Магия от Николича! ЦСКА мучился с аутсайдером, но затем разнёс его за тайм

ЦСКА уступил в двух турах подряд: сначала «Краснодару» (1:2), а затем «Локомотиву» (0:1). И оба раза команда пропускала в концовках (на 90+1-й и 90-й минутах соответственно). Чтобы обыграть «Акрон», были необходимы минимум два мяча и надёжная защита.

Марко Николич не внёс изменений в состав по сравнению с матчем с «Локомотивом». Логичный ход, учитывая, что в дерби ЦСКА выглядел неплохо. С «Акроном» армейцы стартовали так же бодро. Тольяттинцы не стеснялись атаковать в ответ, что намекало на весёлый ход матча. Много передач у ЦСКА шло на Тамерлана Мусаева, у «Акрона» — на Бешимола. Но источником главных моментов стали фланговые футболисты. У ЦСКА в первой половине тайма сначала Виктор Давила опасно бил головой, но его удар парировал Сергей Волков. А в следующей атаке Иван Обляков приложился и попал в перекладину с радиуса штрафной.

ЦСКА прижимал «Акрон», искал моменты в атаке — и всё тщетно. Показалось, что матч с «Локомотивом» был не исключением, а следствием проблем в нападении. Ещё и в концовке первого тайма сначала Виктор Давила «запорол» выход один на один, а затем Мусаев неудачно замкнул верховую подачу.

ЦСКА — Акрон Фото: РИА Новости

Но в раздевалке Марко Николич сказал своим игрокам что-то волшебное. Потому что во втором тайме ЦСКА преобразился. Да, атаковала команда и в первые 45 минут, но острота и эффективность возросли именно после перерыва. И ЦСКА забил дважды на стартовом отрезке. На 49-й минуте армейцы разыграли комбинацию: Обляков покатил налево в штрафную на Аббосбека Файзуллаева, тот прострелил в центр, а оттуда одинокий Мусаев в касание отправил мяч в ворота. Красиво, просто, эффективно — 1:0.

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Затем чуть не отдал голевой пас рукой голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев. Он ввёл мяч на Данила Кругового, а тот промчался через всё поле и пробил — рядом с девяткой! Но через три минуты армейцы всё же забили второй. Атака ЦСКА закончилась прострелом Давилы на дальнюю штангу, где мяч поджидал Обляков. И снова легчайший гол!

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ЦСКА почувствовал лёгкость, снял напряжение и выглядел классно. Команда шла вперёд, а «Акрон» оказался в нокауте. Каких-то классных моментов тольяттинцы создать не смогли. Эмоциональность тренера гостей Заурбека Тедеева сыграла сегодня против игроков «Акрона».

ЦСКА же куражился. И забил снова на 82-й минуте: Обляков навесил с углового, а Мойзес взлетел и мощным ударом головой вколотил мяч в ворота гостей.

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У Ивана сегодня получился монструозный матч. Он отдал предголевой пас, оформил ассист и забил дважды! Дубль Облякова состоялся на 87-й минуте, когда полузащитник реализовал пенальти. Константин Савичев сыграл рукой в своей штрафной, VAR этот момент разглядел и позвал судью Артёма Чистякова к монитору.

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ЦСКА одержал третью победу в сезоне и поднялся на промежуточное четвёртое место. Новое кредо армейцев: если они и побеждают в нынешнем чемпионате, то только крупно. Ранее ЦСКА обыграл «Пари НН» (3:0) и «Оренбург» (5:1).

А «Акрон» начал сезон со смелого футбола с «Локомотивом» (2:3) и победы над «Факелом» (2:0). Но за последующие четыре тура тольяттинцы набрали всего одно очко. Справится ли тренер Тедеев с проблемами? Очень вовремя подоспела международная пауза, а после неё — домашний матч с «Химками».