«Когда позвонили, знал — порву». Талант из Беларуси играл в «Спартаке» и перешёл в «Реал»!

Как стал возможен рекордный контракт и почему Алексей Майоров уехал из России? Рассказывают он сам, его отец и тренер по «Спартаку».

12-летний белорусский футболист подписал контракт с «Реалом». Новость совсем не из параллельной вселенной. Это действительно так. Алексей Майоров не только заключил соглашение, о котором мечтают юные игроки со всего мира, но за его трансфер ещё и заплатили деньги – около € 120 тыс. Нашли возможность, как обойти бюрократические проблемы, и заявили за команду академии «Инфантиле B» (U13). Хотя уже с первых тренировок стало понятно, что уровень парня значительно выше.

Чтобы разобраться в этой истории прорыва, «Чемпионат» поговорил с отцом Майорова – мастером спорта по боксу и КМС по лёгкой атлетике, самим футболистом и его бывшим тренером в «Спартаке».

Как начинал Майоров и чем запомнился в «Спартаке»?

Всё пошло от семьи. Сложно избежать вовлечения в футбол, когда там столько спортсменов. Про отца мы уже написали выше, а дедушка Алексея – Александр Кистень – бывший футболист минского «Динамо» и белорусский тренер. Майоров-младший его не застал, но здесь точно можно сослаться на генетику. В футбол ребёнка привёл отец – сначала это была школа минского «Динамо», а потом и школа клуба «Минск». Параллельно ему наняли тренера по футбольному фристайлу, а в 2018-м шестилетний Майоров даже установил один из первых рекордов – начеканил в минской фан-зоне мяч 12 779 раз.

Тогда Майоров уже обозначил свои цели – попасть в сборную Беларуси и «Барселону». Он ездил с «Минском» на разные турниры, его приглашали на ТВ-шоу и словно готовили к статусу звезды. В 2022-м на Кубке Колыванова он забил 12 голов. И семья решилась на короткий переезд в Россию, ведь парня пригласил «Спартак». Хотя до этого он был на просмотре и в других клубах. Об этом «Чемпионату» рассказал Александр Гришин, работавший в академии «Спартака» главным тренером.

Александр Гришин экс-тренер академии «Спартака» «Как я понимаю, он до нас приезжал в «Краснодар», «Зенит». Причём в «Спартак» он пришёл не на просмотр, как многие, а на общий отбор. И всё стало понятно не то что с первой тренировки — с первого упражнения. Лёша — очень способный мальчик. Вопросов вообще не возникало — берём. В глаза сразу бросились технические навыки. А уже позже, когда начали работать вместе — на тренировках и матчах — даже тактические. Среди ровесников он сильно выделялся. Подкупало трудолюбие. Лёша горит футболом. Он с нами сыграл достаточно много игр на турнирах, товарищеских матчах — и всегда заряжен. А ещё он никогда не боялся потерять мяч, очень инициативный: смело шёл вперёд как на дриблинге, так и через передачу. Хотя главное — это дриблинг. Возле ворот спокойно троих накручивал! И сразу забивал».

Также Гришин отметил, что единственный смущающий момент в игроке – психологический. Якобы парень слишком сильно переживал, когда что-то не получалось. Доходило даже на слёз. В «Спартаке» он провёл около полугода. А потом перебрался в Европу.

– Можно ли назвать Майорова уникумом, которые рождаются раз в 100 лет? Это звучит громко, но, скорее всего, да, так и есть. Честно, когда я работал с таким возрастом, я не видел настолько… Знаете, есть очень много хороших, талантливых ребят. Но как выделялся Лёша! Он хотел в Испанию, хотел попасть в европейский клуб. Он уехал, чтобы попробовать себя в Европе. Может, связано с семьёй, но я слышал – было большое желание попробовать именно в Испании. Наверное, таких детей – один на миллион. Мы с его папой всегда были на связи, да и сейчас иногда на праздниках друг друга поздравляем. В отличных отношениях остались! Человек стремится в Европу – почему бы и нет? В хороший, топовый клуб, да с такими данными… Какие здесь могут быть преграды? Он мог бы закрепиться в России, да, в любом топ-клубе – я в этом абсолютно уверен. И на данный момент был бы там лучшим.

— «Спартаку», наверное, должно быть очень обидно упустить такой талант.

— Не только «Спартаку», но и любому клубу было бы обидно упустить такой талант. Но Лёша, его родители, думаю, хотели в Испанию. И пускай там у него получится. А что касается «Спартака» – в России талантов очень много. Главное – найти, работать, развивать. Да, таких, как Майоров, найти ещё сложнее. Наверное, таких детей – один на миллион. Но у нас есть ребята, с которыми можно работать, и структура в «Спартаке» хорошо работает со своими воспитанниками. Да, обидно упустить такой талант. Но нельзя сказать, что это провал. Это жизнь.

Как удалось дойти до «Реала» — рассказывает отец футболиста

В 2023-м семья Майоровых перебралась в Испанию. А сын стал выступать за «Эспаньол». Правда, долгой карьера там не получилось – всё из-за бюрократии. Гражданин Беларуси не мог играть за элитную детскую команду. Поэтому Алексей перешёл в другой каталонский клуб – «Серданьоле», а бонусом стало то, что клуб взял на себя вопросы обеспечения игрока и даже снял ему квартиру. При этом Майоров продолжал играть на различных, в том числе международных турнирах, и привлекать к себе внимание. Отец игрока рассказывал, что с первых дней в Испании с ним вели переговоры «Барселона», «Реал», «ПСЖ», был интерес и от «Ман Сити».

– Лёша получил каталонскую лицензию перед первой игрой чемпионата – с местным «Даммом». Это один из лидеров лиги, но мы выиграли 3:2, а Лёша забил дважды, – рассказал «Чемпионату» отец футболиста Алексей Майоров-старший. – После матча ко мне подошёл человек со словами: «Хотите, чтобы ваш сын играл за мадридский «Реал»? А какой родитель не хочет?! Он дал мне два значка клуба – попросил передать сыну. А уже после мне позвонил спортивный директор «Серданьолы», сказал, что с ними связались из «Реала» и проявили очень сильный интерес к Алексею. С этого всё и началось.

Дальше играли с «Эспаньолом». И на этот матч приехали скауты из многих клубов – наблюдать за сыном. После матча из «Реала» сообщили, что очень хотели бы его видеть у себя. С этого началась подготовка документов для перехода. Но в борьбу вмешалась «Барселона», там тоже хотели забрать Лёшу. Однако «Реал» победил – Алексей понимал, что это клуб номер один, и он хотел в нём играть. По нашим данным, клуб сделал рекордный контракт для его возраста. Всех всё устроило. Мне дали понять, что клуб заинтересован в нашем переходе.

— Какие были первые эмоции, когда к вам обратились из «Реала»?

— Не казалось, что это было каким-то сном. До этого «Барса» давала понять: делайте документы – и идите к нам. Вообще, у нас было много предложений – «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Монако». Уже не говорю про испанские клубы, как «Бетис», «Валенсия» или «Севилья». Мы их даже не рассматривали.

— И почему всё же сделали выбор в пользу «Реала»?

— Понравилось абсолютно всё. «Барселона» сейчас – миф. Клуб был, когда там играл Месси, это были золотые времена. Сейчас это немного другой уровень. А «Реал» есть «Реал» – номер один в мире. Этим всем должно быть абсолютно всё сказано.

– У вас были какие-то вопросы к «Реалу»?

– Первый, который я задал их людям: берут ли моего ребёнка как проект на будущее или просто хотят, чтобы он был в академии. Сказали, берут его как проект – видят в нём игрока первой команды. Французские, немецкие и испанские специалисты дали понять, что такого уровня по 12-му году нет – Лёша лучший в мире. Да и бразильские специалисты тоже это говорили. Топ-пять агентств Transfermarkt проявляют огромный интерес к Леше.

Алексей Майоров Фото: личный архив Майорова

— Какие впечатление от первого тренировочного дня?

— Мне сказали, что Алексей сильнее этой команды на две головы.

— В чём принципиальная разница между академиями в Испании и в России?

— Тут всё через быстрый мяч. Если в России толкаются, бьются, больше через упражнения, то в Испании играют в футбол. Тут учат в него играть, а не бросают мяч и говорят «играйте». Всё объясняют и преподают футбол, как в институте.

Мы были и в «Краснодаре», и в «Зените», и в «Спартаке» с ЦСКА. Где только не играли — Польша, Германия. В России всё толкотня — бить по ногам, да посильнее. Больше силового футбола. В Испании же всё через тики-таку. Очень ценятся дриблёры, ребята, которые могут обыграть один в один. Индивидуалисты ценятся, хотя в «Барселоне», например, если ты начал сам обыгрывать и ошибся, будешь сидеть долго на лавке. Но если обыграл – будут хлопать. Ему всегда нравился Месси, с этого началась любовь к испанскому футболу.

— У вас была цель поехать развиваться в Европу?

— Мы переехали сюда жить, не из-за футбола. Лёша же пошёл играть в футбол, потому что очень это любит. Время покажет, был ли это правильный выбор. Я никогда ни о чём не жалею.

— Какая у вас мечта как у отца?

— Увидеть сына в первой команде «Реала».

«Я знал, что порву». Что о переходе в «Реал» говорит сам Алексей

Сам Майоров-младший производит впечатление максимально сконцентрированного на своём деле человека. Взрослого и понимающего, чего он хочет. Даже интервью Лёша даёт, словно ему уже больше 20 лет. Никакого юношеского или даже детского инфантилизма. Всё очень серьёзно. Вот что он заявил «Чемпионату».

– Я к этому шёл и готовился. Так что это нормально – я пришёл к промежуточной цели. Не было такого: «вау, такого я не ожидал». Нет, я работал. И когда мне позвонили из «Реала» – я знал, что порву и уйду туда.

— Чувствуешь дополнительную ответственность, когда к тебе столько внимания?

— Конечно! Папа говорит, что за меня болеют все родственники, Беларусь и не только. Хочу их не подвести.

Алексей Майоров Фото: личный архив Майорова

— Как прошёл первый день?

— На самом деле вполне обычно. Была тренировка, потом матч. Я забил, отдал две голевые. Там ребята на голову сильнее, чем до этого.

— Чем принципиально в Испании отличается подход к футболу?

— Тут больше передач, тики-таки. В Германии же было больше выноса, центральные нападающие массивные боролись за мяч. Тут же стараются выходить из обороны.

— Кто для тебя пример в футболе?

— Месси, если говорить по игре, а Роналду — по работоспособности.

— Какая у тебя цель дальше?

— Их много, но первая — войти в основную команду «Реала».

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Над материалом работали: Мария Куцубеева, Илья Никульников, Дмитрий Зимин, Максим Пахомов