Главный триллер сезона в РПЛ! Заболотный лишил «Ахмат» первой победы на 90+8-й минуте

«Химки» неплохо залетели в РПЛ и уже успели обыграть в гостях «Рубин», а дома — отнять очки у «Зенита». Клуб из Подмосковья не рассчитывает бороться за выживание. А «Ахмат» начал сезон неудачно: всего три очка за пять туров и последнее, 16-е место. Исправить положение команда Магомеда Адиева могла в домашней встрече с «Химками».

Но в первом тайме сложилось ощущение, что победа нужнее гостям. «Ахмат» не создавал остроты в атаке и выглядел скучно. А вот «Химки» не стеснялись идти вперёд и искать моменты. Не сказать, что у голкипера «Ахмата» Гиорги Шелии было много работы, но парочка хайлайтов с ним произошла. Например, в середине первого тайма он красиво отбил удар нигерийского полузащитника «Химок» Самину Абдуллахи.

А вот на 32-й минуте Шелия уже не помог. Даниэль Фернандес прошёлся по флангу и отдал передачу низом в штрафную. Антон Заболотный до мяча не дотянулся, зато Резиуан Мирзов оказался в нужной точке. И открыл счёт, после чего не праздновал гол.

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До конца тайма случился один любопытный эпизод. Вингер «Ахмата» Бернард Бериша выскакивал один на один с голкипером «Химок» Игорем Обуховым. Вратарь снёс футболиста хозяев, который успел прокинуть мяч мимо него. Красная карточка? Нет! Обухова спас боковой судья — офсайд. Арбитр Ян Бобровский после общения с VAR только подтвердил решение помощника.

Вторые 45 минут вышли намного интереснее. «Ахмат» постепенно проснулся и включился в игру. Хотя к середине тайма получил две проблемы. Сначала из-за травмы команда потеряла Мирослава Богосаваца. Серб получил повреждение колена и покинул поле на носилках. А уже на 67-й минуте вышедший у «Химок» на замену форвард Александр Руденко получил пас в штрафной, подработал под левую ногу и пальнул в дальний угол. И попал! Красивый мяч от воспитанника «Спартака» — 2:0. Критическая ситуация для «Ахмата». Команда не забивала уже 4,5 тайма, а над головой навис риск очередного поражения.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Но в чём «Ахмат» Магомеда Адиева точно нельзя упрекнуть, так это в отсутствии характера. И буквально за пару минут грозненцы перевернули игру! Сначала после подачи Лечи Садулаева оставшийся без опеки в штрафной «Химок» защитник Александр Жиров пробил головой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А уже на 75-й минуте Фелиппе Кардосо дотянулся до прострела от Бериши и переправил мяч в ворота гостей. С 0:2 до 2:2 за две атаки — топ-отрезок от «Ахмата»! А Кардосо забил дебютный мяч за клуб.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В концовке встречи грозненцы пошли за третьим мячом. Почувствовав кураж, «Ахмат» обрушился на штрафную «Химок». Рядом маячила перспектива первой победы в сезоне. Ещё и Ян Бобровский добавил восемь минут. Плюс судья удалил Бутту Магомедова за срыв потенциально голевой атаки. Помогло ли это «Химкам»? Нет, как оказалось позже. Именно с этой точки штрафной исполнил Лукас Ловат. Бразилец пробил не очень круто, но голкипер «Химок» Обухов ошибся — а мяч залетел в ворота. 3:2 — радости футболистов «Ахмата» не было предела.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

И в оставшееся время в атаку уже пошли «Химки». Ну, уж сейчас-то «Ахмат» дотерпел до победы, не позволив сопернику забить? Снова нет. «Химки» нашли свой момент на 90+8-й минуте! Руденко навесил в штрафную, защитник хозяев Надер Гандри выносил мяч, но попал в Илью Садыгова. А отскок от форварда «Химок» оказался счастливым для Антона Заболотного. Тот несильным ударом отправил мяч в ворота «Ахмата». 3:3 — над стадионом в Грозном повисла тишина. Судья Ян Бобровский прибег к помощи VAR: в эпизоде с голом мяч попал в руку Садыгову. Но нарушения ни видеоассистент, ни главный арбитр не увидели.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Расстроенные чувства игроков «Ахмата» после матча можно понять. Грозненцы были близки к первой победе в сезоне, а в итоге добыли только четвёртую ничью. Да, команда Адиева поднялась на 14-е место. Но не на такой результат клуб надеялся. «Химки» же остались на 10-м месте: не самый плохой ход по сезону для новичка РПЛ.