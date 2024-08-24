Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Анже. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Зенит — Спартак, РПЛ, 24 августа 2024: 12 лет последней победе Спартака в Санкт-Петербурге, как изменился мир

Дети отучились в школе, Мбаппе начал карьеру. Всё это время «Спартак» — без побед в Питере
Никита Паглазов
12 лет последней победе «Спартака» в Петербурге
Аудио-версия:
Комментарии
Бибер стал 30-летним мужчиной, планета пережила пандемию COVID-19, а красно-белые сменили 12 тренеров.

«Спартак» уже 12 лет не побеждает «Зенит» в Санкт-Петербурге. В последний раз москвичи обыграли петербуржцев в гостях в мае 2012-го. Тогда «Спартак» испортил «Зениту» празднование титула, забив два мяча в концовке и одержав победу со счётом 3:2. Но с тех пор за 15 матчей (16 – с учётом Суперкубка-2022) — 0 побед.

А что произошло в мире, пока «Спартак» не выигрывает у «Зенита» в Санкт-Петербурге? Просто почувствуйте, как давно длится безвыигрышная серия москвичей.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дети, которые 1 сентября 2012 года пошли в школу, закончили 11-й класс в 2023-м.

Apple выпустила 36 разных моделей iPhone (с iPhone 5 по iPhone 15).

Тим Кук на презентации iPhone

Тим Кук на презентации iPhone

Фото: Justin Sullivan/Getty Images

21 декабря 2012 года Земля пережила конец света по календарю Майя.

«Зенит» стал чемпионом России ещё семь раз после 2012 года. Это сезоны-2014/2015, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

«Зенит» с трофеем РПЛ

«Зенит» с трофеем РПЛ

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

В футболе дебютировали такие игроки, как Килиан Мбаппе (2015-й, «Монако», в 16 лет), Эрлинг Холанд (2016-й, «Брюне», в 16 лет), Винисиус Жуниор (2017-й, «Фламенго», в 16 лет) и Джуд Беллингем (2019-й, «Бирмингем», в 16 лет). А также Бруну Фернандеш (2012-й, «Новара», в 16 лет), Усман Дембеле (2015-й, «Ренн», в 18 лет), Йозуа Киммих (2013-й, «РБ Лейпциг», 18 лет).

У «Зенита» хитрый план перед «Спартаком»?
«Зенит» «прибедняется» перед игрой со «Спартаком». Это хитрый план?
«Зенит» «прибедняется» перед игрой со «Спартаком». Это хитрый план?

«Реал» шесть раз выиграл Лигу чемпионов (2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024).

«Реал» с трофеем Лиги чемпионов — 2014

«Реал» с трофеем Лиги чемпионов — 2014

Фото: Michael Regan/Getty Images

Обновлённый «Реал» пока что не впечатляет:
«Реалу» не хватает мощи. Мбаппе, Винисиуса и Беллингема недостаточно
«Реалу» не хватает мощи. Мбаппе, Винисиуса и Беллингема недостаточно

В сборной России сменилось пять тренеров: Дик Адвокат (до июня 2012 года), Фабио Капелло (2012-2015), Леонид Слуцкий (2015-2016), Станислав Черчесов (2016-2021), Валерий Карпин (2021 — н.в.).

Станислав Черчесов в сборной России

Станислав Черчесов в сборной России

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чемпионат мира выиграли три разные сборные: Германия (2014), Франция (2018) и Аргентина (2022).

Лучшим бомбардиром в истории РПЛ стал Артём Дзюба (160 голов), у которого в 2012 году было всего 28 мячей (на конец сезона-2011/2012).

Артём Дзюба в «Спартаке»

Артём Дзюба в «Спартаке»

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Соболев идёт по пути Дзюбы:
«Не может взрослый так себя вести». Нагучев проехался по Соболеву и сравнил его с Дзюбой
Эксклюзив
«Не может взрослый так себя вести». Нагучев проехался по Соболеву и сравнил его с Дзюбой

Население Москвы увеличилось на 1,3 млн человек (11,8 млн → 13,1 млн), а Китая — на 50 млн (1,35 млрд → 1,4 млрд).

Население Земли тем временем выросло примерно на 1 млрд (7,1 млрд → 8,1 млрд).

«Золотой мяч» выиграли четыре футболиста: Лионель Месси (2015, 2019, 2021, 2023), Криштиану Роналду (2013, 2014, 2016, 2017), Лука Модрич (2018) и Карим Бензема (2022).

Лионель Месси с «Золотым мячом»

Лионель Месси с «Золотым мячом»

Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

А в этом году ждём «Золотой мяч» у Родри?
Отдайте «Золотой мяч» Родри. Пожалуйста
Отдайте «Золотой мяч» Родри. Пожалуйста

Хаби Алонсо успел завершить игровую карьеру в 2017 году и привести «Байер» к первому золоту Бундеслиги в истории (2024) в качестве тренера. А Хави (выступал до 2019-го) — «Барселону» к титулу Примеры (2023).

Канадский исполнитель Джастин Бибер превратился из 18-летнего подростка в 30-летнего мужчину.

Джастин Бибер

Джастин Бибер

Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

В 2013 году в окрестностях Челябинска произошло падение метеорита.

Карьеры (тренерские и игровые) закончили сэр Алекс Фергюсон, Арсен Венгер, Златан Ибрагимович, Дэвид Бекхэм, Роналдиньо, Тони Кроос, Гарет Бэйл, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков.

Алекс Фергюсон в последнем матче

Алекс Фергюсон в последнем матче

Фото: Michael Regan/Getty Images

Как сэр Алекс Фергюсон и другие получали рыцарское звание:
У Саутгейта есть шанс получить рыцарское звание. За что его дают и кому вручали раньше
У Саутгейта есть шанс получить рыцарское звание. За что его дают и кому вручали раньше

Великобритания в 2020 году вышла из Евросоюза.

Мир пережил пандемию COVID-19 и лихорадки Эбола.

Мир пережил COVID-19

Мир пережил COVID-19

Фото: Justin Sullivan/Getty Images

В августе 2016 года произошёл запуск социальной сети TikTok.

В 2018 году произошла первая в истории встреча глав КНДР и США — Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

Встреча глав КНДР и США — Ким Чен Ына и Дональда Трампа

Встреча глав КНДР и США — Ким Чен Ына и Дональда Трампа

Фото: Dong-A Ilbo/Getty Images

В 2020 году бизнесмен Джефф Безос стал первым человеком, чьё состояние превысило $ 200 млрд.

Джефф Безос

Джефф Безос

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

«Манчестер Сити» семь раз выиграл АПЛ после 2012 года. Это случилась в сезонах-2013/2014, 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. И один раз — Лигу чемпионов (2023).

«Манчестер Сити» с трофеем АПЛ

«Манчестер Сити» с трофеем АПЛ

Фото: Michael Regan/Getty Images

В этом сезоне «Сити» идёт за новым титулом:
«Сити» в плохом состоянии. Но «Челси» даже это не спасло
«Сити» в плохом состоянии. Но «Челси» даже это не спасло

Россия приняла Олимпиаду-2014, чемпионат мира — 2018, Универсиаду-2013 и несколько матчей Евро-2020.

Артём Дзюба на ЧМ-2018 в России

Артём Дзюба на ЧМ-2018 в России

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В 2022 году космический телескоп имени Джеймса Уэбба получил первое глубокое изображение Вселенной — старейшее и самое высокое на сегодняшний день.

«ПСЖ» 10 раз выиграл Лигу 1. Загибайте пальцы: сезоны-2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. И сыграл всего в одном финале Лиги чемпионов — в 2020-м случилось поражение от «Баварии».

«ПСЖ» 10 раз выиграл Лигу 1

«ПСЖ» 10 раз выиграл Лигу 1

Фото: Julian Finney/Getty Images

Как команда Кузяева была в шаге от сенсации с «ПСЖ»:
«Гавр» с Кузяевым шёл к сенсации против «ПСЖ». Но на 85-й минуте началось избиение
«Гавр» с Кузяевым шёл к сенсации против «ПСЖ». Но на 85-й минуте началось избиение

В 2016 году «Чикаго Кабс» прервал самую длинную бестрофейную серию в бейсболе, победив «Кливленд Гардианс» и выиграв Мировую серию. Впервые за 108 лет (с 1908-го).

Биткоин с 2012 года вырос в 4515 раз: с $ 13,44 до $ 60 686.

Биткоин

Биткоин

Фото: Dan Kitwood/Getty Images

В мире появились чат-боты на основе искусственного интеллекта. Самый известный — ChatGPT — запущен в ноябре 2022 года.

Александр Овечкин выиграл первый Кубок Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» в 2018 году. А команда «Вегас Голден Найтс», основанная в 2017-м, свой первый Кубок взяла в 2023-м.

Александр Овечкин с Кубком Стэнли

Александр Овечкин с Кубком Стэнли

Фото: G Fiume/Getty Images

В «Спартаке» поработали 12 тренеров: Унаи Эмери (июль — ноябрь 2012-го), Валерий Карпин (ноябрь 2012-го — март 2014-го), Дмитрий Гунько (март — май 2014-го), Мурат Якин (июнь 2014-го — май 2015-го), Дмитрий Аленичев (июнь 2015-го — август 2016-го), Массимо Каррера (август 2016-го — октябрь 2018-го), Олег Кононов (ноябрь 2018-го — сентябрь 2019-го), Доменико Тедеско (октябрь 2019-го — май 2021-го), Руй Витория (май — декабрь 2021-го), Паоло Ваноли (декабрь 2021-го — июнь 2022-го), Гильермо Абаскаль (июнь 2022-го — апрель 2024-го) и Деян Станкович (с июня 2024-го).

Массимо Каррера в «Спартаке»

Массимо Каррера в «Спартаке»

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

В последнем матче «Спартак» показал крутую игру. Были даже флешбэки времён Романцева:
«Спартак» прекрасен перед матчем с «Зенитом». Есть даже голы из 90-х
«Спартак» прекрасен перед матчем с «Зенитом». Есть даже голы из 90-х

А что произошло в вашей жизни? Делитесь в комментариях!

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android