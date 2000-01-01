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Автограф Акинфеева превратился в тату за час!
Автограф Акинфеева превратился в тату за час!
Ярый фанат быстро увековечил почерк своего кумира. Игорь Акинфеев оставил роспись на ноге болельщика, но явно не ожидал, что она через час превратится в полноценную татуировку. Однако для фаната это была не первая работа, посвящённая легенде футбола.
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Портрет + автограф
Портрет + автограф
Оказалось, что ранее на ноге болельщика уже был изображён портрет Игоря Акинфеева. Именно под ним футболист и оставил автограф. Теперь фан собрал полное комбо любимого игрока.
Болельщик набил автограф Акинфеева через час после росписи
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