И это ещё Кононов и Ваноли в Санкт-Петербург со «Спартаком» не ездили. А у Якина, кстати, уникальное достижение.

«Спартак» не побеждает «Зенит» в гостях при 9 тренерах! А какая его версия была лучшей?

В мае 2012 года, в конце переходного сезона «Спартак» забрал у уже фактически празднующего чемпионство «Зенита» выездную победу — с голом фаворита Александра Бубнова Рафаэла Кариоки на последних минутах (3:2). Кто бы тогда мог подумать, что вскоре начнётся бесконечно серая спартаковская серия в Петербурге. Сейчас она насчитывает 16 матчей: 0 побед и всего шесть ничьих, включая одну, где соперник был сильнее в кубковой серии пенальти.

За эти 12 лет команды много раз кардинально менялись. Оно и понятно, столько времени прошло. Сегодня красно-белые вновь сыграют с «Зенитом» в Петербурге. Возможно, теперь результат будет другим?

А пока вспомним и выберем лучшие версии «Спартака», которые пытались и не смогли. И сразу уточним: при Олеге Кононове и Паоло Ваноли, на их счастье, спартаковцы петербургских выездов избежали.

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