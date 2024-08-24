Нелогичная победа «Арсенала». Эмери подвёл ключевой игрок

Матч «Астон Виллы» и «Арсенала» — главный во 2-м туре АПЛ. Встретились две команды, которые в прошлом сезоне пробились в Лигу чемпионов. Интересно, что за весь 2024 год «Арсенал» проиграл только один раз — именно «Вилле» в 33-м туре прошлого сезона.

Первым делом стоит отметить, что в основу «Арсенала» вернулся Тимбер. Человек, который год не выходил в старте. В последний раз делал это в 1-м туре прошлого сезона АПЛ, после чего травма выбила его почти на год (хотя в 38-м туре появился на замену). Защитник оказался на левом фланге обороны и вполне в стиле Зинченко смещался в центр при владении.

Что касается «Виллы», то по ходу первого тайма медицинскую помощь пришлось оказать сразу трём футболистам: Онана, Бэйли и Кэшу. Первые двое смогли продолжить матч, а последнему потребовалась ранняя замена. На 16-й минуте вместо него вышел Неделькович.

За «Арсеналом» ожидаемо оставалось преимущество и по владению, и по ударам. Однако самый опасный момент в первом тайме был у хозяев. Уоткинсу скатили мяч так, что он фактически бил с точки пенальти, но англичанин умудрился промазать.

Уоткинс бьёт мимо Фото: кадр из трансляции

Главный момент тайма у «Арсенала» — удар Саки в дальний угол и классный сейв Мартинеса. К слову, бывшего вратаря «Арсенала». При отсутствии голов самый яркий эпизод случился на 34-й минуте. Макгинн зарядил мячом в лежавшего Салиба, а Уайт тут же в ответ пробил в Макгинна. После этого началась небольшая заварушка, но обошлось без карточек.

Второй тайм стартовал с ещё одного запоротого момента от Уоткинса. Мяч после рикошета ударился в перекладину и отлетел в поле. Нападающий «Виллы» бил головой, когда вратарь «Арсенала» ещё лежал на газоне. Однако Райя каким-то чудом успел встать и дотянуться до мяча. Шикарный сейв, благодаря которому голкипера позже признали лучшим игроком матча.

Удар Уоткинса Фото: кадр из трансляции

К середине второго тайма было тяжело сказать, кто больше заслуживает победу. «Арсенал» владел инициативой, но лучшие моменты создавала «Вилла». В результате Троссард показал хозяевам, какой должна быть реализация. Бельгиец вышел на 65-й минуте и забил первым же касанием. После рикошета мяч пришёл к Троссарду, и тот без подготовки пробил в дальний угол.

И вскоре «Арсенал» забил второй, закрыв вопрос о победителе. Отличился Парти, который приложился из-за штрафной аккуратно в ближний угол, подловив Мартинеса. Вратарь «Виллы», как бы читая эпизод, начал смещаться в дальний угол раньше времени.

Гол Парти Фото: кадр из трансляции

В каком-то смысле победа «Арсенала» получилось нелогичной. По ожидаемым голам — 1,96 против 1,34 в пользу «Виллы». Хотя в конце матча гости были намного лучше — ещё один классный момент упустил Эдегор. И всё же «Арсенал» забрал победу, став одной из трёх команд, которая имеет шесть очков после двух туров. Ещё «Сити» и «Брайтон». По итогам тура шанс присоединиться к ним есть у «Ньюкасла», «Ливерпуля» и «Брентфорда». Последние двое играют друг с другом.