Спортивное 25 августа: яркие вывески в футболе, четвертьфиналы в регби, UFC и волейбол — всё это в вашем расписании дня!

Топ-события воскресенья: ЦСКА — «Спартак» в хоккее, финал Суперкубка по футзалу и ГП Ф-1

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 25 августа в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

👊 3:30*: Вячеслав Борщёв (Россия) — Джеймс Ллонтоп (Перу), UFC on ESPN 62

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Борщёв снова покажет чудеса выживания?

Вячеслав Борщёв — один из самых харизматичных россиян в UFC. Но одной харизмы мало, а вот со спортивными результатами пока не всё идеально: в последнем бою Слава Клаус без шансов проиграл Чейзу Хуперу, хотя продемонстрировал невероятную цепкость и волю к победе. Теперь против россиянина выступит перуанец Джеймс Ллонтоп, и Борщёву проигрывать никак нельзя — можно потерять место в промоушене.

⚽️ 5:30: «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Атланта Юнайтед», МЛС

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как пройдёт дебют Миранчука в МЛС?

Алексей Миранчук готов к дебюту в МЛС. Россиянин уже приехал в Атланту, дал пресс-конференцию и отправился с командой на матч с «Лос-Анджелес Гэлакси». Придумать соперника круче для дебюта трудно (может, только «Интер Майами»). Лос-Анджелес — один из главных городов США. А ещё за «Гэлакси» в этой игре может дебютировать Марко Ройс. Вдвойне эпично получается!

🏐 12:00: «Зенит» Санкт-Петербург — «Динамо» Москва, Кубок Легенд, группа Б, 3-й тур

Интрига: проигравший рискует не попасть в «Финал четырёх»

И те, и другие успели проиграть «Белогорью», поэтому о промежуточном первом месте в группе речь не идёт. А тот, кто окажется слабее в этом матче, рискует и вовсе пролететь мимо «Финала четырёх». А ведь и те, и другие в боевом сочетании! У москвичей все основные игроки приехали в Красноярск, у петербуржцев нет только Жени Гребенникова. Но пока два топ-клуба выглядят бледно.

🏉 12:00: «Красный Яр» — «Металлург», чемпионат России по регби, 1/4 финала, второй матч

Интрига: сможет ли «Металлург» сравнять счёт в битве с «Красным Яром»?

Ответный матч 1/4 финала PARI Чемпионата России по регби может стать последним для «Металлурга» в турнире. В случае поражения команда вылетает из битвы за чемпионство. Перевернуть ход игры в ответной встрече в свою пользу будет крайне сложно. Команда из Новокузнецка в этом сезоне пока так и не смогла обыграть соперников из Красноярска.

⚽️ 12:00: «Тюмень» — «Ухта», футзал, Суперкубок России, матч за третье место

Интрига: кто получит бронзу Суперкубка страны?

Обе команды потерпели поражение и не смогут биться за трофей, но это не значит, что у них не осталось желания показать класс на площадке. В схватке за бронзовые медали турнира сойдутся команды из Тюменской области и Республики Коми.

«Ухта» была близка к финалу, но не сложилось: «Газпром-Югра» стал вторым финалистом Суперкубка России по футзалу

🏀 12:30: «Парма» — Россия, Кубок Дружбы (мужские команды)

Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир 25 августа 2024, воскресенье. 12:30 МСК Парма Пермь Не начался Россия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: наша сборная с Лукичем во главе закончит турнир непобеждённой?

Национальная команда нашей страны на Кубке Дружбы – 2024 выиграла все матчи. В заключительной встрече турнира России предстоит сыграть с участником Единой лиги ВТБ «Пармой». Клуб из Перми потерял Самсона Руженцева, но всё равно остаётся грозным коллективом, в составе которого присутствуют Ройс Хэмм, Гарретт Нэвелс, Станислав Ильницкий и Александр Захаров – игроки высочайшего класса. Удастся ли национальной команде завершить Кубок Дружбы на высокой ноте?

🏒 13:00: ЦСКА — «Спартак», товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: каким получится московское дерби?

Команды во время предсезонки провели разное количество матчей, да и с разным успехом — армейцы в своей единственной игре одолели минское «Динамо», а вот красно-белые потерпели два поражения во встречах с «Куньлунем» и нижегородским «Торпедо». Кто выйдет победителем из очного противостояния?

🏒 13:00: «Авангард» — «Сибирь», Кубок Блинова

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова 25 августа 2024, воскресенье. 13:00 МСК Авангард Омск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто окажется сильнее в сибирском дерби?

Обе команды лишились шансов выиграть предсезонный турнир в Омске: после трёх матчей у «Авангарда» четыре очка, а у «Сибири» — два. Поэтому очная встреча имеет исключительно символическое значение. Однако дерби есть дерби, и победа в нём будет неплохим подарком для болельщиков накануне начала регулярного чемпионата. Кому удастся порадовать своих поклонников?

⚽️ 14:30: «Норильский никель» — «Газпром-Югра», футзал, Суперкубок России, финал

Суперкубок России . Финал Суперкубок России . Финал 25 августа 2024, воскресенье. 14:30 МСК Норильский никель Норильск Не начался Газпром-Югра Югорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кому достанется Суперкубок России?

В решающей схватке за Суперкубок России сезона-2024/2025 сойдутся команды из Норильска и Югорска. Кто начнёт сезон с трофея и кому улыбнётся удача в этом летнем противостоянии?

«Норильскому никелю» для выхода в финал хватило одного гола: «Норильский никель» вышел в финал Суперкубка России по футзалу

⚽️ 15:00: «Крылья Советов» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: одержат ли «Крылья» вторую победу в сезоне?

Пока что «Крылья» проводят ужасный сезон. Всего три очка за пять туров и 13-е место в таблице. Не на это рассчитывают самарцы. Исправиться можно в волжском дерби с «Пари НН». Нижегородцы одержали две победы в пяти матчах, но показывают не самый яркий футбол. Шансы у «Крыльев Советов» есть. Хотя «Пари НН» способен удивить и отобрать очки.

🏎 16:00: Формула-1, Гран-при Нидерландов, гонка

Интрига: реализует ли Норрис преимущество поула?

В субботней квалификации на трассе «Зандворт» Ландо Норрис блестяще реализовал преимущество «Макларена» в скорости и завоевал поул-позишен. Но на на пути к победе британца в гонке есть две проблемы. Во-первых, Ландо почему-то плохо стартует с первого места. Во-вторых, в последних пяти случаях, когда Макс Ферстаппен стартовал со второй позиции, пилот «Ред Булл» каждый раз одерживал победу. К тому ж трёхкратный чемпион мира ещё ни разу не проигрывал на домашнем Гран-при. Продолжится ли эта серия?

🏐 16:00: «Кузбасс» — «Локомотив» Новосибирск, Кубок Легенд, группа А, 3-й тур

Интрига: матч двух друзей-соперников

Эти команды образуют «сибирское братство», многие болельщики поддерживают географических соседей. Но сейчас нужно сражаться всерьёз, ведь на кону выход в финальный этап Кубка Легенд. У новосибирцев состав сильнее, но не доехали легионеры — основные доигровщики, да и травмы вмешались в тренировочный процесс. Так что команда Сергея Троцкого вполне способна зацепиться.

🏉 16:00: «Локомотив» — «Динамо», чемпионат России по регби, 1/4 финала, второй матч

Интрига: окажется ли безболезненным ответный матч для «Локомотива»?

Пензенский «Локомотив» — действующие чемпионы страны. Железнодорожники настроены решительно и, судя по первому матчу 1/4 финала, отдавать титул не собираются. Пусть и с минимальным преимуществом, но проиграли динамовцы из Москвы. Ответный матч расставит все точки над «i».

Уже известны первые полуфиналисты плей-офф: «Стрела-Ак Барс» — первый полуфиналист чемпионата России по регби

⚽️ 16:00: «Вулверхэмптон» — «Челси», АПЛ, 2-й тур

Интрига: «Челси» снова потеряет очки?

«Челси» начал сезон АПЛ с домашнего поражения от «Манчестер Сити». Ожидаемо, но всё равно неприятно. Набрать первые очки лондонцы могут на выезде. «Челси» отправляется к «Вулверхэмптону», который в стартовом туре уступил в гостях «Арсеналу». Ждём встречу двух злых команд!

⚽️ 16:30: «Вольфсбург» — «Бавария», Бундеслига, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Бавария» с Компани начнёт сезон с победы?

«Бавария» не выиграла ни одного трофея в прошлом сезоне. И собирается исправить это в 2025 году, взяв все титулы. Начинает путь к золоту Бундеслиги команда Венсана Компани в Вольфсбурге. Неплохая проверка. Но «Баварию» вряд ли интересует имя соперника: они настроены крушить всех. Или у мюнхенцев это не получится? Первый ответ узнаем уже очень скоро.

🏒 17:00: СКА — «Ак Барс», Турнир имени Николая Пучкова

💬 Матч с текстовой трансляцией

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова 25 августа 2024, воскресенье. 17:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продлит ли «Ак Барс» победную серию на турнире?

Казанцы пока что взяли максимум очков в Санкт-Петербурге, поочерёдно обыграв «Куньлунь» и «Северсталь». Теперь на очереди хозяева турнира, которые в первой игре не смогли сломить сопротивление «Сочи» и Сергея Иванова. Получится ли у Евгения Кузнецова и Ко переиграть клуб из Татарстана или же гости продолжат победную серию?

⚽️ 17:30: «Динамо» Москва — «Краснодар», РПЛ, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ремейк ключевой игры прошлого сезона

«Динамо» — «Краснодар» — вывеска, возвращающая нас в конец сезона-2023/2024. Тогда команды бились за золото и встретились в 30-м туре. «Краснодар» одержал победу, но чемпионом в итоге стал «Зенит». Теперь же обе команды снова настроены биться за титул. Пока что ближе к решению задачи «Динамо». Но в прошлом сезоне в РПЛ «Краснодар» дважды обыграл москвичей. Продолжится ли серия?

Сперцян надолго остаётся в «Краснодаре»? Источник: «Краснодар» предложил Сперцяну новый контракт на три года

⚽️ 18:00: «Реал» Мадрид — «Вальядолид», Примера, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: мадридцы исправятся за осечку в стартовом туре?

Звёздная атака «Реала» с Мбаппе, Винисиусом, Родриго и Беллингемом споткнулась о «Мальорку». Уже в 1-м туре мадридцы потеряли очки на выезде (1:1). Отыграться «Реал» может в матче со скромным «Вальядолидом». Команда только вернулась в Примеру и не обладает мощным составом. Хотя на одну игру «Вальядолид» настроиться может. Но в свой хороший день «Реал» не должен испытать проблем.

⚽️ 18:30: «Ливерпуль» — «Брентфорд», АПЛ, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чем закончится первая игра «Ливерпуля» в АПЛ на «Энфилде» в эпоху Слота?

В стартовом туре АПЛ «Ливерпуль» разобрался в гостях с «Ипсвичем». Дебют Арне Слота получился успешным. А теперь нидерландец впервые будет рулить командой на «Энфилде» (в официальном матче). В гости к «Ливерпулю» приедет «Брентфорд». Кусачий, неприятный, крутой соперник. Но побеждать «Ливерпуль» должен. Однако нет сомнений, что матч выйдет весёлым.

⚽️ 20:00: «Локомотив» — «Ростов», РПЛ, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Локо» продолжит побеждать?

«Локомотив» — главное удивление старта РПЛ с хорошей стороны. Клуб потерял Максима Глушенкова и Антона Миранчука, но слабее будто не стал. В таблице РПЛ «Локо» идёт третьим, всего на очко отставая от «Зенита». Впереди у москвичей тяжёлая проверка — в гости приезжает «Ростов». Команда Валерия Карпина пока что находится в середине таблицы, но амбиции у неё выше. Вряд ли у кого-то есть сомнения, что «Ростов» едет за победой. Чем закончится тактическая дуэль Галактионов — Карпин?

⚽️ 21:45: «Наполи» — «Болонья», Серия А, 2-й тур

Интрига: «Наполи» ответит на разгромное поражение в 1-м туре?

На старте сезона «Наполи» Антонио Конте удивил поражением от «Вероны» со счётом 0:3. Тренер жалуется на отсутствие трансферов, которые не дают ему построить команду. «Наполи» начал проворачивать сделки (покупают Давида Нереса, Ромелу Лукаку, на пути игроки в полузащиту и оборону). Но пока что команда всё равно испытывает кадровый дефицит, да и сыгранности не хватает. Ещё и во 2-м туре неаполитанцев поджидает матч с «Болоньей». Да, команда потеряла Тьяго Мотту, Риккардо Калафьори и Джошуа Зиркзее, но сильно слабее не стала. «Болонья» сыграет в Лиге чемпионов, так что к сезону подошла в полной готовности. И в Неаполь клуб едет за победой.

⚽️ 22:30: «Атлетико» Мадрид — «Жирона», Примера, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: обновлённый звёздный «Атлетико» расправится с участником ЛЧ?

«Атлетико» впервые сыграет на родном стадионе в новом сезоне. «Цивитас Метрополитано» готов увидеть в деле звёздных новичков: Хулиана Альвареса, Александра Сёрлота, Конора Галлахера и Робена Ле Нормана. Да и за осечку в 1-м туре мадридцам исправляться нужно. Однако «Атлетико» поджидает тяжёлый соперник — «Жирона». Каталонцы в прошлом сезоне стали третьими и сыграют в Лиге чемпионов. Состав «Жироны» стал скуднее, но большой просадки в классе не произошло. Получится у каталонцев испортить мини-праздник «Атлетико»?