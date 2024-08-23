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Рубин — Динамо Махачкала — 2:0, видеообзор матча 6-го тура РПЛ, голы: Даку, Чумич, удаление Алибекова, 23 августа 2024

В РПЛ — новый неожиданный бомбардир. Сегодня «прибил» Махачкалу. Видео
Георгий Илющенко
Отчёт «Рубин» — «Динамо» Махачкала — 2:0
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У Мирлинда Даку уже пять мячей в шести матчах.

«Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо». Дело могло закончиться разгромом — из-за VAR дагестанцев оставили в меньшинстве, хотя изначально судья хотел поставить пенальти.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2024, пятница. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Даку – 45'     2:0 Чумич – 63'    
Удаления: нет / Алибеков – 68'

Удивительно, но после дебютной победы в РПЛ Хасанби Биджиев провёл массовую ротацию: в запасе остались Пальцев, Ангбан и Абакар Гаджиев, Касинтура вообще не попал в заявку. Сразу же вышли Табидзе, Юсупов, Сердеров и новичок Агаларов – хотя казалось, что в старте окажется иранский герой матча с «Ахматом» Мохаммад. Видимо, на все 90 минут он пока не готов. Ну а некогда лучший бомбардир РПЛ в составе «Уфы» вернулся в родной город. Возможно, именно в Махачкале у него получится воскресить карьеру.

«Рубин» в прошедшем туре также победил. Изменения в составе случились и у него: всерьёз и надолго травмирован Юкич, на скамейке начал Безруков, в основу ворвались Рожков и Зотов. А уже на 16-й минуте Рашиду Рахимову пришлось менять получившего повреждение Ваду на Дардана. Какое влияние Валентин оказывает на игру казанцев, напоминать не стоит. А какое Дардан — не получится за неимением информации.

Вада получил травму в матче с «Динамо» Мх

Вада получил травму в матче с «Динамо» Мх

Фото: ФК «Рубин»

Футбол получался несобытийным. За практически весь первый тайм команды на двоих организовали только один голевой момент, совершая огромное количество брака. Зато какой! Чумич оказался один перед воротами и в упор замыкал прострел Кабутова — каким-то невероятным образом Волк его удар потащил. И вновь показал казанцам, что они несколько лет назад зря в него не поверили.

Ещё Давид отразил корявенький удар Даку. А на 44-й минуте вратаря подставил случайно сыгравший рукой в собственной штрафной Шумахов. Мирлинд с 11-метрового не простил и исполнил точно в правую девятку — чтобы затем в привычном стиле спровоцировать Волка. Жёлтой за это он не получил, а вот заступившийся за партнёра Юсупов — да. Что ж, бывает.

Кстати, Даку точно можно назвать неожиданным бомбардиром РПЛ: в прошлом сезоне он забил 10 голов в 28 встречах, а сейчас – пять в шести! Идёт с сумасшедшим опережением графика.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Биджиева происходящее не устраивало, и в перерыве он сменил Джапо с Юсуповым на Сандрачука с Мрезигом. Чуть позже — и Гаджиева на Сердерова. Подействовало. Динамовцы наконец-то начали создавать впереди опасность. Не прямо огромную, но хоть какую-то. Табидзе вот проверил бдительность Ставера, а команда перехватила инициативу и держала мяч (61% за первые 13 минут).

Что случилось дальше? Казанцы улетели в контратаку. Даку подал справа на Чумича, тот сыграл ловко и головой подрезал мяч в перекладину. Снова не повезло. Бесконечно такое продолжаться не могло, что Никола и доказал: на 63-й минуте после перехвата Рожкова у Кагермазова подобрался к штрафной и технично зарядил в дальний угол. Заслужил!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ну а следом интрига скончалась. Даку в борьбе с Алибековым рухнул в штрафной. Левников хотел поставить ещё один пенальти, но послушал подсказку ассистентов на VAR и изменил решение: те увидели, что нарушение случилось вне штрафной площади. Махачкалинцы избежали 11-метрового, тем не менее лишились из-за удаления капитана.

«По первому пенальти вопросов нет. Что касается красной карточки, Левников изначально назначил 11-метровый удар и показал жёлтую. А дальше VAR проверял момент первого контакта – он был за линией, а раз так, то это штрафной удар и красная карточка за лишение явной возможности забить гол», — прокомментировал «Чемпионату» судейские решения экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов.

«Динамо» не сдавалось даже в меньшинстве и всё равно было обречено. Появившиеся на поле Зинович и Моххамад не спасли. «Рубин» временно ворвался в топ-5, а махачкалинцы так и остались вне первой десятки.

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