«Не знаю, почему не получил шанс». Куда пропал талант «Зенита», которого выделял Манчини

Почему первый матч Дмитрия Плетнёва за «Зенит» так и остался единственным — не только в родном клубе, но и в РПЛ.

Появление каждого воспитанника в первой команде «Зенита» — событие. В 2018 году в основе мелькнул Дмитрий Плетнёв. Сам Манчини позвал игрока на сборы, а через несколько месяцев дал дебютировать за главную команду. Однако продолжения эта многообещающая история не получила. Почему не сложилось в родном клубе и как он попал в Среднюю Азию, сам футболист рассказал «Чемпионату».

«Самый успешный воспитанник «Зенита» за последнее время — Даня Круговой»

— Вы — воспитанник «Зенита». Конкуренция в академии была высокая?

— Ух, это было настолько давно! Первые шаги — отбор в «Смену». Там было прохождение нормативов, прыжков, всё буквально на детском уровне. Из обоймы «Смены» начался путь к первой команде «Зенита». «Смена» через пару лет стала называться «Академия «Зенита». Появилась голландская система, специализированная школа, где мы учились, ходили на тренировки.

— Оценивая себя сейчас, вы были тогда в порядке?

— Думаю, нет. Мы все были примерно одинаковые: кто-то в чём-то лучше, кто-то хуже. А дальше развивались с теми возможностями и талантами, которые имели.

— Что самое трудное было на пути от академии до основной команды?

— Конечно, конкуренция. И в молодёжке «Зенита», и в «Зените-2» все хотели играть в основе. Была здоровая конкуренция. Это один из самых тяжёлых этапов в карьере с точки зрения психологии. Ты понимаешь, что хочешь быть там, но того же хотят ещё 20 человек, поэтому ты должен каждый день показывать свой уровень.

— Кто считался главным талантом в академии «Зенита» в то время?

— Наверное, не было такого, чтобы про кого-то говорили: талант и должен где-то заиграть. У нас все ребята были очень сильные и интересные, каждый мог попасть в первую команду и добиться больших результатов. Все, кто попадали в первую команду, оказывались там заслуженно.

— А кто самый успешный воспитанник «Зенита» в новой истории?

— Даня Круговой. Я очень рад за него, что у него получилось вернуться в «Зенит», потому что это сильный футболист. Сейчас в команде невероятно большая конкуренция, но Даня выглядел там хорошо. «Зенит» – его родной дом и город, у него там вся семья, он прошёл всю академию.

Даниил Круговой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— А у кого самая печальная судьба?

— Наверное, об этом неуместно говорить. Всякое бывает в жизни. Мы все спортсмены и должны понимать, что надо быть готовым ко всему.

«Во всех шести победных сезонах в «Зените» были воспитанники — в этой среде они хорошо развиваются»

— Какие мысли возникают, когда «Зенит» покупает очередных бразильцев, в том числе 18-летних?

— У «Зенита» стоят большие задачи в чемпионате и Кубке, нужно выиграть каждый трофей. При этом молодые игроки всё равно есть. Если в такой конкуренции будут появляться новые воспитанники, то они станут на три-четыре головы выше остальных. Это даёт пользу.

— То есть у «Зенита» нет другого выбора?

— У клуба большие амбиции, в каждом матче он должен побеждать. Есть огромные цели, поэтому они делают для этого всё, хотят видеть лучших в команде.

— «Зенит» способен стать чемпионом хотя бы с тремя воспитанниками в стартовом составе?

— Во всех шести победных сезонах в команде были воспитанники. Мне трудно об этом говорить, есть руководство и тренерский штаб. Они просто стараются выжимать максимум из любого матча. В «Зените» есть пара воспитанников, которые прекрасно смотрятся. Думаю, в этой среде они хорошо развиваются.

— Наблюдали за историей перехода Данила Кругового в ЦСКА?

— К сожалению, нет. Я уже был здесь, в Узбекистане, фокусировался на другом.

— Он подписал контракт с ЦСКА за спиной «Зенита», за что был отправлен в дубль на полгода. Как смотрите на эту ситуацию?

— Даня — большой игрок. Он прошёл этот непростой путь, продолжил тренироваться, не опустил руки, спокойно готовился. А сейчас он там, где достоин быть.

— Вы бы остались в клубе в ожидании игрового времени или ушли бы туда, где оно будет?

— Я бы искал возможность побольше играть.

— И финальное по теме воспитанников. Кто виноват, что у «Зенита» сейчас практически нет своих игроков в составе: академия, легионеры или сами молодые парни?

— Честно, не могу дать чёткого ответа. Воспитанники «Зенита» есть, академия развивается. А как всё происходит внутри, я не знаю. Может быть, молодые играют не так много, но всё же играют, находясь в такой конкурентной среде. Сергей Богданович им доверяет, в любом случае это хорошо.

«Паредес, Кокорин — большие футболисты, очень высокого уровня»

— Зима 2018 года. Как вы узнали, что Манчини берёт на сборы с основной командой?

— Тренер «Зенита-2» Анатолий Викторович Давыдов сообщил, что зимой мы летим с первой командой на сборы.

— Первые мысли и действия?

— Для меня это был большой шаг и новый этап в жизни. Обрадовался, позвонил родителям. Я понимал, что надо морально готовиться. О первой команде «Зенита» мечтает каждый воспитанник академии, даже провести сбор с ней — уже большой шаг.

— А на сборах с кем из основных футболистов больше всего общались?

— Далер Кузяев, Антон Заболотный. И с ребятами, которые тоже с нами приехали, — Илья Скроботов, Никита Каккоев.

— Далер производит впечатление очень приятного человека. Так и есть?

— Да, он потрясающий парень, очень отзывчивый — всегда готов помочь. Скромный и очень добрый человек.

— Как вам его переезд во Францию?

— Далер — настоящий спортсмен. В России он выиграл очень много трофеев и сделал правильный шаг — попробовать свои силы в Европе. Я за него только рад. Считаю, что Далер достоин этого.

Далер Кузяев Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

— Вернёмся к сборам. Кто произвёл наибольшее впечатление на поле?

— Леандро Паредес, Александр Кокорин. Это большие футболисты, очень высокого уровня.

— Вы тоже хорошо смотрелись. Были довольны собой?

— Да, действительно, остался доволен. Думал, будет хуже, но вроде получилось. Наверное, я больше морально с этим справился. К тому же помогла поддержка от Далера и ребят, коллектив сложился хороший. Всё пошло проще, чем я думал.

— С Манчини были разговоры? Рассчитывал на вас?

— Нет, всё проходило планомерно — тренировки, понимание тактики. Перед сборами прошло обычное знакомство.

Дмитрий Плетнёв Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

— Кого вы могли заменить в том «Зените»?

— У меня не было чёткой позиции: мог варьироваться слева, справа, под нападающими. Думаю, на тот момент я вряд ли мог взять и заменить кого-то. У нас были очень хорошие футболисты, а я просто ждал своего шанса.

— Ваш дебют случился только через несколько месяцев, в предпоследнем туре с «Локомотивом». Рассчитывали выйти пораньше?

— Я был в заявке на многих матчах, но так видит тренерский штаб. В любом случае я получил свой шанс, дебютировал. Для меня это самое главное, о чём мечтал. Прошёл весь путь от «Смены» до первой команды «Зенита». Для меня было важно дебютировать.

— Переживали, когда дебют откладывался?

— На самом деле нет. Я понимал, что в команде собраны хорошие игроки, надо конкурировать и доказывать, что я лучше. В итоге получил время, исходя из тренировочного процесса. Да, я старался, местами выглядел очень хорошо, но самое главное, что эти полгода находился в команде и почувствовал тот уровень. Не было мыслей: «Почему я не играю?» Я тренировался и ждал своего шанса.

«Манчини — большой тренер, проводил много аналитической работы»

— Что можете сказать про Манчини?

— Очень хороший специалист. Видно, что поработал с великими футболистами, клубами. Я относился к нему с огромным уважением, потому что он большой тренер. Он был статным, пытался досконально разобрать каждый момент и проводил очень много аналитической работы.

— Манчини обвиняли в непрофессионализме. Он уезжал на переговоры со сборной Италии, оставляя «Зенит» на второй план. Вы замечали это?

— Мне было не так много лет. Я просто приходил и тренировался. Может быть, ребята постарше понимали, что да как, но я просто делал свою работу и ехал домой.

— «Зенит» в том сезоне закончил пятым. Поняли причины?

— Такое бывает. Может быть, надо было побольше времени, чтобы привыкнуть друг к другу. Не каждый сезон можно выиграть. Понятно, что у «Зенита» большие задачи — победы во всех матчах, только первые места, но, повторюсь, такое бывает.

— В то время в команде играла группа аргентинцев. Они веселили команду или были сами по себе?

— Да, они весёлые ребята, слушали музыку. Интересную атмосферу создавали, очень круто. Но я в основном общался со своими ребятами — Скроботов, Каккоев.

— Илья Скроботов теперь в Медиалиге. Не ожидали его там увидеть?

— Честно, не ожидал. Но он сам сделал этот выбор. Думаю, у него всё в порядке.

«Перед уходом из «Зенита» с Семаком не говорил. Сам понял, что надо идти вперёд»

— После дебюта с «Локомотивом» посещали мысли, что это начало большого пути?

— Во-первых, эмоции были потрясающие. Но после этого началось межсезонье, и мысли уже были о том, как всё будет дальше. Я просто ждал.

— В итоге вы ушли в аренду в «Томь». Почему?

— В «Зените» сменился тренер, мы пообщались с Сергеем Богдановичем. Он рассказал о своём видении — много ребят возвращается из аренды, а мне нужна игровая практика. Поэтому и принял такое решение.

— Как прошёл год в Томске?

— Хороший период. Это неплохая закалка в мужской команде, где каждый матч непростой. В Томске погода холодная, поэтому ближе к зиме было достаточно сурово. Для меня это был период становления боевитости.

— После Томска вы окончательно покинули «Зенит». Трудно было принять такое решение?

— Да нет. Мы, спортсмены, понимаем, что надо двигаться дальше и развиваться.

— Поговорили с Семаком?

— Нет, просто сам понял, что надо идти вперёд.

— Почему не получили шанс?

— Честно, не знаю, не хочется смотреть назад, всё идёт своим чередом. Во многом — из-за конкуренции, но ничего страшного.

— Как прошло ваше расставание?

— Всё отлично, очень люблю этот клуб, он меня воспитал. Я благодарен «Зениту», поэтому никаких обид.

«Вариантов с российскими командами не было — значит, надо быть ещё лучше»

— «Динамо» Санкт-Петербург — последний на данный момент ваш российский клуб. За последние годы была возможность вернуться в Россию?

— Если не ошибаюсь, не было. Честно, не знаю, почему. Я играю, мне нужно прибавлять в статистике, игровых минутах. Чем больше я буду совершать голевых действий, тем больше вариантов, возможностей появится. Значит, надо быть ещё лучше.

— Ещё в 2015 года вы говорили, что не следите за российским футболом. Сейчас — тоже?

— Сейчас слежу, с ребятами смотрим матчи РПЛ. Там сейчас хороший уровень.

— Тогда отмечали и отсутствие футбола у сборной России. Сейчас она тем более не вызывает интереса?

— Нет, почему, я смотрю каждый матч сборной России, переживаю за неё.

«Узбекистан — потрясающая страна, футбол здесь стремительно развивается»

— Зимой 2024 года вы открыли для себя новую страну — Узбекистан. Поделитесь впечатлениями.

— Потрясающая страна, с колоритом и гостеприимностью. Мне очень нравится, Ташкент — отличный город, современный, быстро развивается. Люди здесь очень добрые и отзывчивые.

Ташкент Фото: РИА Новости

— Кухня, наверное, очень вкусная?

— Узбекский плов — самый лучший.

— Сейчас футбол на подъёме в стране?

— Да, здесь всё очень стремительно развивается, всё делается для этого. Это замечают сами тренеры, которые мне рассказывали про чемпионат Узбекистана. Заметно, что темпы развития увеличиваются.

— Почему выбрали Узбекистан и «Сурхан»?

— Получилось выйти на тренерский штаб команды, отправил свой профайл. Они посмотрели, заинтересовались и дали добро, поэтому я приехал сюда.

Дмитрий Плетнёв Фото: ФК «Сурхан»

— Какие у команды перспективы и задачи?

— Здесь очень плотная таблица, команды рядом друг с другом — разница в одно-два-три очка. Перед нами стоят очень высокие задачи, команда молодая и амбициозная. Мы стараемся играть в интересный футбол. Сейчас нам предстоит полуфинал Кубка Узбекистана и очень важный месяц в чемпионате, чтобы подняться вверх в таблице.

— Почему российскому футболисту стоит приехать в чемпионат Узбекистана?

— Здесь очень хорошие поля. Благодаря этому высокая скорость игры, футбол низом — хороший уровень, чтобы развиваться.

«В Узбекистане хотят, что Аббос Файзуллаев перёшел клуб-гранд футбола»

— Сейчас главная звезда в стране — Аббос Файзуллаев?

— Конечно, про него говорят. За него здесь очень переживают, чтобы он сам развивался и развивал узбекский футбол, был лицом Узбекистана и спорта в стране. Конечно, хотят, чтобы он перешёл ещё в больший клуб — гранд футбола.

— Помимо России, вы поиграли в трёх странах СНГ — Беларусь, Казахстан, Узбекистан. Расставьте чемпионаты по силе.

— Чемпионаты Узбекистана и Казахстана очень похожи. Немного выше уровень футбола в Казахстане, потому что там побольше силовой борьбы, но в обоих чемпионатах он очень хороший. И, соответственно, третий — чемпионат Беларуси.

— Вам 26 лет. Какие перспективы и цели на несколько лет вперёд?

— Никаких целей на далёкое будущее не ставлю. Хочется каждый день становиться лучше, чем вчера. Показывать свой уровень на поле, делать результативные действия и стараться приводить команды к победам.