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Крылья Советов — Пари НН: прямая онлайн-трансляция 6-го тура РПЛ, где смотреть, 25 августа 2024, Динамо — Краснодар

Мощнейший день в РПЛ! Ремейк главной драмы прошлого сезона и дуэль для Карпина. LIVE
Георгий Илющенко Никита Паглазов
,
Онлайн тура РПЛ
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А начнётся всё с противостояния «Крыльев» и «Пари НН». Следим за 6-м туром чемпионата России вместе!

Друзья, всем привет! 6-й тур в самом разгаре, и сегодня, 25 августа, нас ждут ещё три матча. Причём два из них — с приставкой «топ».

Игровой день откроют «Крылья Советов» и «Пари НН». За этим противостоянием тянется история судейского скандала, но сейчас это уже не так важно. Главное, что и тем, и другим нужна победа. Особенно это касается самарцев, которые в этом сезоне выиграли всего один матч и на данный момент занимают последнее место в таблице. Полноценная борьба за выживание станет для «Крыльев» неприятным опытом, а вылет — вообще трагедией.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следом состоится главный матч дня. «Динамо» против «Краснодара» — именно это противостояние закрывало прошлый сезон РПЛ и подарило главную драму. Команда Лички остановилась в одном голе от чемпионства, а «Краснодар», несмотря на победу, довольствовался лишь вторым местом, ведь «Зенит» снова взял своё. Сейчас краснодарцы уже не так высоко в таблице, зато «Динамо» может прыгнуть вверх. В случае победы удастся стать первыми и обойти потерявший очки «Зенит».

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А закроет тур ещё одна мощная вывеска. «Локомотив» и «Ростов» подарят нам тренерскую дуэль. Галактионов круто начал сезон, замаскировав все потери на трансферном рынке, а Карпин, несмотря на нестабильные результаты, продолжает держать команду в верхней части таблицы и периодически устраивать шоу. Как закончится их дуэль?

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

За всеми матчами дня «Чемпионат» будет следить в традиционном онлайне. Оставайтесь с нами!

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