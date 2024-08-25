«Слуцкий называл меня жиробасом». Интервью с чилийской легендой «Крыльев Советов»

Эдуардо Лобос — легенда «Крыльев Советов». Первый чилиец в истории клуба шесть лет защищал ворота самарской команды. В августе Эдуардо приехал в Самару на матч FONBET Кубка России «Крылья» — «Спартак» и провёл четыре насыщенных дня в городе. Уделил время Лобос и «Чемпионату». Вспомнили Слуцкого и скандальную встречу с «Тереком» и обсудили чилийских футболистов в РПЛ.

— Многие иностранцы до сих пор боятся приезжать в Россию из-за политической ситуации. У вас не так?

— Я не боялся ехать в Россию. Я всегда говорю, что в моей карьере было два важнейших клуба: «Коло-Коло» и «Крылья Советов». Для меня удовольствие и наслаждение приехать в Самару вне зависимости от политической ситуации.

— Как вообще возникли «Крылья» в вашей жизни?

— В 2005 году я играл в Чили. «Крылья» следили за моим соотечественником Суасо (лучший бомбардир мира в международных матчах по версии IFFHS 2006 года. — Прим. «Чемпионата»). Гаджиев полностью смотрел записи всех матчей с его участием. В итоге Суасо в Самару не приехал, но зато Гаджиев заметил и пригласил меня.

— Какие были первые впечатления о России и Самаре?

— Разные, противоречивые. Я присоединился к команде на сборах в Португалии. Потом приехал уже в Россию — и сразу на игру с «Аланией». Для меня было очень странно и необычно дебютировать в -12℃. Адаптация была непростой. Надо было для себя понять и принять, что нахожусь в России. Но со временем стал чувствовать и ощущать себя русским. Прожил здесь шесть лет, и всё было хорошо.

— У многих иностранцев Россия ассоциируется с алкоголем. А у вас?

— Было странно видеть на улице людей, которые гуляют и пьют пиво. Достаточно много было людей, пьющих водку. Я понимаю, что это, наверное, какая-то часть культуры. По крайней мере, я так к этому относился.

— Алкогольный напиток, который запомнился?

— «Жигулёвское» — лучшее пиво, которое я пробовал. Если говорить про вино, то нравится красное.

— Красоту российских девушек, женщин тоже отметили?

— Российские женщины и девушки очень красивы, это действительно так. Я обратил внимание на то, что они наряжаются вне зависимости от повода. Куда бы ни шли — на рынок, по бытовым делам или просто гуляют — они всегда хорошо одеты.

Самара Фото: istockphoto.com

— Как изменились Россия и Самара спустя 14 лет?

— Я думаю, что на страну очень сильно повлиял чемпионат мира по футболу — он привёл к изменениям во многих городах. Во время ЧМ-2018 к России было приковано внимание многих стран. Была масса болельщиков. Конечно, многое изменилось. В Самаре новый стадион. Но хорошо, что и «Металлург» остался при клубе. Если смотреть на улицы, гулять здесь, то заметны изменения, обновления и новшества. Но в целом, мне кажется, город не сильно изменился структурно.

— Следите ли за РПЛ? Что можете сказать об уровне Лиги?

— У меня не так много возможностей следить за РПЛ, так как её не показывают в Чили. Но, конечно, приходят новости. Какие-то моменты мы видим о чилийских игроках, которые играют в России. Если говорить о качестве чемпионата, то раньше он был сильнее по той причине, что российские клубы участвовали в еврокубках. Сейчас многие сильные футболисты, способные добавить чемпионату качества, могут не доехать до РПЛ по разным причинам.

— Вас отличала яркая манера игры. Почему таких вратарей сейчас практически не осталось?

— В России всегда была хорошая школа вратарей. Когда я приехал, меня прежде всего отличала игра ногами, чего у многих, вероятно, в России тогда не было. Я не знаю, как меняется вратарская школа в России — становится хуже или лучше. Если говорить о латиноамериканских игроках, то у всех них есть страсть к футболу, тренировкам — какая-то невероятная любовь к этому виду спорта, что отличает нас от многих других.

Эдуардо Лобос Фото: pfcks.ru

— В «Крылья Советов» недавно перешёл ваш земляк Томас Гальдамес. Не советовался он с вами перед переездом в Россию?

— Томас звонил мне, когда шли разговоры, что он может присоединиться к «Крыльям». Спрашивал про город, про людей, которые работают в клубе, про сам клуб и болельщиков. Можно сказать, что Томас игрок молодой, но с большим будущим. У него есть много хороших качеств. Я его знаю с раннего возраста, так как его отец тоже футболист. Он играл на чемпионате мира 1998 года во Франции. У Томаса очень футбольная семья. Мне кажется, что у него многое может получиться. В последнее время он вызывается в сборную Чили. Гальдамес — игрок с большим потенциалом.

— В России играют ещё два чилийца: Давила и Мендес. Что можете о них сказать?

— Они мне не звонили, и я с ними не общался. У нас большая разница в возрасте, мы из разных поколений, но, конечно, я знаю что это за футболисты. Оба вызываются в сборную. Про Давилу и Мендеса могу сказать то же самое, что и про Гальдамеса — игроки с потенциалом.

— Как вам нынешние вратари «Крыльев Советов»?

— Странно, что в клубе три-четыре вратаря хорошего уровня, каждый из которых может играть. Но, возможно, тот потенциал и качества, которые у них есть, позволят всем им конкурировать, расти и демонстрировать качественную игру. Знаю Песьякова. Он уже давно в РПЛ. Мы даже вроде бы с ним пересекались. Ломаев — молодой вратарь с высоким потенциалом. В прошлом году Овсянников играл какие-то матчи и продемонстрировал хороший уровень.

Вратари «Крыльев» на тренировке Фото: pfcks.ru

— «Крылья» остались вашим единственными иностранным клубом. Жалеете, что не попробовали свои силы в Европе?

— Есть две забавные истории. Я мог и должен был подписать контракт с «Локомотивом» на два года. Их тренер вратарей меня пригласил, но не сложилось. А с «Хапоэлем» из Тель-Авива я даже подписал контракт, но пробыл в команде всего один месяц. Мне там очень не понравилось, и я уехал.

— Удивлены, что Акинфеев до сих пор играет?

— Я удивлён, что Акинфеев продолжает играть. Он же выступает с 16 лет — огромный период времени! Я считаю, что он один из лучших, а может быть, и лучший вратарь в новейшей России. То, что он играет в 38 лет, означает, что он в кондиции и до сих пор в состоянии поддерживать высокий уровень.

— Кого ещё можете вспомнить из вратарей?

— Малафеев, Овчинников, Ковалевски, Кински, Габулов, Джанаев, Шунин, Плетикоса, Гильерме. Было очень много хороших вратарей, и не только российских. Я назвал только часть из них.

— О матче 2009 года «Терек» — «Крылья Советов» Слуцкий говорил, что существовали договорённости на ином уровне. Что спустя время можете рассказать о нём вы?

— Для меня нет проблем говорить об этом матче. Его очень много обсуждали тогда и вспоминают до сих пор. Было много разговоров о том, что это мог быть договорной матч. Но, по моим ощущениям, мы просто очень плохо сыграли. Проиграли. Потом пошли эти разговоры. Но для меня это не был договорной матч. Это был матч, который мы очень плохо провели и проиграли.

— Когда последний раз общались со Слуцким?

— Около полугода назад. Для меня он всегда был интересным и одним из лучших тренеров России. Я застал его, когда он только начинал. Было видно и понятно, что у него есть потенциал. У Леонида интересные методы работы. И с ним всегда интересно разговаривать. У него свой подход. Он интересный тренер и человек.

Леонид Слуцкий Фото: РИА Новости

— До переезда в Китай Слуцкий ударился в медийку: вёл шоу, занимался юмором. Удивлены этим?

— Мне кажется, что у него были эти качества характера и раньше. Я следил за ним в «Инстаграме»* (организация Meta признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ. — Прим. «Чемпионата»). Поэтому видел много фотографий и видео, где он участвует в шоу. И он всегда был таким: шутил, смеялся сам и заставлял смеяться других. Когда мы общались, то постоянно сыпал шутками-прибаутками. Это в его характере и стиле.

— Вспомните какой-то его подкол?

— Таких историй я не вспомню. Но он всё время называл меня толстячком или пухляшом. Каждый раз я привозил с каникул килограмм, два или три лишнего веса, и он подкалывал меня испанским словом gordito. Это можно перевести как толстяк, пухляш или жиробас.

— Не штрафовал за лишний вес?

— За лишний вес никогда не было штрафов. Только раз он меня наказал — за опоздание на сборы из-за переноса рейса.

— На много?

— $ 500 или $ 1000, если не ошибаюсь.