Новичок перевернул матч двумя голами за пять минут. Какой крутой камбэк Самары!

Главная интрига этой недели (оставляя за скобками сагу Соболева) в российском футболе была связана с «Крыльями». После поражения от «Динамо» в медиа появилась информация об увольнении Игоря Осинькина. Да, руководство клуба сразу всё опровергло, однако напряжение сохранялось. Самарцы действительно плохо начали сезон – четыре поражения в пяти турах. Однако Осинькин остался и готовил команду к матчу с «Пари НН».

Ещё на старте сезона все эти проблемы соотносились именно с нижегородцами. Им предрекали поражения, тренерскую отставку, но в итоге у них не всё так плохо. По крайней мере – на одну победу больше, чем у соперника. И разговоры об увольнении Саши Илича поутихли.

Тренеры не особо удивили составами. Хотя тому же Осинькину это в принципе трудно сделать. Он всё так же не может рассчитывать на Гарре в основе, остальные привычные лидеры тоже явно не в идеальной форме. У Илича в этом плане всё попроще: видимо, на тренировках больше никто не дерётся, так что в составе сильнейшие.

Команды не очень весело начали встречу. «Крылья» подстраивались под стиль соперника, на первых минутах даже позволяли им атаковать и держать мяч. А сами искали слабые зоны, чтобы начать динамично давить. И примерно с 15-й минуты стало получаться. Они забрали инициативу и создавали момент за моментом.

«Крылья Советов» — «Пари НН» Фото: ФК «Крылья Советов»

Сначала мяч здорово летел под удар Ороско, но Медведев перехватил подачу. Потом Костанца бил с классной позиции, а Шитову чуть-чуть не хватило, чтобы подправить мяч в ворота. На 38-й минуте нападающий упустил ещё один отличный шанс. У «Крыльев» было огромное преимущество, но они никак не могли трансформировать его в забитые мячи. Сказывалось отсутствие классного нападающего: старая и больная тема для самарцев.

При этом в концовке тайма они могли пропустить. Ломаев заснул от скуки в воротах и с трудом справился с простым ударом. А в начале второго тайма необъяснимую глупость уже сделали игроки обороны: понадеялись, что мяч ушёл за лицевую, но его вытащил Зе Турбо. Выкатил на Ермакова, который бил в пустые. Но вместо ворот полузащитник попал в Солдатенкова.

А совсем скоро нижегородцы забили! Стаматов хитро разыграл штрафной, выкатив передачу на Боселли. Тот оторвался от Цыпченко и запустил мяч в дальний.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В этот момент увольнение Игоря Осинькина стало ещё ближе. Показалось, что даже команда растерялась. Владеть таким преимуществом — и в один момент всё потерять. Пошли робкие атаки, но ничего опасного. Нужен был человек, действие которого всё изменило бы.

Но до начала камбэка очередную травму получил Магкеев. Парня уже просто очень жалко. Потом самарцы заработали на первый взгляд не очень опасный штрафной, но к мячу подошёл Томас Гальдамес. Чилийский новичок проводил только третий матч, но уже выглядел уверенно. И не побоялся пробить с не самой очевидной точки. Мяч обогнул в стенку и упал точно в угол ворот. Такого Медведев вряд ли ожидал.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Крылья» почувствовали уверенность. И через пять минут закатили второй. Снова герой – Гальдамес. Но стилистика другая: навес с фланга, а чилиец в этот раз круто сыграл головой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Такой результат самарцы могли сделать уже в первом тайме. Но хорошо для них, что сделали во втором. Нижегородцы совсем рассыпались в концовке и на 90-й пропустили третий. Сами ошиблись перед своей штрафной, отдали мяч Ороско, который не промазал с отличной позиции.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Это уже был финал. И как быстро всё изменилось: теперь уже у «Пари НН» четыре поражения в шести матчах. Так что в ближайшую неделю наверняка будут говорить о возможной отставке Илича. А Осинькин точно обеспечил себе возможность продолжать работать с «Крыльями».