Топ-матчи понедельника: Россия U23 — «Ак Барс», Рублёв — Уайлд и «Верона» — «Ювентус»

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Посмотреть все события 26 августа в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏉 15:00: «Енисей-СТМ» — «ВВА-Подмосковье», чемпионат России по регби, 1/4 финала, второй матч

Интрига: сможет ли «Енисей» вновь набрать больше 50 очков?

Спортивной интриги в этом противостоянии нет. В первом матче красноярская команда разгромила ВВА с разницей более 40 очков в гостях. Дома при своих трибунах вряд ли «Енисей» не сможет выиграть крупно — слишком велика разница в классе команд. Впрочем, напрягаться хозяевам нет резона, поскольку любая победа выведет их в полуфинал. По сравнению с первым матчем у красноярцев на одного российского игрока стало больше: южноафриканец Франсуа Эстерхейзен получил гражданство РФ. Так что теперь россиянин — лучший игрок чемпионата страны по количеству занесённых попыток.

Лидер «Енисея» стал россиянином: Эксклюзив Лидер регбийного «Енисея-СТМ» получил российское гражданство

🏒 15:30: Россия U23 — «Ак Барс», турнир имени Николая Пучкова

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова 26 августа 2024, понедельник. 15:30 МСК Россия (олимп.) Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли «Ак Барс» выносить соперников?

Казанцы очень резво начали турнир имени Пучкова. Подопечные Анвара Гатиятулина сначала разобрались с «Куньлунем» — 1:0, а затем уверенно обыграли «Северсталь» — 3:0. Да и в матче со СКА бо́льшую часть времени не испытывали проблем. Сможет ли олимпийская сборная России навязать борьбу такому «Ак Барсу»?

🎾 19:30*: Андрей Рублёв (Россия, 6) — Тьяго Уайлд (Бразилия), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Рублёв на старте US Open справится с непростым бразильцем?

Россиянин начинает US Open матчем с непростым бразильцем Тьяго Уайлдом, который сенсационно выбил из сетки в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023 Даниила Медведева. А сам Андрей одолел Уайлда на старте Australian Open — 2024 лишь в пяти сетах. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Кристофер Юбэнкс — Артур Риндеркнеш.

⚽️ 19:30: «Родина» — «Ротор», Первая лига, 7-й тур

Интрига: какая из команд ворвётся в зону переходных матчей?

Что «Родина», что «Ротор» не прочь подняться в тройку лидеров Первой лиги. А кто этого больше достоин, им предстоит выяснить в личной встрече. После не самого удачного старта (четыре очка в четырёх матчах) волгоградцы воспряли и добились двух подряд побед. У москвичей же обратная ситуация: шикарное начало (семь очков за три матча) – и только два в следующих трёх. Но в турнире настолько высокая плотность, что «Уфу» с 15-го места и «Нефтехимик» с четвёртой строчки разделяют только пять очков. Любая победа – и ты «на коне».

⚽️ 21:45: «Верона» — «Ювентус», Серия А, 2-й тур

Интрига: сенсация 1-го тура остановит другого фаворита?

«Верона» несказанно всех удивила, разгромив на прошлой неделе «Наполи» в первом матче Серии А при Антонио Конте (3:0). «Ювентус» никаких сенсаций не устраивал – хотя добился такого же результата в игре с новичками лиги из «Комо». Что, если веронцы добудут скальп уже второго тренера-дебютанта в топ-клубе? Тьяго Мотта, в отличие от Конте, только в начале пути, и подобных провалов у него наверняка ещё будет много. Время настало или пока рановато?

⚽️ 22:30: «Вильярреал» — «Сельта», Примера, 3-й тур

Интрига: матч команд из топ-3 Ла Лиги

Да-да, не удивляйтесь, именно эти команды сейчас располагаются на третьем и первом местах соответственно. «Вильярреал» не дал себя обыграть прекрасно усилившимся фаворитам из «Атлетико» (2:2) и убрал с пути «Севилью». «Сельта» же и вовсе оба раза победила — «Алавес» (2:1) и «Валенсию» (3:1). Что, если какая-то из команд станет новой «Жироной»? Предпосылки к этому имеются. Осталось их реализовать: зачастую удачный старт и эйфория от него сменяются грустью от резкого ухудшения результатов.