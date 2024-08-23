Топ-события субботы: «Зенит» — «Спартак», полуфиналы Суперкубка в футзале, регби, волейбол

Насыщенное 24 августа: посмотрим теннис, матчи «Барселоны» и «Арсенала», Кубок Блинова по хоккею, а ещё после большой паузы вернётся Ф-1!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 0:30*: Маккартни Кесслер (США, WC) — Анастасия Потапова (Россия, 5), Кливленд, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: выйдет ли Потапова в первый финал в сезоне?

Анастасия Потапова впервые за сезон добрались до полуфинала турнира WTA. Теперь, чтобы оказаться в решающем матче, 23-летняя россиянка должна попытаться справиться с американкой Маккартни Кесслер. Ранее девушки друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Беатрис Хаддад-Майя — Катержина Синякова.

🎾 2:00*: Лулу Сун (Новая Зеландия) — Екатерина Александрова (Россия, 3), Монтеррей, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Лулу Сун со второй россиянкой подряд?

Новозеландка Лулу Сун расстроила планы на российский полуфинал в Монтеррее, обыграв в 1/4 финала Эрику Андрееву. Теперь ей предстоит помериться силами с Екатериной Александровой. Девушки ранее уже играли однажды — в Сеуле-2022 сильнее оказалась Александрова. Победительница сразится в финале с кем-то из пары Линда Носкова — Эмма Наварро.

🏒 12:00: «Трактор» — «Барыс», Кубок Блинова

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова 24 августа 2024, суббота. 12:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Трактор» сделать шаг в сторону победы на турнире?

Челябинцы пока очень уверенно идут на дистанции омского турнира, потеряв лишь одно очко во встрече с «Локомотивом». Но при этом подопечные Бенуа Гру не забывают и обкатывать молодёжь, которая нуждается в игровой практике. «Барыс» тоже дал поиграть своему резерву, однако эта затея обернулась разгромным поражением. Никита Тертышный забил в двух встречах подряд, сможет ли форвард продлить результативную серию?

🏐 12:00: «Динамо» Москва — «Белогорье», Кубок Легенд, группа Б, 2-й тур

Интрига: противостояние игровых стилей — кто сильнее?

Эти клубы исповедуют совершенно разный игровой стиль. Динамовцы склонны к силовому, мощному волейболу. Белгородцы же в первой игре с «Зенитом» уповали на скорость и действия в защите. Обыграть петербуржцев получилось, как будет во втором матче?

⚽️ 13:00: «Норильский никель» — «Тюмень», футзал, Суперкубок России, 1/2 финала

Интрига: сможет ли Сергей Скорович начать с успеха?

В межсезонье новым главным тренером «Норильского никеля» стал прекрасно знакомый всем поклонникам футзала Сергей Скорович, под руководством которого сборная России добивалась высоких результатов. Наверняка новому наставнику хочется сразу же показать класс. И выиграть первый трофей с новым клубом Скорович может буквально за пару дней. Для этого нужно сначала победить «Тюмень» в полуфинале Суперкубка, а затем выиграть и финал. Легко точно не будет!

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🏉 14:00: «Стрела» — «Слава», чемпионат России по регби, 1/4 финала, второй матч

Интрига: сможет ли «Слава» сотворить сенсацию?

Многие в первом четвертьфинальном матче этой пары ожидали, что «Стрела» учинит «Славе» форменный разгром. Однако казанцы хоть и выиграли, но добились положительного для себя результата с большим трудом. После первого тайма «Слава» вообще вела в счёте, но преимущество не удержала, уступила со счётом 11:19. Шансы на то, что москвичи сотворят сенсацию, всё-таки есть. Однако в родных стенах команде ДжейПи Нила, конечно, будет намного проще. «Стрела» должна проходить дальше, но без борьбы её в полуфинал не пропустят.

⚽️ 15:00: ЦСКА — «Акрон», РПЛ, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли ЦСКА серию из поражений?

У команды Николича проблемы — в РПЛ уже два поражения подряд. Да, проиграли топам, но от этого не менее обидно. Сначала 1:2 в Краснодаре, затем — домашние 0:1 с «Локомотивом», когда пропустили на 90-й минуте. Теперь соперник наконец поскромнее. «Акрон» — новичок лиги, который после пяти туров болтается в зоне вылета. Так что здесь ЦСКА просто обязан брать своё.

🏎 16:00: Формула-1, Гран-при Нидерландов, квалификация

Интрига: как на пелотон Ф-1 повлияли каникулы и новинки?

Команды и гонщики Формулы-1 собрались вместе впервые после продолжительной летней паузы. При этом многие – например, «Макларен» и «Ред Булл» – подготовили к Гран-при Нидерландов пакеты обновлений, которые могут повлиять на расстановку сил. Разумеется, перемешать карты в состоянии и нидерландская погода: в субботу не исключён дождь. Всё это делает квалификацию максимально интересной, тем более что на пятничных тренировках разрыв между «Маклареном» и «Мерседесом» был минимальным, а Ферстаппен затаился чуть позади своих оппонентов.

⚽️ 16:00: «Газпром-Югра» — «Ухта», футзал, Суперкубок России, 1/2 финала

Интрига: сможет ли «Ухта» взять реванш за поражение в финале?

Югорчане выигрывали Суперкубок России в 2022 году – тогда в финале со счётом 3:2 была повержена «Синара». В 2023 году добраться до финала не получилось, и сейчас вот он – новый шанс. Но чтобы сыграть в решающем матче, сначала нужно пройти «Ухту». В прошлом сезоне ухтинцы стали главным сюрпризом и крепким орешком для многих соперников, да и югорчан изрядно потрепали в финальной серии чемпионата России. Но сохранилась ли эта сила в новом сезоне? Посмотрим!

⚽️ 17:30: «Факел» — «Оренбург», РПЛ, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: случится ли первая победа «Факела» в сезоне?

В Воронеже грустно. Два сезона команда успешно боролась за выживание, но старт нового чемпионата пока смотрится пугающе. Лишь одна ничья в пяти турах, остальное — поражения. И даже фирменный шаг — смена тренера — не помог. Сейчас «Факелом» рулит Пятибратов, и от него ждут долгожданной победы. «Оренбург», по своим меркам, тоже неуверенно идёт по дистанции, так что для Воронежа это шанс. Если сейчас не побеждать, то когда?

⚽️ 17:00: «Зенит» — «Спартак», РПЛ, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервётся ли 12-летняя серия «Спартака»?

Главный вопрос перед каждым выездом красно-белых в Санкт-Петербург. Разница лишь в том, что в этот раз «Спартак» действительно не выглядит безнадёжным. При Станковиче команда относительно уверенно берёт очки, много забивает и мало пропускает. А тут ещё и «Зенит» потерял главную звезду — Глушенков вылетел на несколько недель из-за перелома руки. Так что для «Спартака» это определённо шанс. Если удастся хотя бы не проиграть чемпиону, можно получить заряд для полноценного участия в гонке.

🏐 19:00: «Локомотив» Новосибирск — «Зенит-Казань», Кубок Легенд, группа А, 2-й тур

Интрига: Вербов против Константинова

Матчи между казанским «Зенитом» и новосибирским «Локомотивом» всегда проходят в бескомпромиссной борьбе, даже если это всего лишь групповой этап Кубка Легенд. Пожалуй, в последние годы именно новосибирцы удачнее всего играют с командой Алексея Вербова. В межсезонье команда Пламена Константинов прилично обновилась. Получится ли у железнодорожников навязать борьбу чемпиону?

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⚽️ 19:30: «Астон Вилла» — «Арсенал» Лондон, АПЛ, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Эмери снова огорчит бывший клуб?

«Арсенал» в последние сезоны похорошел, но вот встречи с Эмери ему даются тяжело. Весной испанец привёз «Виллу» в Лондон и вынес соперника 2:0. Теперь «Арсеналу» вообще играть в Бирмингеме. Причём обе команды стартовали удачно — в 1-м туре были победы. Так что висит вопрос: кто продолжит серию и хотя бы на время закрепится вверху таблицы?

⚽️ 20:00: «Барселона» — «Атлетик», Примера, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Флик против сложнейшего соперника!

«Атлетик», конечно, не криптонит для «Барселоны», но исторически это очень сложный соперник. Например последние два матча каталонцы не могут победить клуб из Бильбао. А несколько встреч до того завершали лишь победой с минимальным счётом – 1:0. Вот и посмотрим, как проявят себя новички и так и не купленный в «Барсу» Иньяки Уильямс.

⚽️ 22:00: «Сент-Этьен» — «Гавр», Лига 1, 2-й тур

Интрига: команда Кузяева одержит первую победу?

В 1-м туре «Гавр» крупно уступил «ПСЖ» (1:4), ну а теперь пришло время бороться за очки. «Сент-Этьен» – середняк, а уж в Лиге 2 (последний раз команды пересекались именно там) нынешние гости выглядели уверенно (6:0, 2:2). Интересно также, как проявит себя Далер – россиянин в 1-м туре провёл на поле с чемпионом 90 минут.