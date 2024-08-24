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Боруссия М — Байер — 2:3, обзор матча 1-го тура Бундеслиги, камбэк, голы Вирца и Джаки

«Байер» по-прежнему сумасшедший! Вырвали победу на 90+11-й минуте!
Константин Кринский
Отчёт «Боруссия» М — «Байер» — 2:3
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Магия продолжается.

«Байер» стартовал в новом сезоне Бундеслиги с победы над мёнхенгладбахской «Боруссией». Команда Хаби Алонсо победила в свойственной ей манере – благодаря голу в добавленное время.

Германия — Бундеслига . 1-й тур
23 августа 2024, пятница. 21:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
2 : 3
Байер
Леверкузен
0:1 Джака – 12'     0:2 Вирц – 38'     1:2 Эльведи – 59'     2:2 Кляйндинст – 85'     2:3 Вирц – 90+11'    

Началось всё весьма буднично: на 12-й минуте Гранит Джака расчехлил «пушку» и открыл счёт в матче. На 38-й минуте Флориан Вирц удвоил преимущество чемпиона, грамотно воспользовавшись отскоком.

Перед перерывом Тим Кляйндинст вроде бы отыграл один мяч, но VAR его отменил: футболист нарушал правила, когда продавливал Пьеро Инкапье.

Казалось бы, игра сделана. Но после перерыва «Боруссия» воспряла: на 59-й минуте Нико Эльведи отыграл один мяч – открылся на скидку партнёра в штрафной. А за пять минут до конца основного времени Тим Кляйндинст сделал счёт 2:2, расстреляв Лукаша Градецки после идеального паса Кевина Штёгера.

«Байер» вырвал победу у «Боруссии»

«Байер» вырвал победу у «Боруссии»

Фото: Jörg Schüler/Bayer 04 Leverkusen via Getty Images

Вот оно, время «Байера»! Последние минуты основного времени и всё добавленное леверкузенцы кошмарили соперника по полной. Масса атак привела к тому, что «Гладбах» ошибся: судья поставил 11-метровый за падение в штрафной Амина Адли.

К мячу на 90+11-й минуте подошёл Вирц. Вингер сильно пробил в нижний угол, но с ударом справился Йонас Омлин. А вот с добиванием всё того же Флориана – нет.

Получается, сказка «Байера» продолжается?

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