17-летнего футболиста включили в сборную на отборочные матчи ЧМ. Реакцию он снял на видео

17-летний игрок — в сборной Бразилии на отборочные матчи ЧМ

Эстевао Виллиан из «Палмейраса» попал в национальную команду и сыграет в квалификации ЧМ. Вместе с ним об этой новости узнала и его семья. Их милейшую реакцию удалось записать на видео.