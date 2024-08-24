«Байер» по-прежнему сумасшедший! Вырвали победу на 90+11-й минуте!

«Байер» стартовал в новом сезоне Бундеслиги с победы над мёнхенгладбахской «Боруссией». Команда Хаби Алонсо победила в свойственной ей манере – благодаря голу в добавленное время.

Началось всё весьма буднично: на 12-й минуте Гранит Джака расчехлил «пушку» и открыл счёт в матче. На 38-й минуте Флориан Вирц удвоил преимущество чемпиона, грамотно воспользовавшись отскоком.

Перед перерывом Тим Кляйндинст вроде бы отыграл один мяч, но VAR его отменил: футболист нарушал правила, когда продавливал Пьеро Инкапье.

Казалось бы, игра сделана. Но после перерыва «Боруссия» воспряла: на 59-й минуте Нико Эльведи отыграл один мяч – открылся на скидку партнёра в штрафной. А за пять минут до конца основного времени Тим Кляйндинст сделал счёт 2:2, расстреляв Лукаша Градецки после идеального паса Кевина Штёгера.

«Байер» вырвал победу у «Боруссии» Фото: Jörg Schüler/Bayer 04 Leverkusen via Getty Images

Вот оно, время «Байера»! Последние минуты основного времени и всё добавленное леверкузенцы кошмарили соперника по полной. Масса атак привела к тому, что «Гладбах» ошибся: судья поставил 11-метровый за падение в штрафной Амина Адли.

К мячу на 90+11-й минуте подошёл Вирц. Вингер сильно пробил в нижний угол, но с ударом справился Йонас Омлин. А вот с добиванием всё того же Флориана – нет.

Получается, сказка «Байера» продолжается?