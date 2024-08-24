Бибер стал 30-летним мужчиной, планета пережила пандемию COVID-19, а красно-белые сменили 12 тренеров.

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Дети отучились в школе, Мбаппе начал карьеру. Всё это время «Спартак» — без побед в Питере

«Спартак» уже 12 лет не побеждает «Зенит» в Санкт-Петербурге. В последний раз москвичи обыграли петербуржцев в гостях в мае 2012-го. Тогда «Спартак» испортил «Зениту» празднование титула, забив два мяча в концовке и одержав победу со счётом 3:2. Но с тех пор за 15 матчей (16 – с учётом Суперкубка-2022) — 0 побед.

А что произошло в мире, пока «Спартак» не выигрывает у «Зенита» в Санкт-Петербурге? Просто почувствуйте, как давно длится безвыигрышная серия москвичей.

Дети, которые 1 сентября 2012 года пошли в школу, закончили 11-й класс в 2023-м.

Apple выпустила 36 разных моделей iPhone (с iPhone 5 по iPhone 15).

Тим Кук на презентации iPhone Фото: Justin Sullivan/Getty Images

21 декабря 2012 года Земля пережила конец света по календарю Майя.

«Зенит» стал чемпионом России ещё семь раз после 2012 года. Это сезоны-2014/2015, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

«Зенит» с трофеем РПЛ Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

В футболе дебютировали такие игроки, как Килиан Мбаппе (2015-й, «Монако», в 16 лет), Эрлинг Холанд (2016-й, «Брюне», в 16 лет), Винисиус Жуниор (2017-й, «Фламенго», в 16 лет) и Джуд Беллингем (2019-й, «Бирмингем», в 16 лет). А также Бруну Фернандеш (2012-й, «Новара», в 16 лет), Усман Дембеле (2015-й, «Ренн», в 18 лет), Йозуа Киммих (2013-й, «РБ Лейпциг», 18 лет).

«Реал» шесть раз выиграл Лигу чемпионов (2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024).

«Реал» с трофеем Лиги чемпионов — 2014 Фото: Michael Regan/Getty Images

В сборной России сменилось пять тренеров: Дик Адвокат (до июня 2012 года), Фабио Капелло (2012-2015), Леонид Слуцкий (2015-2016), Станислав Черчесов (2016-2021), Валерий Карпин (2021 — н.в.).

Станислав Черчесов в сборной России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чемпионат мира выиграли три разные сборные: Германия (2014), Франция (2018) и Аргентина (2022).

Лучшим бомбардиром в истории РПЛ стал Артём Дзюба (160 голов), у которого в 2012 году было всего 28 мячей (на конец сезона-2011/2012).

Артём Дзюба в «Спартаке» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Население Москвы увеличилось на 1,3 млн человек (11,8 млн → 13,1 млн), а Китая — на 50 млн (1,35 млрд → 1,4 млрд).

Население Земли тем временем выросло примерно на 1 млрд (7,1 млрд → 8,1 млрд).

«Золотой мяч» выиграли четыре футболиста: Лионель Месси (2015, 2019, 2021, 2023), Криштиану Роналду (2013, 2014, 2016, 2017), Лука Модрич (2018) и Карим Бензема (2022).

Лионель Месси с «Золотым мячом» Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Хаби Алонсо успел завершить игровую карьеру в 2017 году и привести «Байер» к первому золоту Бундеслиги в истории (2024) в качестве тренера. А Хави (выступал до 2019-го) — «Барселону» к титулу Примеры (2023).

Канадский исполнитель Джастин Бибер превратился из 18-летнего подростка в 30-летнего мужчину.

Джастин Бибер Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

В 2013 году в окрестностях Челябинска произошло падение метеорита.

Карьеры (тренерские и игровые) закончили сэр Алекс Фергюсон, Арсен Венгер, Златан Ибрагимович, Дэвид Бекхэм, Роналдиньо, Тони Кроос, Гарет Бэйл, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков.

Алекс Фергюсон в последнем матче Фото: Michael Regan/Getty Images

Великобритания в 2020 году вышла из Евросоюза.

Мир пережил пандемию COVID-19 и лихорадки Эбола.

Мир пережил COVID-19 Фото: Justin Sullivan/Getty Images

В августе 2016 года произошёл запуск социальной сети TikTok.

В 2018 году произошла первая в истории встреча глав КНДР и США — Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

Встреча глав КНДР и США — Ким Чен Ына и Дональда Трампа Фото: Dong-A Ilbo/Getty Images

В 2020 году бизнесмен Джефф Безос стал первым человеком, чьё состояние превысило $ 200 млрд.

Джефф Безос Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

«Манчестер Сити» семь раз выиграл АПЛ после 2012 года. Это случилась в сезонах-2013/2014, 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. И один раз — Лигу чемпионов (2023).

«Манчестер Сити» с трофеем АПЛ Фото: Michael Regan/Getty Images

Россия приняла Олимпиаду-2014, чемпионат мира — 2018, Универсиаду-2013 и несколько матчей Евро-2020.

Артём Дзюба на ЧМ-2018 в России Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В 2022 году космический телескоп имени Джеймса Уэбба получил первое глубокое изображение Вселенной — старейшее и самое высокое на сегодняшний день.

«ПСЖ» 10 раз выиграл Лигу 1. Загибайте пальцы: сезоны-2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. И сыграл всего в одном финале Лиги чемпионов — в 2020-м случилось поражение от «Баварии».

«ПСЖ» 10 раз выиграл Лигу 1 Фото: Julian Finney/Getty Images

В 2016 году «Чикаго Кабс» прервал самую длинную бестрофейную серию в бейсболе, победив «Кливленд Гардианс» и выиграв Мировую серию. Впервые за 108 лет (с 1908-го).

Биткоин с 2012 года вырос в 4515 раз: с $ 13,44 до $ 60 686.

Биткоин Фото: Dan Kitwood/Getty Images

В мире появились чат-боты на основе искусственного интеллекта. Самый известный — ChatGPT — запущен в ноябре 2022 года.

Александр Овечкин выиграл первый Кубок Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» в 2018 году. А команда «Вегас Голден Найтс», основанная в 2017-м, свой первый Кубок взяла в 2023-м.

Александр Овечкин с Кубком Стэнли Фото: G Fiume/Getty Images

В «Спартаке» поработали 12 тренеров: Унаи Эмери (июль — ноябрь 2012-го), Валерий Карпин (ноябрь 2012-го — март 2014-го), Дмитрий Гунько (март — май 2014-го), Мурат Якин (июнь 2014-го — май 2015-го), Дмитрий Аленичев (июнь 2015-го — август 2016-го), Массимо Каррера (август 2016-го — октябрь 2018-го), Олег Кононов (ноябрь 2018-го — сентябрь 2019-го), Доменико Тедеско (октябрь 2019-го — май 2021-го), Руй Витория (май — декабрь 2021-го), Паоло Ваноли (декабрь 2021-го — июнь 2022-го), Гильермо Абаскаль (июнь 2022-го — апрель 2024-го) и Деян Станкович (с июня 2024-го).

Массимо Каррера в «Спартаке» Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

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