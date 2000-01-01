Болельщик набил автограф Акинфеева через час после росписи

Автограф Акинфеева превратился в тату за час!

Ярый фанат быстро увековечил почерк своего кумира. Игорь Акинфеев оставил роспись на ноге болельщика, но явно не ожидал, что она через час превратится в полноценную татуировку. Однако для фаната это была не первая работа, посвящённая легенде футбола.