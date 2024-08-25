Уникальные 24 часа игрока «Челси». Оскорбил соперника и прибил его хет-триком за 14 минут

Насыщенный день получился у вингера «Челси» Нони Мадуэке. Началось всё с того, что в ночь перед матчем футболист выложил оскорбительный пост в адрес «Вулверхэмптона». Англичанин написал: «Всё, что касается этого места – говно» и добавил геотег города Вулверхэмптон. После этого сразу удалил пост и написал: «Жёстко ошибся с аккаунтом, вы слишком быстрые».

текст сообщения Фото: из личного архива Нони Мадуэке

Второй пост тоже не был похож на извинения. После такого Мадуэке встречали свистом на стадионе «Вулверхэмптона». Каждое его касание мяча сопровождал недовольный гул. После того как Николас Джексон открыл счёт в матче и что-то кричал фанатам, то освистывать стали ещё и его.

Матч получился тяжёлым для «Челси», которому пришлось трижды выходить вперёд. Первый тайм закончился со счётом 2:2, и хозяева выглядели не хуже соперника. Создали больше моментов – в том числе попали в штангу и перекладину.

Всё решил второй тайм, в котором хет-трик сделал Мадуэке! Он за 14 минут забил три весьма похожих гола примерно из одной точки. Интересно, что три результативные передачи отдал именно Коул Палмер, который благодаря этому матчу стал лучшим ассистентом после двух туров (хотя ещё не сыграли «Ливерпуль» с «Брентфордом»).

Нони Мадуэке Фото: Richard Pelham/Getty Images

Официальный аккаунт «Челси» после такого опубликовал пост с фотографией Мадуэке и подписью: «Ему начинает нравиться это место».

Таким образом, у Мадуэке первый хет-трик в карьере. У Палмера – 1+3 по «гол+пас». И ближе к концу матча свой первый гол после возвращения в «Челси» забил Жоау Феликс. Благодаря этой победе «Челси» набрал первые очки в сезоне, а «Вулверхэмптон» занимает предпоследнее место с нулём баллов и разницей мячей – 2:8. Хуже только у «Эвертона» (0:7).