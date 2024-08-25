Миранчук показал класс в первом матче в США! Но дебют Ройса получился эффективнее

Россиянин вышел на замену во втором тайме и был единственным ярким игроком «Атланты». И всё же победил «Лос-Анджелес Гэлакси».

Алексей Миранчук начинает свой путь в МЛС. Когда-то в город Атланту уже приезжал звёздный российский спортсмен, но это был хоккеист Илья Ковальчук, и было это 20 лет назад. Миранчук дебютировал за «Атланту Юнайтед» уже в статусе большого состоявшегося футболиста. Игрока такого же уровня в составе команды просто нет, хотя места в старте для Алексея на матч с «Лос-Анджелес Гэлакси» не нашлось. Он вышел на поле лишь во втором тайме и сыграл 35 минут. Рассказываем, как это было.

Сезон для «Атланты» развивается не слишком хорошо. Команда находится на девятом месте в Восточной конференции и на матч с «Гэлакси», который занимает первую строчку на Западе, выходила в статусе аутсайдера. При этом основной проблемой «Атланты» остаётся реализация: команда создаёт почти столько же моментов, сколько и лидеры чемпионата, но не реализует их. Трансфер Миранчука вполне может поправить эту неприятную статистику.

«Атланта» вышла на матч с уже привычной для себя расстановкой 4-3-3, с которой неплохо начинала сезон, а также выиграла последний матч с «Коламбус Крю». На флангах атаки расположились Саба Лобжанидзе и Шандре Силва, а в роли плеймейкера — Аджани Форчун. Всех троих неплохо замотивировало появление в команде сильного конкурента.

В первом тайме «Атланта» достаточно остро атаковала, хотя и проводила бо́льшую часть времени без мяча. Лобжанидзе пытался продемонстрировать, что не хуже Миранчука умеет бить издалека, но не попадал в створ. Основные опасные моменты были созданы усилиями Силвы, который несколько раз здорово прорывался в штрафную и делал передачи на гол. Однако «Атланту», как обычно, подвела реализация.

Тренер «Атланты» Роб Валентино по достоинству оценил старания этой атакующей тройки и выпустил Миранчука не вместо кого-то из них, а к ним в придачу. На 60-й минуте Алексей заменил опорного полузащитника Дэкса Маккарти. В этот момент на трибуне зазвучали овации, но посвящены они были не нашему футболисту. Всё-таки хозяином поля был «Гэлакси», и местная публика ждала дебюта совершенно другого игрока — знаменитого Марко Ройса. Он вышел на поле одновременно с Миранчуком, и матч стало смотреть ещё интереснее.

Алексей Миранчук готовится выйти на поле Фото: ФК «Атланта Юнайтед»

Выход Ройса здорово взбодрил «Лос-Анджелес». Первые 10 минут Миранчук вообще не получал мяч, потому что вместе со всей «Атлантой» был вынужден постоянно обороняться. «Гэлакси» сначала заработал и не реализовал пенальти, но потом всё-таки забил. На 75-й минуте с передачи Ройса гол забил Рики Пуч, известный по выступлениям за «Барселону». Спустя ещё несколько минут забил и сам Ройс. Дебют для немецкого ветерана точно удался.

Миранчук вышел на поле в роли центрального атакующего полузащитника, иногда поднимаясь на позицию центрфорварда. Атака «Атланты» к тому моменту настолько затухла, что временами Алексей просто не понимал, кому отдать проникающую передачу. На 87-й минуте Миранчук настолько отчаялся в поиске партнёров, что после небольшой паузы у линии штрафной неожиданно нанёс удар с разворота и попал в перекладину. Это был самый опасный удар по воротам в исполнении футболистов «Атланты» за всю игру. Спустя несколько минут Миранчук сделал отличный навес со стандарта, но Даниэль Риос в хорошей позиции не сумел нанести опасный удар головой.

В итоге за небольшой промежуток времени Миранчук сумел показать отличную технику и понимание футбола, сразу доказав тренерскому штабу, что готов выходить в старте и быть лидером атаки. Остаётся надеяться, что и партнёры по «Атланте» будут соответствовать его уровню.