«Спартак» не побеждает «Зенит» в гостях при 9 тренерах! А какая его версия была лучшей?

В мае 2012 года, в конце переходного сезона «Спартак» забрал у уже фактически празднующего чемпионство «Зенита» выездную победу — с голом фаворита Александра Бубнова Рафаэла Кариоки на последних минутах (3:2). Кто бы тогда мог подумать, что вскоре начнётся бесконечно серая спартаковская серия в Петербурге. Сейчас она насчитывает 16 матчей: 0 побед и всего шесть ничьих, включая одну, где соперник был сильнее в кубковой серии пенальти.
За эти 12 лет команды много раз кардинально менялись. Оно и понятно, столько времени прошло. Сегодня красно-белые вновь сыграют с «Зенитом» в Петербурге. Возможно, теперь результат будет другим?
А пока вспомним и выберем лучшие версии «Спартака», которые пытались и не смогли. И сразу уточним: при Олеге Кононове и Паоло Ваноли, на их счастье, спартаковцы петербургских выездов избежали.
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«Спартак» времён Массимо Карреры
Результат в Петербурге: 2:4 (2 октября 2016 года), 1:5 (6 августа 2017-го), 0:0 (2 сентября 2018-го)
Кто играл: Сальваторе Боккетти, Денис Глушаков, Фернандо, Зе Луиш, Ивелин Попов (по три матча), Артём Ребров, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Роман Зобнин, Квинси Промес, Александр Самедов (по два), Александр Максименко, Илья Кутепов, Самуэль Жиго, Маурисио, Дмитрий Комбаров, Николай Рассказов, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Джано Ананидзе, Александр Ломовицкий, Марио Пашалич
Каррера неплохо противостоял «Зениту» в Москве и добился двух побед (2:1, 3:1). Поездки в Петербург — совсем иной случай. Во время первой получилось дважды отыграться: Боккетти забил вслед за Доменико Кришито, Зе Луиш — за Артёмом Дзюбой. Но вот на голы Акселя Витселя и Жулиано реакции не последовало.
Второй выезд принёс красно-белым ещё больше страданий. Александр Кокорин, его тёзка Ерохин, Кришито и Далер Кузяев сделали 4:0. Промес с пенальти один мяч отыграл, а Ребров сыграл неловко, забросил в свои ворота и восстановил разницу в счёте. Для остроты по красной отхватили Игорь Смольников и Адриано. Третья попытка получилась наиболее успешной: как с 0:0 начали, так с ними и закончили. Максименко стал тогда настоящим героем.
Две победы, ничья и два поражения — на самом деле, недурная статистика. Развить успех (а для красно-белых это реально успех) не удалось: «Спартак» опубликовал в соцсетях фото со стадионом и странно попрощался со своим самым успешным тренером в XXI веке.
«Спартак» Владимира Слишковича
Результат в Петербурге: 0:0 (2 марта 2024 года), 0:0 (17 апреля 2024-го)
Кто играл: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Никита Чернов, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Кристофер Мартинс, Хесус Медина, Александр Соболев, Манфред Угальде, Антон Зиньковский, Михаил Игнатов (по два матча), Георгий Джикия, Срджан Бабич, Виктор Мозес, Томаш Тавареш, Даниил Денисов, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Тео Бонгонда
Слишкович в предыдущем сезоне порулил «Спартаком» всего в 12 матчах, хотя неплохими результатами и «химией» с футболистами вполне заслуживал полноценный контракт. Но даже так ему пришлось дважды сыграть с «Зенитом». И оба раза (в полуфинале Кубка плюс чемпионате) получилось «засушиться».
Тут сразу поправка: в двух играх из 12 Владимир замещал дисквалифицированного и пока ещё не уволенного Гильермо Абаскаля. Но раз уж именно босниец находился у бровки, на него их и запишем. Сначала он устроил сонливое царство в чемпионате, потом — в Кубке. Во втором случае, правда, это было лишним: «Зенит» имел преимущество за счёт выездной победы (2:1) и в результате докатил до трофея.
«Спартак» времён второго захода Валерия Карпина
Результат в Петербурге: 2:4 (28 сентября 2013 года)
Кто играл: Сергей Песьяков, Сергей Паршивлюк, Евгений Макеев, Жоао Карлос, Дмитрий Комбаров, Хосе Хурадо, Араз Озбилиз, Ким Чельстрём, Денис Глушаков, Эйден Макгиди, Юра Мовсисян, Рафаэл Кариока, Павел Яковлев, Денис Давыдов
Карпин сменил Уная Эмери, второй раз возглавил «Спартак» – и улучшил результаты команды. Правда, начал он с домашнего поражения как раз от «Зенита» (2:4). И уже в следующем сезоне повторил результат, только в Петербурге. Чельстрём быстро ответил на точный удар Александра Кержакова, а далее Мовсисян — на «пушку» Халка. Но вот затем голы Олега Шатова и Мигела Данни не оставили красно-белым шанса.
Через полтора месяца, к слову, «Спартак» взял реванш в Москве за счёт хит-трика Мовсисяна и забитого мяча Глушакова (4:2). Но конкретно в этом материале речь о петербургских матчах, так что тут — только упоминание.
Третьей игры в данном противостоянии не случилось: весной спартаковцы взяли только одно очко в матчах с «Тереком» (0:1) и «Анжи» (2:2), заодно отлетев в Кубке от «Тосно» (0:1). На этом второй и пока что финальный заход Карпина в «Спартак» завершился — руководство клуба тогда не отличалось терпением.
«Спартак» времён Доменико Тедеско
Результат в Петербурге: 0:1 (1 декабря 2019 года), 1:2 (19 июля 2020-го), 1:3 (16 декабря 2020-го)
Кто играл: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон, Алекс Крал, Зелимхан Бакаев, Джордан Ларссон (по три матча), Илья Кутепов, Павел Маслов, Илья Гапонов, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Эсекьель Понсе (по два), Николай Рассказов, Виктор Мозес, Лоренсо Мельгарехо, Джано Ананидзе, Резиуан Мирзов, Андре Шюррле, Гус Тиль, Александр Соболев
Тедеско конкуренцию «Зениту» особо не подвёз: помимо трёх поражений в Петербурге, у него была московская ничья 1:1 с голом Понсе на 85-й минуте. Причём шансище подвернулся сразу же: Кутепов устроил самострел, но на 49-й минуте красную схватил Магомед Оздоев. У «Спартака» был практически весь второй тайм, чтобы исправить ситуацию. Не вышло.
Следующая попытка пошуметь в Петербурге красно-белым выпала в полуфинале Кубка России. Сопротивление они действительно оказали, вот только дальше шагнули всё равно чемпионы. Артём Дзюба реализовал пенальти, на 45+1-й Соболев вернул равновесие, но на перерыв команды всё равно ушли с прежней разницей: уже на 45+3-й забил Далер Кузяев. Далее голов не было. «Зенит» забрал титул, минимально одолев «Химки». По сути, спартаковцы уступили в досрочном финале. А потом было много вопросов по судейству.
Перед зимней паузой они вновь съездили к сине-бело-голубым вхолостую. Причём Деян Ловрен благородно поразил собственные ворота. А вот Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и вновь Дзюба били уже в правильную сторону. Для бельгийца «Зенит» так и остался непобеждённым.
«Спартак» времён Мурата Якина
Результат в Петербурге: 0:0 (27 сентября 2014 года)
Кто играл: Артём Ребров, Сергей Паршивлюк, Сердар Таски, Хуан Инсаурральде, Евгений Макеев, Дмитрий Комбаров, Ким Чельстрём, Ромуло, Квинси Промес, Хосе Хурадо, Артём Дзюба, Жоао Карлос, Тино Коста, Патрик Эберт
Это сейчас Якин — успешный тренер: участник плей-офф ЧМ-22 и четвертьфиналист Евро-24 со сборной Швейцарии. Но вот в России десятилетие назад у него не получилось. Зато у Мурата есть важное достижение — ни разу не проиграл «Зениту».
В финале сезона-2014/2015 «Спартак» при швейцарце упустил победу только из-за гола Халка в добавленное ко второму тайму время. А в его начале увёз из Петербурга нулевую ничью, хотя «Зенит» перед этим положил пятёрку «Ростову», трёшку «Динамо» и аж восьмёрку — «Торпедо». Красно-белые ранее не пропускали от сине-бело-голубых на выезде в марте 2008-го — при Станиславе Черчесове.
Если бы ещё со всеми остальными «Спартак» играл с такой же отдачей, как с «Зенитом»… Шестое место в Премьер-Лиге и вылет из 1/8 финала Кубка от «Рубина» (0:2) — так себе достижения.
«Спартак» времён Уная Эмери
Результат в Петербурге: 0:5 (11 августа 2012 года)
Кто играл: Андрей Дикань, Сослан Гатагов, Марек Сухи, Николас Пареха, Евгений Макеев, Динияр Билялетдинов, Деми де Зеув, Рафаэл Кариока, Эйден Макгиди, Эммануэль Эменике, Артём Дзюба, Джано Ананидзе, Веллитон, Павел Яковлев
При испанце красно-белые начали многообещающе: с трёх побед, включая вынос сильного «Динамо» с Игорем Семшовым, Александром Кокориным и Кевином Кураньи (4:0). А потом отправились в Петербург и получили от «Зенита» пять безответных голов — между прочим, впервые аж с 1949 года.
В первом тайме забил только подававший тогда большие надежды Максим Канунников (спустя два года его вместо Дзюбы возьмёт на ЧМ-2014 Фабио Капелло). Во втором же случилось тотальное избиение: отличились «любимчики» фанатов обеих команд Владимир Быстров и Роман Широков, плюс дубль оформил Виктор Файзулин. Хоть как-то скрасить положение мог Билялетдинов, но не пробил Вячеслава Малафеева с 11-метрового.
После того позора «Спартак» прошёл в квалификации ЛЧ «Фенербахче» и всё равно быстро рассыпался. Эмери рассорился с русскоязычными футболистами, получил от Дзюбы мемное звание «тренеришки» и проработал в Москве менее пяти месяцев.
«Спартак» времён Руя Витории
Результат в Петербурге: 1:7 (11 августа 2012 года)
Кто играл: Александр Максименко, Георгий Джикия, Максимилиано Кофрие, Николай Рассказов, Айртон, Руслан Литвинов, Роман Зобнин, Виктор Мозес, Квинси Промес, Александр Соболев, Джордан Ларссон, Михаил Игнатов, Йоррит Хендрикс, Александр Ломовицкий, Зелимхан Бакаев
Самый явный претендент на последнее место в нашем опросе. То поражение стало не только самым болезненным в противостоянии с «Зенитом», но, пожалуй, и в целом в истории «Спартака». Да, ещё случалось 0:7 от «Ливерпуля» в 2017-м, но там расклад сил был и так очевиден. К тому же британцы — не принципиальный соперник. Петербуржцы — совсем другое дело.
Уже в первом тайме Сердар Азмун (дважды), Клаудиньо и Андрей Мостовой закинули красно-белым четвёрку. После перерыва Квинси один гол отыграл. Как потом шутили комментаторы матча, лучше бы он этого не делал. Ведь ещё больше разозлил «Зенит». Второй мяч Мостового, красная Кофрие, финальная казнь от Артёма Дзюбы и Александра Ерохина — «Спартак» тогда жалели даже некоторые зенитовские болельщики.
Витория эффектно вывел красно-белых в евровесну из группы ЛЕ с «Наполи», ещё сильным «Лестером» и «Легией», тем не менее на внутренней арене был феноменально кошмарен и шёл девятым. Привет, увольнение.
«Спартак» времён Гильермо Абаскаля
Результат в Петербурге: 0:4 (9 июля 2022 года), 0:0, 2:4 пен. (27 ноября 2022-го), 2:3 (7 мая 2023-го)
Кто играл: Даниил Хлусевич, Роман Зобнин, Даниил Денисов, Квинси Промес, Антон Зиньковский, Александр Соболев, Шамар Николсон (по три матча), Александр Селихов, Георгий Джикия, Никита Чернов, Мацей Рыбус, Николай Рассказов, Руслан Литвинов, Данил Пруцев (по два), Александр Максименко, Алексис Дуарте, Виктор Мозес, Павел Маслов, Томаш Тавареш, Леон Классен, Даниил Зорин, Кристофер Мартинс, Наиль Умяров, Михаил Игнатов, Кейта Бальде
Первым же испытанием Абаскаля в России стал Суперкубок, и встретили его в Петербурге не слишком радушно. Иван Сергеев, Малком, Вендел, Матео Кассьерра сразу же показали, что в сезоне-2022/2023 конкуренции в РПЛ можно не ждать. Контраргументов у «Спартака» не нашлось.
А вот второй матч в гостях у чемпионов прошёл в максимальной борьбе: и в футбольной, и в буквальной. Игроки сошлись стенка на стенку, и по три представителя каждой команды увидели перед собой красную. Причём арбитр ещё поскромничал: в драке участвовало гораздо больше людей. Пожалуй, это был наиболее реальный шанс красно-белых впервые за долгие годы победить в Петербурге, однако «Зенит» бил пенальти точнее и выгрыз кубковый перевес. В группе, впрочем, спартаковцы всё равно стали первыми.
Ну и самая яркая гостевая встреча (в плане футбола, не смешанных единоборств) при испанце состоялась в 26-м туре Премьер-Лиги. К 90+2-й минуте на табло светилась мировая: спасибо Клаудиньо, Андрею Мостовому, Бальде и Промесу, который ещё и в меньшинстве отличился с 11-метрового. Сергеев вколотил решающий, чемпионский мяч. «Спартак» долго сопротивлялся и всё равно побывал на «золотом» празднике.
Также стоит отметить московские матчи при Гильермо: 1:2 и 1:3 в РПЛ плюс 3:0 и 1:2 в Кубке. Если бы терпение спартаковских боссов было таким же, как в старые времена, встреч набралось бы меньше: Абаскаль очень долго ходил на грани увольнения.
«Спартак» времён Дмитрия Аленичева
Результат в Петербурге: 2:5 (16 апреля 2016 года)
Кто играл: Артём Ребров, Сальваторе Боккетти, Владимир Гранат, Сергей Паршивлюк, Евгений Макеев, Александр Зотов, Ивелин Попов, Ромуло, Квинси Промес, Денис Глушаков, Зе Луиш, Георгий Мелкадзе, Лоренсо Мельгарехо
Аленичев продолжил традиции Мурата Якина — «Спартак» в Москве расписал третью подряд мировую с «Зенитом», и то Артём Дзюба забыл бывшим только в конце матча (2:2). Ответная же игра получилась практически односторонней. Хотя начало осталось за красно-белыми: к 21-й минуте Попов и Глушаков забили с одной стороны, Аксель Витсель — с другой. Дальше царили хозяева: спасибо Халку, тому же Дзюбе, Маурисио и Хави Гарсии. Причём испанец отличился при большинстве: удаление заработал Макеев.
В РПЛ-2015/2016 Аленичев умудрился проиграть 10 матчей и стал пятым, тем не менее пост сохранил. Работал бы он и дальше, не уступи в квалификации Лиги Европы скромнейшему АЕКу из Ларнаки (1:1, 0:1). Однако то поражение стало судьбоносным — именно после него Дмитрий, как сам выражался, «передал багаж» Массимо Каррере, о чём спартаковские болельщики едва ли жалеют.