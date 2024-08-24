Историческая победа Воронежа! Этот сумасшедший гол со штрафного запомнят надолго. Видео

«Факел» наконец взял три очка на новом стадионе. А Николай Гиоргобиани исполнил Дэвида Бекхэма!

«Факел» в нынешнем сезоне натурально страдал: одно очко в пяти матчах РПЛ, два поражения в Кубке. С «Оренбургом» тоже пришлось помучиться, но всё же воронежцы наконец-то победили. Впервые на новом стадионе. Спасибо Гиоргобиани — он сотворил нереальную красоту.

К 62-й минуте счёт оставался нулевым: Москвичёв и Гудиев вообще не планировали пропускать и устраняли любую угрозу. А потом «Факел» заработал опасный штрафной. Исполнять его собрался перешедший этим летом из «Алании» Гиоргобиани, который прежде в последний раз забивал весной в Первой лиге.

Что было дальше? Николай мастерски перекинул стенку, и мяч от перекладины влетел в ворота! Покажите видео гола Бекхэму — он поаплодирует. Как и большинство зрителей РПЛ, которые наверняка для просмотра выбрали параллельный матч «Зенита» со «Спартаком».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Вырвать ничью «Оренбургу» не удалось. «Факел» он по-прежнему опережает, но теперь всего на одно очко — у воронежцев их четыре. Зону вылета команда временно покинула: «Ахмату» и «Крыльям» в этом туре ещё играть.