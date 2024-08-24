Обиднее отмену гола сложно представить. Из-за нелепого момента «МЮ» отдал выигранный матч

В 1-м туре АПЛ Зиркзее был главным героем команды, а теперь — наоборот.

Во 2-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» выдал неплохой матч по содержанию, создав много опасных эпизодов у ворот «Брайтона». Амад Диалло сначала упустил несколько шансов, но во втором тайме всё-таки забил, сравняв счёт (до перерыва у «Брайтона» отличился бывший нападающий «МЮ» Дэнни Уэлбек).

При счёте 1:1 на 70-й минуте «МЮ» обязан был забивать. Благодаря Бруну Фернандешу у гостей прошла быстрая атака, которую на дальней штанге замыкал Гарначо. Вингер бил в пустые ворота, но получилось так, что мяч зашёл в сетку от Зиркзее. Нападающий коснулся мяча прямо на линии. Если бы нидерландец не трогал его, то был бы чистый гол, а так получился обидный офсайд, когда соперник уже был полностью отыгран.

Отменённый гол «МЮ» Фото: кадр из трансляции

Вместо 1:2 получилось 2:1 в пользу «Брайтона». Хозяева на 90+5-й минуте забили победный гол. Удивительным образом все игроки «МЮ» забыли про дальнюю штангу, куда последовал навес — Жоао Педро забивал без малейшего сопротивления.

«Брайтон» с шестью очками временно возглавил таблицу АПЛ, а «МЮ» после двух туров остался с тремя очками.