорошо, покупатели представили интересную стратегию, по которой «Комо» мог планомерно совершенствоваться в течение нескольких лет. Мы высоко оценили их планы — всё-таки клуб всегда считался культурным достоянием нашего города».

Бывший мэр Комо Марио Ландрисчини (слева) вёл переговоры с братьями Хартоно Фото: Zuma\TASS

За пять лет Майкл и Роберт сделали из клуба-бедняка конфетку. Уж чего-чего, а управленческих способностей братьям не занимать. Ранее «Комо» переживал несколько банкротств, а в 2017-м его окончательно едва не похоронила жена экс-футболиста «Челси» Майкла Эссьена Акосуа Пуни. Она отдала € 237 тысяч и амбициозно объявила о грядущем возрождении. Вот только быстро наигралась и «пропала с радаров», банально не отвечая на звонки. Дошло до того, что итальянцы искали сторонних инвесторов, а у Пуни не нашлось даже € 10 тысяч на взнос для участия в Серии С. В результате «Комо» засудили, сослали в лигу рангом ниже и лишили названия: на самом деле, он сейчас не «Комо», а «Комо 1907».

Хартоно привлекли двух известных в прошлом футболистов, чтобы те помогали рулить клубом. Гендиректором стал Деннис Уайз, у которого набралось 427 матчей за «Челси». Между прочим, больше сыграли только семеро человек. Он не только прокачал инфраструктуру «Комо», но и пригласил Фабрегаса.

«Уайз сразу же сказал: «Сеск, мы знаем, что ты готовишься стать тренером. Разница в игровом уровне с «Монако» и прекрасная природа позволят тебе получить ещё немного удовольствия от игры, а дальше мы предложим тебе войти в нашу тренерскую систему». Ни один из клубов, что предлагали контракт, не думал о моей тренерской карьере. Я долго не размышлял», — вспоминал Фабрегас.

Вдобавок в список акционеров клуба входит Тьерри Анри. Он мог вложиться в «Комо» ещё в нулевых — во времена выступлений за «Барсу» ему это предложил сделать уроженец Комо Джанлука Дзамбротта. Не срослось. Вернее, выяснилось, что всему своё время.

Ещё у «Комо» потрясающе красивый стадион

Напоследок предлагаем полюбоваться местными видами. А как же, это ведь Комо! Стадион «Джузеппе Синигалья» (назван именем погибшего в Первую мировую войну местного жителя) как раз располагается на побережье того самого озера. Построили его аж в 1927 году — намечается 100-летний юбилей. А вмещает он всего 13 602 зрителя. Меньше в Серии А только у «Венеции» (11 150). Зато какие красоты его окружают!

«Джузеппе Синигалья» Фото: Getty Images

«Джузеппе Синигалья» Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

К хорошему состоянию арены также приложил руку Уайз: до его прихода фундамент затапливало, повсюду цвела плесень. Топ-менеджер облагородил всё внутри и снаружи. Таким же облагороженным проектом выглядит «Комо» в целом. Если индонезийцы внезапно не бросят его, то клуб в Серии А всерьёз и надолго.