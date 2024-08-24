Главный матч РПЛ! «Зенит» и «Спартак» дадут шоу в Санкт-Петербурге! LIVE

Насколько тяжело Семаку будет без Глушенкова? Что покажет Барко? Следим за суперматчем!

Друзья, всем привет! Дождались: сегодня, 24 августа, состоится центральный матч 6-го тура, а может, и всего сезона РПЛ. «Зенит» и «Спартак» встретятся в Санкт-Петербурге.

По старту сезона казалось, что «Зениту» в принципе никто ничего не сможет противопоставить. Однако перед матчем расклад такой: Семак на несколько недель лишился Глушенкова, а Вендел только недавно вернулся в общую группу. Насколько реально доминировать с такой кадровой ситуацией? Скоро узнаем.

«Спартак» же подходит к матчу в лучшей форме. Пускай соперники в последних матчах были куда скромнее, чем сегодня, фиксируем: были победы, причём крупные, плюс команда практически не пропускает. Теперь же Станковича и его футболистов ждёт настоящая проверка — игра с чемпионом. Да ещё и в Петербурге, где «Спартак» не выигрывал с 2012 (!) года.

Кто же победит в матче тура? Или нас ждёт ничья? За игрой «Зенита» и «Спартака» следите в нашем онлайне.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.