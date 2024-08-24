«Барса» смяла «Атлетик» даже с дикостью в заявке. Но как же не везло Левандовскому!

«Барса» смяла «Атлетик» во 2-м туре Ла Лиги. Но это чисто по игре. По результату всё было не так очевидно — баскам очень долго фартило.

За «Барселону» по-прежнему не может сыграть Ольмо. Причём теперь клуб включил его в предматчевую заявку с пояснением «ожидает регистрацию». В итоге Дани не попал даже в запас. Ну не анекдот ли? Зато в основу ворвался сменивший Касадо Педри. У «Атлетика» изменений случилось больше. С первых минут вместо Гурусеты вышел столь желаемый каталонцами Нико Уильямс. Другой чемпион Европы Вивиан сменил травмированного Паредеса, а Лекуэ посадил на лавку Горосабеля.

К 24-й минуте «Барселона» набрала 75% владения. И не создала ни одного момента. Разве что Рафинья пробил в касание с разворота — красиво, но не слишком опасно. А затем Ямаль без малейшего сопротивления обыграл инертного в отборе Уильямса-младшего и закрутил в дальний угол. Падилья наверняка справился бы, не подставь голову Лекуэ. 1:0.

«Атлетик» встрепенулся, стал играть активнее. И чуть не пропустил второй: Левандовски выцеливал в дальнюю девятку, тем не менее сотряс штангу. Через несколько минут счёт стал равным: Кубарси в своей штрафной нарушил правила на Беренгере, и Сансет наказал сине-гранатовых с пенальти. Интересно, что известный арбитр Хиль Мансано сперва фол проигнорировал, и в ответной атаке уронили уже Левандовского. Вмешался VAR — первым пострадал игрок басков, им 11-метровый и бить.

Нарушение Кубарси на Беренгере Фото: кадр из трансляции

Во втором тайме баскское везение продолжилось. Рафинья загрузил со стандарта, а про Левандовского все почему-то забыли. Прыжок, кивок головой, штанга! Вторая! Дальше связка вновь сработала: подача бразильца, расстрел от поляка в падении с линии ворот… гола снова нет! Падилья среагировал и сотворил мегасейвище.

Случались у Роберта и другие опасные эпизоды. Забить никак не получалось. Вера в испанское проклятие нападающего постепенно укреплялась. Да, «Валенсии» в прошлом туре он закинул двушку. Но в двух сезонах ранее ведь с реализацией тоже была беда.

На 75-й минуте случилось чудо — Левандовски всё-таки вывел «Барселону» вперёд! «Атлетик» пустил очередную передачу Рафиньи с фланга. Падилья не дал прострелить Педри, однако мяч отскочил к Роберту. Хотя бы тут он не простил.

Левандовски празднует гол в матче с «Атлетиком» Фото: Alex Caparros/Getty Images

«Барса» всё-таки с трудом взяла три очка, хотя по игре имела колоссальное преимущество. По ожидаемым голам получилось 2,04 xG против 1,06, при этом, кроме пенальти, «Атлетику» козырнуть практически нечем. Поправь прицел Левандовски, и счёт был бы разгромным.