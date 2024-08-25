Лучший матч сезона в Первой лиге. Из 1:3 сделали 4:3 на последних минутах! Видео

В Уфе завершился, пожалуй, самый насыщенный на события матч Мелбет Первой лиги с начала сезона. В 7-м туре местная команда, в прошлом сезоне выигравшая дивизион «Золото» во Второй лиге, сыграла с «Сочи», который ещё в прошлом году выступал в Российской Премьер-Лиге.

Для обеих команд сезон начался тяжело – и «Сочи», и «Уфа» находились за пределами топ-10 дивизиона. И если шесть очков в шести матчах «Уфы» оправдываются статусом команды и недавним повышением из дивизиона ниже, то от «Сочи» и конкретно от главного тренера Роберта Морено ждали намного больше. Три поражения в шести матчах — неудивительно, что слухи о скором увольнении испанца появлялись всё чаще.

Поэтому «Сочи» нужно было побеждать любой ценой. И гол гостей пришёл уже на четвёртой минуте, когда Писарский с неудобного угла всё-таки отправил мяч в ворота Олега Баклова. Для Владимира, к слову, это первый гол за «Сочи»: он играет за команду на правах аренды из «Крыльев Советов». Кроме того, это его первый мяч в официальных играх с ноября 2023 года, когда он забил в ворота «Локомотива» (3:3).

Но преимущество гостей в первом тайме продержалось лишь до 35-й минуты: cвой первый гол в сезоне забил 20-летний Мигран Агеян, отправив мяч с линии штрафной площади в ближний угол ворот. Затем Агеян сделал голевую передачу на Владислава Адаева, который остался один на один с Никитой Карабашевым. А уже в добавленное к первому тайму время отличился Владислав Ложкин, закончивший передачу-удар Андрея Анисимова.

У «Уфы» была возможность увеличить преимущество в начале второго тайма, но удар Адаева, пытавшегося обмануть защитников в штрафной площади, заблокировали сами игроки «Сочи». А не лучшая, мягко говоря, игра команд в обороне привёла ко второму голу «Сочи» – подачу с углового замкнул Олег Кожемякин.

А концовку матча сделал Мартин Крамарич. Сначала словенец воспользовался ошибкой вратаря «Уфы» Баклова и добил мяч в пустые ворота:

А затем воспользовался не самой надёжной игрой соперника в обороне и замкнул передачу с фланга.

«Сочи», кажется, вырвал практически безнадёжный матч, сохранив своему главному тренеру пост. А «Уфе» нужно срочно решать проблемы в линии обороны. Вряд ли команду Евгения Харлачёва ждёт усиление в оставшееся время трансферного окна, поэтому разбираться с этим вопросом придётся силами нынешнего состава. А сезон будет сложнейшим.