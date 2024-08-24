Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Гавр. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Ахмат — Химки — 3:3, обзор матча 6-го тура РПЛ, видео голов: Руденко, Мирзов, Заболотный, Жиров, Ловат, 24 августа 2024

Главный триллер сезона в РПЛ! Заболотный лишил «Ахмат» первой победы на 90+8-й минуте
Никита Паглазов
«Ахмат» — «Химки» — 3:3, обзор
Аудио-версия:
Комментарии
Грозненцы за 20 минут превратили 0:2 в 3:2, но обидно посыпались в конце.

«Химки» неплохо залетели в РПЛ и уже успели обыграть в гостях «Рубин», а дома — отнять очки у «Зенита». Клуб из Подмосковья не рассчитывает бороться за выживание. А «Ахмат» начал сезон неудачно: всего три очка за пять туров и последнее, 16-е место. Исправить положение команда Магомеда Адиева могла в домашней встрече с «Химками».

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 3
Химки
Химки
0:1 Мирзов – 31'     0:2 Руденко – 67'     1:2 Жиров – 73'     2:2 Кардосо – 75'     3:2 Ловат – 90+3'     3:3 Заболотный – 90+8'    
Удаления: нет / Магомедов – 90+2'

Но в первом тайме сложилось ощущение, что победа нужнее гостям. «Ахмат» не создавал остроты в атаке и выглядел скучно. А вот «Химки» не стеснялись идти вперёд и искать моменты. Не сказать, что у голкипера «Ахмата» Гиорги Шелии было много работы, но парочка хайлайтов с ним произошла. Например, в середине первого тайма он красиво отбил удар нигерийского полузащитника «Химок» Самину Абдуллахи.

А вот на 32-й минуте Шелия уже не помог. Даниэль Фернандес прошёлся по флангу и отдал передачу низом в штрафную. Антон Заболотный до мяча не дотянулся, зато Резиуан Мирзов оказался в нужной точке. И открыл счёт, после чего не праздновал гол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

До конца тайма случился один любопытный эпизод. Вингер «Ахмата» Бернард Бериша выскакивал один на один с голкипером «Химок» Игорем Обуховым. Вратарь снёс футболиста хозяев, который успел прокинуть мяч мимо него. Красная карточка? Нет! Обухова спас боковой судья — офсайд. Арбитр Ян Бобровский после общения с VAR только подтвердил решение помощника.

Вторые 45 минут вышли намного интереснее. «Ахмат» постепенно проснулся и включился в игру. Хотя к середине тайма получил две проблемы. Сначала из-за травмы команда потеряла Мирослава Богосаваца. Серб получил повреждение колена и покинул поле на носилках. А уже на 67-й минуте вышедший у «Химок» на замену форвард Александр Руденко получил пас в штрафной, подработал под левую ногу и пальнул в дальний угол. И попал! Красивый мяч от воспитанника «Спартака» — 2:0. Критическая ситуация для «Ахмата». Команда не забивала уже 4,5 тайма, а над головой навис риск очередного поражения.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Но в чём «Ахмат» Магомеда Адиева точно нельзя упрекнуть, так это в отсутствии характера. И буквально за пару минут грозненцы перевернули игру! Сначала после подачи Лечи Садулаева оставшийся без опеки в штрафной «Химок» защитник Александр Жиров пробил головой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А уже на 75-й минуте Фелиппе Кардосо дотянулся до прострела от Бериши и переправил мяч в ворота гостей. С 0:2 до 2:2 за две атаки — топ-отрезок от «Ахмата»! А Кардосо забил дебютный мяч за клуб.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В концовке встречи грозненцы пошли за третьим мячом. Почувствовав кураж, «Ахмат» обрушился на штрафную «Химок». Рядом маячила перспектива первой победы в сезоне. Ещё и Ян Бобровский добавил восемь минут. Плюс судья удалил Бутту Магомедова за срыв потенциально голевой атаки. Помогло ли это «Химкам»? Нет, как оказалось позже. Именно с этой точки штрафной исполнил Лукас Ловат. Бразилец пробил не очень круто, но голкипер «Химок» Обухов ошибся — а мяч залетел в ворота. 3:2 — радости футболистов «Ахмата» не было предела.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

И в оставшееся время в атаку уже пошли «Химки». Ну, уж сейчас-то «Ахмат» дотерпел до победы, не позволив сопернику забить? Снова нет. «Химки» нашли свой момент на 90+8-й минуте! Руденко навесил в штрафную, защитник хозяев Надер Гандри выносил мяч, но попал в Илью Садыгова. А отскок от форварда «Химок» оказался счастливым для Антона Заболотного. Тот несильным ударом отправил мяч в ворота «Ахмата». 3:3 — над стадионом в Грозном повисла тишина. Судья Ян Бобровский прибег к помощи VAR: в эпизоде с голом мяч попал в руку Садыгову. Но нарушения ни видеоассистент, ни главный арбитр не увидели.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Расстроенные чувства игроков «Ахмата» после матча можно понять. Грозненцы были близки к первой победе в сезоне, а в итоге добыли только четвёртую ничью. Да, команда Адиева поднялась на 14-е место. Но не на такой результат клуб надеялся. «Химки» же остались на 10-м месте: не самый плохой ход по сезону для новичка РПЛ.

В главном матче тура «Спартак» был близок к эпохальной победе:
Какой же шанс упустил «Спартак»! «Зенит» делал всё, чтобы ему помочь
Какой же шанс упустил «Спартак»! «Зенит» делал всё, чтобы ему помочь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android