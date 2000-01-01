17-летний игрок — в сборной Бразилии на отборочные матчи ЧМ
Эстевао Виллиан из «Палмейраса» попал в национальную команду и сыграет в квалификации ЧМ. Вместе с ним об этой новости узнала и его семья. Их милейшую реакцию удалось записать на видео.
17-летнего футболиста включили в сборную на отборочные матчи ЧМ. Реакцию он снял на видео
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