А начнётся всё с противостояния «Крыльев» и «Пари НН». Следим за 6-м туром чемпионата России вместе!

Мощнейший день в РПЛ! Ремейк главной драмы прошлого сезона и дуэль для Карпина. LIVE

Друзья, всем привет! 6-й тур в самом разгаре, и сегодня, 25 августа, нас ждут ещё три матча. Причём два из них — с приставкой «топ».

Игровой день откроют «Крылья Советов» и «Пари НН». За этим противостоянием тянется история судейского скандала, но сейчас это уже не так важно. Главное, что и тем, и другим нужна победа. Особенно это касается самарцев, которые в этом сезоне выиграли всего один матч и на данный момент занимают последнее место в таблице. Полноценная борьба за выживание станет для «Крыльев» неприятным опытом, а вылет — вообще трагедией.

Следом состоится главный матч дня. «Динамо» против «Краснодара» — именно это противостояние закрывало прошлый сезон РПЛ и подарило главную драму. Команда Лички остановилась в одном голе от чемпионства, а «Краснодар», несмотря на победу, довольствовался лишь вторым местом, ведь «Зенит» снова взял своё. Сейчас краснодарцы уже не так высоко в таблице, зато «Динамо» может прыгнуть вверх. В случае победы удастся стать первыми и обойти потерявший очки «Зенит».

А закроет тур ещё одна мощная вывеска. «Локомотив» и «Ростов» подарят нам тренерскую дуэль. Галактионов круто начал сезон, замаскировав все потери на трансферном рынке, а Карпин, несмотря на нестабильные результаты, продолжает держать команду в верхней части таблицы и периодически устраивать шоу. Как закончится их дуэль?

За всеми матчами дня «Чемпионат» будет следить в традиционном онлайне. Оставайтесь с нами!

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