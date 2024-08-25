«Краснодар» и «Динамо» не извлекли урока. Громкие слова и прежние проблемы

Это было ровно три месяца назад. 25 мая 2024-го сотни болельщиков «Динамо» пели песни в самом центре Краснодара. Эмоционально проводили команду к стадиону, где собралось ещё несколько тысяч. Для чемпионства динамовцам хватило бы ничьей. И почти все были уверены: проклятие будет снято. Уж слишком долго они к этому шли.

Но была и другая сторона истории – краснодарская. Мурад Мусаев не очень удачно стартовал после возвращения, а его команда выглядела слишком нестабильно на весеннем отрезке. Однако получилось, что, как и «Динамо», южане могли выиграть титул в последнем туре. Но нужно было побеждать.

Они это сделали, к большому удовольствию собравшейся публики. Аудитория была счастлива ровно до финального свистка, пока люди не потянулись к телефонам за информацией о победе «Зенита» в Петербурге. Сначала «Краснодар» забрал надежду у «Динамо», а потом её же забрали у него. История и правда киношно-драматическая. Даже удивительно, что никто до сих пор не выпустил документалку. Точно имела бы успех.

Прошло три месяца. Теперь они встретятся в Москве. И если проследить за спортивным и публичным позиционированием клубов, изменилось не так много. Главное – обе команды по-прежнему хотят бороться с «Зенитом» за титул. Проблема только в том, что слова не особо соотносятся с их же трансферной политикой.

Возьмём «Динамо». Ещё в конце прошлого сезона стало ясно: клубу нужно усиливаться вне зависимости от результата. И даже обозначили проблемные зоны – центр обороны, фланги, поиск альтернативы Константину Тюкавину. Что мы видим к 25 августа? Подписание Андрея Лунёва – это действительное крутое усиление. Плюс – Эль-Мехди Маухуб. Это пока вообще непонятно что такое. Да, мы знаем, что он выступал на Олимпийских играх и даже забил гол. Но это всё, что известно о парне. И пока трудно назвать его заменой Тюкавину.

Константин Тюкавин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Парадоксально, но при всех этих проблемах динамовцы сейчас и правда главные преследователи «Зенита». У них одно поражение в очном матче, а всё остальное – победы. Однако ощущение, что Марцел Личка сейчас на самом деле работает вопреки всем ожиданиям. И очень ждёт трансферы. Может, руководство уже по традиции и привезёт кого-то в сентябре? Но пока этого не просматривается.

У «Краснодара» – другая проблема. Она в том, чтобы удержать остатки лидеров. Матвей Сафонов уже покинул клуб, как и Хуниор Алонсо. Теперь важно сохранить Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобу. Если первый уже капитан и вроде бы готов остаться, то окружение второго всё ещё нацелено на уход. Хоть руководство и не оставляет попытки этому помешать. «Краснодар» уже укрепил две проблемные позиции: взяли центрального защитника и игрока на фланг. Плюс перехватили у «Зенита» Данилу Козлова. Но ещё и проводить трансфер нападающего клубу явно не хочется. Просто потому, что Кордобу будет очень трудно заменить.

Джон Кордоба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Зато главный тренер ещё перед матчем за Суперкубок России конкретно обозначил задачи клуба. Раз уж руководство в «Краснодаре» не публично, это приходится делать ему. Цель – выиграть все трофеи. Естественно, не отходя от своего стиля. Всё как и всегда.

Вывод: за три месяца у клубов в принципе ничего не изменилось – прежние проблемы и такие же громкие слова. Но сейчас ещё и разные места в таблице. Хотя если «Краснодар» победит в воскресенье, то по очкам сравняется с динамовцами.