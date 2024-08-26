«Зенит» отдал игрока в Англию, «Крылья» подписали хорвата. Трансферы недели в РПЛ

Прошедшая неделя не стала событийной для клубов РПЛ на трансферном рынке. Новый нападающий «Зенита», судьба Александра Соболева, перейдёт ли Керем Актюркоглу в «Спартак», покинут ли «Краснодар» Эдуард Сперцян и Джон Кордоба, расстанется ли ЦСКА с Келлвеном — здесь пока только слухи. Однако есть и уже состоявшиеся переходы. Как раз о них и рассказываем.

Вильсон Изидор: «Зенит» → «Сандерленд» (аренда за € 750 тыс.)

Представитель Чемпионшипа при анонсе трансфера Изидора использовал кадры из фильма «Изгой», обыграв созвучие его имени с волейбольным мячом бренда Wilson. Иронично, учитывая уровень игры нападающего в «Зените». За 11 месяцев француз так и не стал своим в Петербурге, но из-за обязательной опции выкупа за него всё равно пришлось отдать «Локомотиву» € 4 млн. Четыре гола в 29 матчах, пусть даже почти всегда Вильсону приходилось выходить на замену, — статистика не самая солидная. Теперь у него появился шанс реанимировать карьеру – в Англии. Если получится, «Сандерленд» может его забрать насовсем.

Вильсон Изидор в «Сандерленде» Фото: Richard Sellers/Getty Images

«Я так счастлив быть здесь и подписать контракт с «Сандерлендом». Это удивительный клуб с огромной базой болельщиков. Когда такая команда хочет тебя видеть, это потрясающе. Я не колебался перед принятием решения. Всегда знал, что «Сандерленд» — большой клуб, поэтому мне не терпится начать играть здесь и увидеть заполненный «Стэдиум оф Лайт». Надеюсь, смогу заставить болельщиков скандировать моё имя», — не скрывал радости нападающий.

Гамид Агаларов: «Ахмат» → «Динамо» Мх (€ 500 тыс.)

В сезоне-2021/2022 Агаларов настолько мощно раскрылся в скромной «Уфе», что настрелял 19 голов и стал лучшим бомбардиром РПЛ. Казалось, трансфер в топ-клуб — дело времени. Но Гамид перебрался в «Ахмат» и не заискрил даже там — всего 9+3 в 56 матчах. Теперь появился отличный шанс снова заявить о себе, ведь нападающего забрало «Динамо» из родной Махачкалы. Бело-голубым покупка обошлась в € 500 тыс., хотя грозненцы два года назад раскошелились на € 4 млн. И тогда данный ценник даже казался заниженным.

Гамид Агаларов в махачкалинском «Динамо» Фото: РИА Новости

Ожиданий у динамовского руководства — хоть отбавляй. «Мы довольны, давно вели этот трансфер. Хорошо, что Агаларов вернулся в родной город. Надеемся, он выйдет на прежний уровень. Способен ли Гамид вновь стать лучшим бомбардиром РПЛ? Почему нет? До этого он тоже не так много забивал, всякое бывает», — сказал гендиректор клуба Шамиль Газизов «РБ Спорт».

Никита Гойло: «Зенит» → «Динамо» Мх (аренда)

Агаларов — не единственное усиление Махачкалы. Гойло явно был лишним в зенитовской вратарской бригаде: Евгений Латышонок и Денис Адамов не дают играть даже легендарному Михаилу Кержакову, который до сих пор в порядке. Что уж говорить про Никиту. В прошлом сезоне он отыграл 10 матчей за «Сочи», а затем после зимнего отпуска его убрали из-за, как гласила официальная формулировка, затянувшегося восстановления.

Никита Гойло Фото: РИА Новости

В 2024 году на поле Гойло ещё не появлялся. Теперь — самое время. Правда, одним из открытий сезона становится Давид Волк — едва ли от него уплывёт статус первого номера. Но сезон длинный, календарь — богатый. Шансы наверняка будут. Тем более практически месяц Никита находился на сборах «Динамо», то есть его как следует оценили и только потом дали контракт.

Эль-Мехди Маухуб: «Раджа Касабланка» → «Динамо» (€ 1,7 млн)

В «Динамо» есть Константин Тюкавин. Но давно нет Фёдора Смолова. Непорядок — подумали в руководстве москвичей и подписали 21-летнего нападающего олимпийской сборной Марокко. Во Франции Маухуб взял бронзу и забил в четвертьфинале американцам с пенальти (4:0). А перед этим в июне его гол на последних минутах принёс команде ничью в матче с Бельгией U21 (2:2). На родине он выступал за три клуба и оформил 20+1 в 73 матчах. В общем, забивать парнишка умеет. Посмотрим, как раскроется его бомбардирский талант в России.

Эль-Мехди Маухуб в «Динамо» Фото: ФК «Динамо»

«Вы узнаете его потом, но я гарантирую, что у «Динамо» хороший скаутский отдел. Поверьте мне, Маухуб будет одним из лучших бомбардиров лиги.

Не думаю, что при виде его пары с Тюкавиным защитники будут выходить из раздевалки», — амбициозно и дерзко высказался агент Маухуба Анис Эль-Мехди в комментарии «СЭ».

Доминик Ороз: «Витесс» → «Крылья Советов» (бесплатно)

Оборона «Крыльев» в начале сезона — какой-то мрак. За шесть туров команда пропустила 12 раз — хуже результат только у «Акрона» (13). Александр Солдатенков, Роман Евгеньев, Илья Гапонов — «привозят» все. Усиление было необходимо, и нашли его в чемпионате Нидерландов, где до недавних пор выступал Ороз. «Витесс» вылетел, и Доминик оказался свободным агентом. Ненадолго. В сезоне-2023/2024 23-летний центральный защитник поучаствовал в 31 матче и оформил 2+1.

Доминик Ороз в «Крыльях Советов» Фото: ФК «Крылья Советов»

«Мы были заинтересованы в усилении линии обороны. Рады, что Доминик присоединился к нам! Уверены, что его опыт и навыки помогут команде достичь поставленных целей», — слова спортивного директора «Крыльев» Сергея Корниленко.

Кирилл Капленко: «Балтика» → «Химки» (€ 680 тыс.)

25-летний опорник сборной Беларуси не захотел продолжать выступления в Первой лиге. «Химки» учли данное пожелание и, по данным Transfermarkt, заплатили за него € 680 тыс. «Балтика» при этом купила Капленко из «Оренбурга» только в феврале — аж за € 1,6 млн. Такой вот бизнес по-калининградски. Но тут, конечно, всё решил вылет из Премьер-Лиги.

Кирилл Капленко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В том сезоне Кириллу хватало практики: 32 матча в РПЛ и Кубке России, два гола и два ассиста. Теперь он составит конкуренцию капитану Хетагу Хосонову (хотя его место в основе не обсуждается) и Самину Абдуллахи.