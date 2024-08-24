Какой же шанс упустил «Спартак»! «Зенит» делал всё, чтобы ему помочь

Главная цифра перед встречей — 12. Именно столько лет подряд «Спартак» не мог обыграть «Зенит» в Петербурге. Но сейчас настроение в красно-белой среде было действительно позитивным. У команды неплохой старт с одним поражением от «Оренбурга», классные результаты в Кубке и, главное, солидная результативность. А связка Барко — Угальде уже влюбила в себя многих. У «Зенита», наоборот, не самый удачный отрезок. Мало того что из-за травмы вылетел Глушенков, так ещё и без него не удалось переиграть «Химки».

Ещё в начале недели петербуржцы запутали всех. В медиа неожиданно вышел босс клуба Александр Медведев и заявил, что со «Спартаком» не сыграют Глушенков, Вендел, Педро и Караваев. Хоть и на открытой тренировке три футболиста начали работу в общей группе. В итоге в стартовый состав попали двое — Вендел и Педро. Условную позицию Глушенкова в основе занял Мостовой, а место Караваева — Волков. У «Спартака» из сюрпризов разве что появление в старте Медины. В остальном — все лучшие.

Перед матчем на стадионе организовали красивое шоу с симфоническим оркестром и большим танцем, а потом появились команды. И с первых минут стало понятно — будет горячо. Куча единоборств и мелких фолов прерывали попытки комбинировать. Причём интереснее выглядел «Спартак». В основном он атаковал через фланг Волкова, понимая, что зона проблемная.

Зенит — Спартак Фото: РИА Новости

Но первый опасный момент создали как раз хозяева: Педро здорово открылся на фланге, влетел в штрафную и прострелил вдоль ворот. Только касание мяча Рябчука спасло москвичей от пропущенного гола. Но уже через несколько минут был хорош Латышонок, который спас свои ворота после хорошего удара Угальде.

Важный факт: к 36-й минуте три полузащитника «Спартака» получили по жёлтой: Мартинс — ещё в начале встречи, а потом — Медина и Умяров. Станкович был вынужден реагировать, поэтому уже в первом тайме выпустил Зобнина вместо Кристофера. У «Зенита» таких проблем не было. Поэтому Семак реагировал на другое. А именно — на проблемы с Волковым.

В перерыве главный тренер «Зенита» сделал две замены, выпустив Алипа и Ерохина. Эракович из-за этого ушёл на первый фланг. И уже в самом начале петербуржцы могли пропустить: мяч после рикошета в штрафной отскочил к Барко, тот на замахе убрал соперников, но всё равно пробил в Нино.

А вот дальше уже оживился «Зенит». Петербуржцы включили скорости и зажали соперника на его половине. Казалось, всё шло к голу. У спартаковцев появились ошибки, Клаудиньо мог забивать, но мяч летел не туда. На 62-й минуте всё прервалось, ведь Эракович словил вторую жёлтую карточку за шесть минут. Причём заслуженную. По инерции «Зенит» ещё какое-то время владел инициативой, но потом инициатива перешла к «Спартаку».

Зенит — Спартак Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Правда, они словно не знали, что с ней делать. Большую часть времени катали мяч перед штрафной и не знали, как в неё пробраться. Первый реальный момент был создан только на 87-й минуте. Когда Маркиньос оббежал Барриоса и выдал в центр на Угальде, но тот слишком долго принимал решение, и тот же Барриос успел броситься под удар. По сути, момент матча.

Потом был ещё удар Барко со штрафного — и всё. Почти полчаса «Спартак» играл в большинстве, но глобально этого не ощущалось. Матч завершался под крики болельщиков КБ, которые весь матч были активны. Они скандировали: «Зенит» — позор российского футбола».

Хотя в этот день и их команда, особенно в большинстве, могла бы выглядеть эффективнее.