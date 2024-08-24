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Брайтон — Манчестер Юнайтед — 2:1, обзор матча АПЛ, обидный офсайд Зиркзее и отмена гола, подробности, 24 августа 2024

Обиднее отмену гола сложно представить. Из-за нелепого момента «МЮ» отдал выигранный матч
Григорий Телингатер
«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» — 2:1
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В 1-м туре АПЛ Зиркзее был главным героем команды, а теперь — наоборот.

Во 2-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» выдал неплохой матч по содержанию, создав много опасных эпизодов у ворот «Брайтона». Амад Диалло сначала упустил несколько шансов, но во втором тайме всё-таки забил, сравняв счёт (до перерыва у «Брайтона» отличился бывший нападающий «МЮ» Дэнни Уэлбек).

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 14:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Уэлбек – 32'     1:1 Диалло – 60'     2:1 Педро – 90+5'    

При счёте 1:1 на 70-й минуте «МЮ» обязан был забивать. Благодаря Бруну Фернандешу у гостей прошла быстрая атака, которую на дальней штанге замыкал Гарначо. Вингер бил в пустые ворота, но получилось так, что мяч зашёл в сетку от Зиркзее. Нападающий коснулся мяча прямо на линии. Если бы нидерландец не трогал его, то был бы чистый гол, а так получился обидный офсайд, когда соперник уже был полностью отыгран.

Отменённый гол «МЮ»

Отменённый гол «МЮ»

Фото: кадр из трансляции

Вместо 1:2 получилось 2:1 в пользу «Брайтона». Хозяева на 90+5-й минуте забили победный гол. Удивительным образом все игроки «МЮ» забыли про дальнюю штангу, куда последовал навес — Жоао Педро забивал без малейшего сопротивления.

«Брайтон» с шестью очками временно возглавил таблицу АПЛ, а «МЮ» после двух туров остался с тремя очками.

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